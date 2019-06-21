 Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов

Об этом Александр Турчинов сказал во время встречи с выпускниками-магистрами курса "Христианская педагогика". Встреча проходила в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины.











Во время встречи обсуждались многие темы, связанные с ситуацией в государстве, внутренние и внешние угрозы современности.

"Исторический опыт многих ведущих стран мира доказал, что сильное и богатое государство, государство, достойно и с уважением относящееся к своим гражданам, строится именно на мощном христианском фундаменте", - сказал Александр Турчинов, добавив, что христианское просвещение "было одним из главных элементов воспитания великих наций ".





По его словам, именно возвращение к христианским ценностям, к вере и ответственности "может оказаться более действенным средством в борьбе с коррупцией и грязью, чем создание десятков новых силовых структур".

"Моральный императив, общечеловеческие ценности, которые закладывает христианская педагогика, должны быть тем базисом, который удержит общество от разрушения", - резюмировал Александр Турчинов.