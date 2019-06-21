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Все про:аэропорт (1213) Днепр_город (2710) Филатов (313)

 Позвонили из АП по поводу аэропорта в Днепре. Скоро будут хорошие новости, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения этого крупнейшего мегаполиса с остальным миром, и занимается их решением.

Об этом Филатов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что позвонили из АП (Администрации Президента). От Владимира Александровича (Зеленского) и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости", - написал он.

Перед этим 19 июня депутаты Днипровского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить на реконструкцию существующего аэропорта или строительство новой взлетно-посадочной полосы 2,7 млрд гривен. "Просим вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днипро", - сказано в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3133562
 
   
 Топ комментарии
 
Будуть - повернути аеропорт Ігору Валерійовичу.
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Порошенко на столько сдал Украину паРаше, что новому президенту остаётся только заниматься мирными делами и собственным обустройством...
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ты наверное от санитаров сбежал????
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Сепаратистская область, надо их колючкой оградить))
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ты наверное от санитаров сбежал????
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Може для нього у Дніпрі вороги, що "распяли мальчика в трусикааааах". Хто знає?
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ПНХ ублюдок, тебя колючкой обмотать полностью тварь. больше всех по Украине в АТО призвано из Днепропетровской области, и больше всех погибших.
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Надо тебя кастрировать, пока ты размножаться не начал...
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Будуть - повернути аеропорт Ігору Валерійовичу.
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У меня зазвонил телефон
Кто говорит?
Аппарат преЗЕдента.
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Писати "телефонували з ОПи", схоже, навіть у Філатова рука не піднімається...
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И штоже там за аппарат? Айфон или самсунг, а может еще раритетный дисковый? Позвонили из АП по поводу аэропорта в Днепре. Скоро будут хорошие новости, - Филатов - Цензор.НЕТ 9718
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Порошенко на столько сдал Украину паРаше, что новому президенту остаётся только заниматься мирными делами и собственным обустройством...
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Все так устли от Пети, его пуглоа войны, что тперь началсь мирная жизнь без его зывавний - Путин нападет.
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ага, то есть по версии рошеновского ворья, Зеленскому не нужно заниматься моряками, которых Порошенко послал специально в лапы пуйла для обменного фонда... И потом плюнул на них и забыл про них.
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Отдадут Бене аэропорт, пусть он ремонтирует.
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почему бене? скоро объявятся и другие кандидаты на петены активы.
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Тобто ? Аеропорт і так ЙОГО. Ну і Ярославського в долю трохи взяв. Були проблеми з "Дніпроавіа",але за два останніх місяці все благополучно вирішилось в чесних судах,хоча йшлося до передачі аеропорту державі за борги.https://biz.liga.net/all/transport/article/kolomoyskiy-sdal-dnepr-kakoe-buduschee-jdet-aeroport-s-yaroslavskim
Епоха зубожіння закінчи-и-и-илася. Пора стригти купони.
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Днепряне, обьясните, а что в Днепре нет аэропорта или не было никогда?
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ВПП в собственности государства, единственный терминал в собственности МАУ. И они никого к себе в терминал не пускают.
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аэропорт Днепра принадлежит коломойскому....здание еще от ссср немного внутри реконструировано.....летают только два направления Тель Авив и Киев....да еще на мацкву был до 2014...билеты от 200 евро
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Аэропорт есть, но..... самолеты по сути не летают ( всего несколько рейсов, последний год добавили чартеры по нормальной цене). Раньше даже в Египет и Турцию мы летали из Запорожья или Харькова. Хотя само по себе здание намного лучше чем в том же Запорожье. Короче здесь много лет большой передел, а страдают жители.
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Искренне рад за Днепр. Теперь бы еще решить вопрос с остальными аэропортами по всей Украине.
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Баблища нам!!! И побольше!!! И желательно за счет других областей.!!! Нам нужнее чем другим!!!
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Днепр незалужено обидели, когда был Евро 2012. Всем крупным городам аэропорты обновили, а Днепр был в опале перд Яныком из-за Бени. Лучше бы вместо Донецка сделали в Днепре.
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Брехня.
Коломойський не зторгувався просто. Бо хотів приватний аеропорт проапгрейдити за державні гроші.
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Знов брехня.
З Держбюджету реконструювали львівський і київський бо вони державні/комунальні. А харківський і донецький робили їхні власники і за власний кошт
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Это тот кто Пороху клялся в преданности, чему много свидетельств, выбивал для Днепра трансферы из ГОС бюджета! Бабла было потрачено из гос бюджета больше всех в Украине ( город и область)!!! А реально вместе с Резеиченко работал против команды Порошенко! И за Коломойского, с которым типа поссорился!!!
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Кто проыинансирует - Ахметов? Коломойский? Или в складчину?
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от мальдивско-панамской свинарни за пять лет ни одной хорошей новости.

Даже Томос не такой попался.
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значит похерили тот проект,который готовился.и будут благоустраивать бенин аэропорт.за госсчет,естественно...
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Боря , когда ты нажрёшься ? Где мост , Боря ? Где дороги ? Когда уберёшь метросрач с центра города ? Когда прекратишь кошмарить комерсов-лоточников ? У тебя доля во всех ТРЦ города и ты решил загнать туда покупателей.
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Теперь Игорю Валерьевичу будет приятно садиться на 2.7 млрд. гривен. Самое смешное то, что эти же депутаты Днепровского совета, просили Раду побыстрее провести инаугурацию президента Зеленского. Мягкой посадки им всем.
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рыги вваливали бабло в Донецкую волость, кошерные будут вваливать в Днепропетровскую.
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да знаем как он будет решать.....построит за бюджетные средства аэропорт и передаст его бене
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПозвонили из АП по поводу аэропорта в Днепре. Скоро будут хорошие новости, - Филатов
 
 
 
 
 
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