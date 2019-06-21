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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2824) ВР (23085) петиция (137)

 Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова: это относится к полномочиям Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, президент отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной рады.

"Освобождение от должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной рады Украины", - указано в ответе.

Зеленский объясняет, что в соответствии с требованиями закона член Кабинета министров может быть уволен с должности Радой путем принятия отставки члена правительства по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе. Глава государства подчеркивает, что анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые им назначаются.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об увольнении с должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - подытожил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133566
 
   
 Топ комментарии
 
зелебоб, когда дороги отремонтируешь?
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Хорошая отмазка, кстати. На все вопросы можно отвечать: после пети лет через 50. Папередники не подведут.
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зелебоб, когда дороги отремонтируешь?
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Хорошая отмазка, кстати. На все вопросы можно отвечать: после пети лет через 50. Папередники не подведут.
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Когда соевые пойдут работать и будут платить налоги, то и на дороги хватит.
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А можєт когда зєлєботи вєрнутца із Італіі атстраівать радной Дамбасс, Єлєна?
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То есть ваш клоун обещал убрать все проблемы в стране за счет труда 25% ? Так мы и так со времен Евромайдана все на себе тянем. А не пошли бы вы на путина, 73% инфантилов ?
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Странно, вы ж говорите, что соевых в стране реально только 5%. Откуда с такой жалкой кучки хватит на дороги?
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т.е. увольнение Генпрокурора это не полномочия Рады, а министра внутренних дел - Рады.
такое двуличное....
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Да что там дороги, войну когда он остановит, на которой наживается ?
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увольняйте этого клоуна ппц. Его вальнуть нужно этот дятел обосрался по полной
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как и луценко. свинарчука, кононенко, пашинского, ройзмана, и т.д. все обосрались еще лет 5 назад и за 5 лет никто их не усволил.. в чем причина.. ах не знаю так трудно ее вычислить, эту причину................ может петя... петя, этот беспорочный муж..... не может быть....
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Mr__Pitkin - Зе же ответил.. - Нема полномочий.... Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3960

И внести нового министра МВС в ВР тоже нема полномочий...
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смотрю порохоскот по всем сайтам шастает🤣🤣
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В частности, президент отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной рады Источник: https://censor.net.ua/n313356
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Якби Зе дотримувався Конституції та інших законів України, то я б йому аплодував. Але у данному випадку така заява є політичним перекрученням, бо націлена на можливий союз із юлею (Батьківщиною).
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Читати ви навчилися? Я все пояснив. А от щодо того, як він не має однакового ставлення до громадян України ви не хочете говорити. Розумію, що політична доцільність і гроші перекрила вам усю совість.
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Эм с каких пор президент не может подать в ВР заяву на увольнения министра МВД?
ВР может не поддержать, если там мрази, но это уже будет на их совести.

Если преЗЕдент не подает заяву, то видимо министр авакян его полностью устраивает, другой причины нет
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С переходом к парламентско-президентской республике. Президент может подать заявку на уволнение министра обороны и министра иностранных дел, а также уволнение всего кабмина. Остальных министров отдельно он не может увольнять. Как и сказал Зеленский, что может уволить только тех, кого назначал.
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Не, вы вчитайтесь в то, как Зе грамотно юридически ответил. А вы все зебил, зебил...
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Порох теж відповідав юридично, але ви його закидали лайном.
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демагогия и "юрыдычно", немного похоже, но от диабета одна брэхня, ой, демагогия😀
Гыы, мучайся, пэтя и в раду не пролезит. Отэто рэформатор, правда？😀
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Ну ничего удивительного в принципе, халява наша все, побольше лапши на уши лохтората. Как сказал умный дядька Черчиль:Прелесть демократии в том, что дураков подавляющее большинство, а их обмануть гораздо проще и дешевле, чем подчинить умных.

