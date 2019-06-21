 Владелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП "Киевблагоустрий". ФОТО

Как он сказал в комментарии Цензор.НЕТ, снос бань по адресу ул. Февральская, 58К начался вчера, 20 июня.

"Это заказной наезд, который имеет целью полностью убрать комплекс, который я создавал 22 года. Уничтожение поручено КП "Киевблагоустрій". Они выписали мне 20 предписаний, которые касались предоставления документов на размещение временных сооружений. Я сейчас нахожусь в КП "Благоустрий", подаю им документы, но они говорят писать заявление и они будут документы рассматривать, а тем временем просто продолжают уничтожение", - сказал он.

По словам Курашова, впервые КП "Киевблагоустройство" пришли к нему 13 июня: "Мы тогда показали документы об аренде земельного участка, которые их интересовали. Но это их не устроило и они начали вчера демонтаж, сегодня продолжают. Как мне сказали, за 5 дней они должны полностью убрать".

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Он отметил, что КП "Киевблагоустрий" проводит демонтаж без решения суда. "Есть объекты, которые они убирают согласно решению суда, по этому поводу вопроса нет. А вот по поводу демонтажа остальных зданий, у них решения нет", - заявил владелец.

"Много лет назад, в 2000-х был конфликт моего товарища с одним высокопоставленным лицом, и поскольку товарищ имел отношение к моему комплексу, то они втянули комплекс в это. Тогда в процессе судебных тяжб были анулированы часть документов, и теперь посылаются, что сооружения были установлены якобы незаконно. Но документы на право собственности у меня есть", - уверил Курашов.

На вопрос, кто может стоять за данной акцией, владелец выразил предположение, что речь идет об уровне выше городского: "Я думаю, что это уровень выше. У мены нет достоверной информации, кто это".

Цензор.НЕТ сделал запрос в КП "Киевблагоустройство" с целью узнать их позицию.

Фото: Марина Терещенко.