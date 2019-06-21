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Все про:Киев (17618) снос (108)

 Владелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП "Киевблагоустрий". ФОТО

Владелец комплекса "Центр здоровья и отдыха Голосеевские бани" Олег Курашов заявляет о незаконном сносе сооружений комплекса сотрудниками коммунального предприятия "Киевблагоустрий".

Как он сказал в комментарии Цензор.НЕТ, снос бань по адресу ул. Февральская, 58К начался вчера, 20 июня.

"Это заказной наезд, который имеет целью полностью убрать комплекс, который я создавал 22 года. Уничтожение поручено КП "Киевблагоустрій". Они выписали мне 20 предписаний, которые касались предоставления документов на размещение временных сооружений. Я сейчас нахожусь в КП "Благоустрий", подаю им документы, но они говорят писать заявление и они будут документы рассматривать, а тем временем просто продолжают уничтожение", - сказал он.

Владелец комплекса Голосеевские бани заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП Киевблагоустрий 01

По словам Курашова, впервые КП "Киевблагоустройство" пришли к нему 13 июня: "Мы тогда показали документы об аренде земельного участка, которые их интересовали. Но это их не устроило и они начали вчера демонтаж, сегодня продолжают. Как мне сказали, за 5 дней они должны полностью убрать".

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Он отметил, что КП "Киевблагоустрий" проводит демонтаж без решения суда. "Есть объекты, которые они убирают согласно решению суда, по этому поводу вопроса нет. А вот по поводу демонтажа остальных зданий, у них решения нет", - заявил владелец.

"Много лет назад, в 2000-х был конфликт моего товарища с одним высокопоставленным лицом, и поскольку товарищ имел отношение к моему комплексу, то они втянули комплекс в это. Тогда в процессе судебных тяжб были анулированы часть документов, и теперь посылаются, что сооружения были установлены якобы незаконно. Но документы на право собственности у меня есть", - уверил Курашов.

Владелец комплекса Голосеевские бани заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП Киевблагоустрий 02

На вопрос, кто может стоять за данной акцией, владелец выразил предположение, что речь идет об уровне выше городского: "Я думаю, что это уровень выше. У мены нет достоверной информации, кто это".

Цензор.НЕТ сделал запрос в КП "Киевблагоустройство" с целью узнать их позицию.

Владелец комплекса Голосеевские бани заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП Киевблагоустрий 03

Фото: Марина Терещенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133563
 
 
 Топ комментарии
 
Незаконно построил, незаконно снесли. Херня это все.
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Договор аренды земли не дает права на застройку...для этого требуются дополнительные разрешения...
И в договоре скорее всего есть пункт о самострое...на основании которого и сносят все эти холабуды...
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попарились...
теперь будет шаурмэ для зе-велосипедистов
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Незаконно построил, незаконно снесли. Херня это все.
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А кто это определил, что незаконно построено?

"Он отметил, что КП "Киевблагоустрий" проводит демонтаж без решения суда.
Источник:https://censor.net.ua/n3133563

"
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Если нет решения суда, то снос незаконен, только суд может определить - по закону там находится строение или нет.
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Откудв тебе известно шо есть а шо нету. И надо или не надо там решение суда или достаточно решения сессии Киевсовета?

Владелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений
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Смотря как составлен договор аренды земли...если есть пункт о самострое...то решение суда не нужно..
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"Они выписали мне 20 предписаний, которые касались предоставления документов на размещение временных сооружений. Я сейчас нахожусь в КП "Благоустрий", подаю им документы, но они говорят писать заявление и они будут документы рассматривать, а тем временем просто продолжают уничтожение
Источник:https://censor.net.ua/n3133563"

Я исхожу из этой информации в ответ на однозначное утверждение о незаконности строения.
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если нет документов на постройку подписанных архитектором города то это нахал строй
а документы он не представил на постройки
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Вот именно, что всё - если и нельзя сейчас что-то однозначно утверждать...
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документы на застройку представлены небыли
значить нахал строй
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"По словам Курашова, впервые КП "Киевблагоустройство" пришли к нему 13 июня: "Мы тогда показали документы об аренде земельного участка, которые их интересовали. Но это их не устроило и они начали вчера демонтаж, сегодня продолжают. Как мне сказали, за 5 дней они должны полностью убрать".
Источник:https://censor.net.ua/n3133563"

13 июня по календарю после 21 мая?
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Нужно позвонить зебобику...поклясться в верности..и он все порешает...у него есть неплохой решала...багданой зовут...
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Тут то фуфло шо вы проводили при Порохе, целуя борову ноги не проконает, пятипроцентные уже. Владелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП "Киевблагоустрий" - Цензор.НЕТ 4207
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Бобик ты как всегда с большим приветом.Мы устали от твоей глупости!!!!
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Договор аренды земли не дает права на застройку...для этого требуются дополнительные разрешения...
И в договоре скорее всего есть пункт о самострое...на основании которого и сносят все эти холабуды...
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попарились...
теперь будет шаурмэ для зе-велосипедистов
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Депутат Киев Совета А. Андреев - редкостный подонок. Паралельно возглавлячет КП "Киевблагоустрий". В его подчинении находятся инспектора по благоустройству и демонтажные бригады. За сносом стоит он, Директора Департаментапо благоуйстрою при КМДА - А. Фищук и несколько депутатов Киеврады - коллег А. Андреева.
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А затеял все это Нардеп от "Удара" - крымский черт Д. Белоцерковец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВладелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП "Киевблагоустрий". ФОТО
 
 
 
 
 
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