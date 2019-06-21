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Все про:Турчинов (3154) христиане (46)

 Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов

Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте.

Об этом Александр Турчинов сказал во время встречи с выпускниками-магистрами курса "Христианская педагогика". Встреча проходила в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины.

Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов 01
Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов 02
Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов 03

Во время встречи обсуждались многие темы, связанные с ситуацией в государстве, внутренние и внешние угрозы современности.

"Исторический опыт многих ведущих стран мира доказал, что сильное и богатое государство, государство, достойно и с уважением относящееся к своим гражданам, строится именно на мощном христианском фундаменте", - сказал Александр Турчинов, добавив, что христианское просвещение "было одним из главных элементов воспитания великих наций ".


Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов 04

По его словам, именно возвращение к христианским ценностям, к вере и ответственности "может оказаться более действенным средством в борьбе с коррупцией и грязью, чем создание десятков новых силовых структур".

"Моральный императив, общечеловеческие ценности, которые закладывает христианская педагогика, должны быть тем базисом, который удержит общество от разрушения", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3133552
 
   
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Хрін там! Християнство розділює народи навпіл і робить слабкими
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+1
И если я смотрю на машины наших попов и их фото с криминальными авторитетами и после этого вертел это христианство - мне по его мнению жить в нормальном государстве не светит, что ли?
ПНХ, вор лысый!
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христианство бывает без жирных попов

то ты с православием спутал
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хе-хе)) вспомни шо ты рассказывал когда был главкомсомольцем Кривбасса...на чем у тебя тогда все основывалось
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а ты не был в пионерском гитлерюгенде ?
значит просто поздно родился ..... Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1128
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Зажирел на украинских харчах.А что он скажет про Японию и Китай?Если там мощный христианский фундамент?
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Ты бы лучше в Польшу на выходные съездил - и недалеко. и дешево.
Посмотри на сильное христианское общество и перестань болтать ерундой.

Пастору Слава !
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По Конституції, яку ви не поважаєте.
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Турчинов снова за старое взялся ? Кышнули из власти , так сразу за религию вспомнил , комсомольский активист Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9982
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Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов

Та видим мы этот фундамент - филя с епифаном скоро бороды друг другу рвать будут.
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А без религии ничего не строится причем приплетают ко всему если Турчинов твоя основа религия то как можно было воровать и грабить страну это идет в разрез с твоей религией а использовать ее как ширму для прикрытия это цинично.
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королю Саудовської Аравії про це скажи, томатний пастор
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"Исторический опыт многих ведущих стран мира доказал, что сильное и богатое государство, государство, достойно и с уважением относящееся к своим гражданам, строится именно на мощном христианском фундаменте", - сказал Александр Турчинов, добавив, что христианское просвещение "было одним из главных элементов воспитания великих наций " Источник: https://censor.net.ua/n3133552
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Турчинов є пастирем церкви Баптистів, де я маю друзів і яких я поважаю. Але я не погоджуюся з тим, що саме християнська просвіта визначає виховання "великих націй". Саме християнство різне та воно має різні догмати, але є ще різні вірування, які не треба принижувати.
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Турчинов несет околесицу! В Мире полно преуспевающих государств, где христианство не очень. и само христианство о-о-очень разное - от католиков и православных до баптистов и свидетелей Иеговы. В одной Украине ТРИ православных церкви Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7606
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Какое государство можно привести в пример, где основная религия - православие?
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это, наверно, сам господь бог завещал сашку кормиться на тучных нивах оборонпрома Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3719
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шо,проблемы с печенью,москалыку?боярой лечишь? Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 108
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так сам поди всю выпил, а теперь на других гонишь Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7260
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у кого что болит,кацапырло,у того то и первая мысль.так и у тебя с ником Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7814.великое подсознательное не обманешь
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это у тебя голова болит, не хрен было стока бояры лакать, да и печенка твоя не чета петиной или гюгиной Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6338
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не нравится босоте,что государство нужно на христианских ценностях строить Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1042.отож...
не,читать 10 заповедей и семь смертных грехов-они вряд ли даже брались.но интуитивно чуствуют подвох,что тогда воровать нельзя будет
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Гыгунчик ты что то путаешь ,секта турчинистов и христианство немного разные вещи Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1238
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разные только в скрепоносной башке Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7188.бо скрепы-это ваще не христианство
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Отличительная способность зедебила, продолжать насыпать бред, когда он уже уличен в полном невежестве. Баптизм - это христианское течение.
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Тільки британський баптизм (тоталітарна секта до якої належить турчинов) - не є традиційним християнством.
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это по какой квалификации он не христианин?и по какой ,москалыку ты христианин?томос для начала покажь Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9049
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Якби я був москалем, то я би навпаки підтримував турчинова, бо він зробив велике добро московитам.
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сказки-то кацапосайты рассказывать.они поверят Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8619
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и шо?где в библии написано,что должны быть иконы?а в конце проповеди у них в итоге вера.а у тебя-облегчение(наконец то закончилось и можно бражки накатить) Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8855
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Баптисти є християнами та вони не є тоталітарними за своєю суттю. Звичайно, що вони мають недоліки, про що у мене багато історій. Та при цьому не існує поняття "традиційного християнства".
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Турчинов, китайцам или японцам про христианство расскажи, бо вы рукожопые за 27 лет уже настроили.
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А ты - буддист? Какие тебя ценности буддизма привлекают?
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ты шо,рукоблуд шоле? Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 934нафига тебе столько рук?
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Что устроит Россию? Постараюсь популярно.

