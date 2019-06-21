 Позвонили из АП по поводу аэропорта в Днепре. Скоро будут хорошие новости, - Филатов

Об этом Филатов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Только что позвонили из АП (Администрации Президента). От Владимира Александровича (Зеленского) и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости", - написал он.
Перед этим 19 июня депутаты Днипровского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить на реконструкцию существующего аэропорта или строительство новой взлетно-посадочной полосы 2,7 млрд гривен. "Просим вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днипро", - сказано в документе.
Кто говорит?
Аппарат преЗЕдента.
Епоха зубожіння закінчи-и-и-илася. Пора стригти купони.
Коломойський не зторгувався просто. Бо хотів приватний аеропорт проапгрейдити за державні гроші.
З Держбюджету реконструювали львівський і київський бо вони державні/комунальні. А харківський і донецький робили їхні власники і за власний кошт
Даже Томос не такой попался.
До голови Ради суддів України почала надходити інформація від суддів про тиск з боку Адміністрації Президента України щодо зриву проведення засідання Ради суддів.
Це все,що треба знати про перегляд судової реформи Бєніним хлопчиком.