Пока поржешь, а потом резко новый акк заведешь, когда ..опа наступит
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Пєтя буде у Раді, а вам гарного проносу кожен день Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6147
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Сколько ты там пророчил мародёру на выборах президента?
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- так соєва ботва сама не схотіла за діабетика голосувати ... і правильно зробила - вони тільки на форумах "підтримку" демонструють ..))
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Від такої підтримки рейтинг мародера тільки падає. Я ще пів-року тому казав тут всяким Гигам з Прівєтамі, що їхня агітація - сама недолуга за всі часи існування Цензора. Називати тих, хто не за мародера, кацапами, це як мінімум велика тупість. Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1566
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вже давно є підозра що вони , своєю тупістю , свідомо опускають його рейтинг ... Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4599
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Али, он сам себя забросал. Ну как ты этого не видишь?!
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Лолиботы , больше жизни ! И почаще говорите как нам хорошо жилось при Порошенко . Вам шо , методички не обновили , ледацюги ?
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На фронте Зебилов без изменений, ботоферма в АП не нашлась, все порохоботы без работы, но вме равно им падлам гадят 😁
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І будуть це продовжувати, бо зебіли не розуміють суті протесту проти їхнього зеленого боха.
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зе не нужно гадить, он сам хорошо с этим справляется)
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******* говорят как хорошо им жилось при Порошенко и как плохо живется при Зеленском - и что характерно, с тех пор ничего особо не изменилось Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5235
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Зебилы ж говорят, что у них все кардинально поменялось - цены на продукты выросли, за неуплату комуналки пеня, но в АП можно приходить в шортиках...
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А часові перспективи владарювати, які для зе бачать - вражають...
Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 923
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У пороха свои грехи, у зУ уже свои, если бы не шаурмен в призЕденты рвался, за пороха не проголосовал бы. Но на данный момент разницы между Порохом и шаурменом, особо не вижу. Что тот , что этот, за прекращения огня в одностороннем порядке, погибло 117 (106 +11) наших ребят, за 7+3 дня!!! Боюсь, если не остановят призЕдента ,вырастит новый маДура! Хотя надеюсь что буду называть зЕ: " президент Зеленский"
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Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
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Авакова уволит только следующий состав Верховной Рады, в котором не будет НФ. Этот состав вообще никого не увольняет, держатся за "своих" намертво. К счастью, через пару месяцев у нас будет новая Рада.
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Звільнить НА посаду прем"єр-міністра чи міністра МВС? Беня ж вам сказав, що без авакова зЕ не став би презЕ Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7457 https://bykvu.com/bukvy/116504-kolomojskij-o-prezidentstve-zelenskogo-eto-nasha-s-avakovym-obshchaya-pobeda
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И не говорите, даже гепа ничего не смог сделать... Может по этому, шаурмен спешит???
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Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску на суддів з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського.
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
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Реально, авакову осталось где то два, ну от силы три месяца быть на посту министра МВД.
Через месяц выборы, потом формирование коалиции в Раде, делёж комитетов, подкомитетов, выборы нового спикера, вице спикеров Рады... На это ещё месяц уйдёт...
А потом уже формирование нового коалиционного правительства, куда уже никто не войдёт из нынешних министров.
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А если войдет, то ты что, об стену убъешься?
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Sophia-Maria Duglass
Кто же будет ЗЕ защищать ?
Місцеві форумні бійці +...Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5067

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Так и есть, соевые - если что-то не нравится, то читайте законы и просвещайтесь.
Министр МВД может быть уволен ВР (вашими любимыми БПП, НФ и прочей "каулицией") по заяве премьера (вашего любимого Гойсмана).
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зебіл, хіба це не ти звиздів, що коаліції нема? Значить, в ваших силах звільнити будь-кого.
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звиздун ты и впрямь дебил, законы читай и просвещайся неуч.
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Слабаков как шлюха дешовая перешла по наследству от мародера к коломойше
Если это (новое) лицо и дальше будет топить Украину в коррупции и бандитизме то на Украине можно ставить крест большой и жирный
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А вы не задумывались , что Украину контролируют руцкие бандюки типа Могилевича и Аваков просто их смотрящий.
А что в Украине нет больше кандидатов на министра ?
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Так ти ж,тварюка недоношена,на дебатах казав що Порошенко може,повинен,але не звільняє Свинарчуків,Семочко і інших,а тут вже воно не може,балабол надрочений !!!!!
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Ха-ха-ха ! Тобто на подання про звільнення генпрокурора в нього є повноваження ,а тут-зв"язаний по рукам і ногам !
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Аваков первый кандидат от Бени на пост премьера. Конкуренты ему Юля и Бойко. Интересно будет наблюдать блокирование трибуны и другие собачьи бои по этому поводу в уже новой Раде. А какие там будут оху... неожиданные альянсы! Вплоть до объединения обиженной Юли с обиженным Петей😂
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чому ж порохобіли не вимагають звільнити Авакова в своєї т.зв "парламентської кАлоіції"...? Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4419
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когда опробуем водометы, закупленные Петром?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский ответил на петицию об увольнении Авакова: это относится к полномочиям Верховной Рады
 
 
 
 
 
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