Глядя на разгоняющийся по стране пророссийский реванш и панические метания проукраински настроенных сограждан, срывающих зло в срачах друг на друге, обвиняя один другого в попустительстве, очень хочется напомнить банальные параллели из пережитого (далеко не всеми) прошлого.

Все просто: если мы пустим Россию обратно рулить Украиной, Украины больше не будет.

От слова совсем.

Каждый, кто пускал Россию порулить своим домом, подвергался чудовищной зачистке.

В самой России полностью были стерты следы 18 местных этносов, а выжившие были просто переименованы "русскими".

Или вы думаете, что Кострома - это просто странное название города?..

Если кто-то думает, что просто отсиживаясь в нейтральной позе "я вне политики" и "да какая разница, как твоя страна называется", он хорошо и безопасно устроился, то у меня и для вас плохие новости.

Россия имеет шансы выжить только лишив как собственные народы, так и соседей их подлинной исторической памяти.

Возвращение этой памяти неумолимо выжигает и вытравливает Россию отовсюду, куда она прорвалась и затопила кровищей любое сопротивление.

Царская Россия сгоняла в Сибирь на каторгу тех, кто сопротивлялся ассимиляции даже пассивно.

Царская Россия настолько была озадачена клепанием "русских" из всех, до кого сможет дотянуться своими лапищами, замазанными по плечи в кровищу, говно и прочие внутренности выпотрошенных жертв, что не останавливалась даже перед открытыми запретами украинцам говорить, писать и учить детей на родном их языке.

Лишь только официальных запретов было около сотни.

Но больше всего Россия озабочена стиранием цивилизационной памяти.

Настолько озабочена, что устроила Октябрьский переворот ради уничтожения СОБСТВЕННОЙ хоть какой-то цивилизационной связи с миром, образовав разрыв, который уже не получится восстановить.

Дальше скажу совсем просто.

Сталин с большевиками истребили десятки миллионов людей только за то, что они ПОМНИЛИ, как это быть ЛЮДЬМИ.

Кремль с русскомирцами жаждет истребить всех, кто просто является свидетелем того, что Украина способна быть независимой.

Кремлевская мразь уже в Украине, скупает немощные и зависимые от олигархов телеканалы и СМИ оптом, обратно переименовывает улицы городов, восстанавливается на работе.

А теперь, друганы, горячие рубаки, тренирующиеся в ненависти друг к другу, у вас два варианта: либо вы прекращаете устраивать срачи между политическими лагерями и объединяетесь (а я знаю, насколько у вас плотно залиты мозги специально подготовленным кремлевским ядовитым сиропом вражды, заставляющим совершать коллективный суицид), либо...

Либо "завтра" Украину отберет Кремль.

И угадайте, что он с ним сделает.

И сделает так, чтобы уж наверняка.

Алексей Нестеренко
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Верун хренов. Чем выше процент верунов в стране, тем ниже уровень жизни.
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ну да,скрепоносец...сходи это в германии расскажи...
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Пастор Шлаг получил новое задание ..........
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И много сильных и богатых государств, в которых во главу поставлено христианство или любая другая религия?
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Турчинов имел ввиду, что в фундаменте любого преуспевающего государства краеугольным камнем является религия+духовная просвещенность
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Так у нас пригород Герцлии. А там иная религия.
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Что за бред. Это поэтому во всех развитых странах разгул разврата и гомосексуализма?
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Аксиома - существует строгаю закономерная зависимость уровня жизни и развитость той или иной страны в зависимости от преобладающей христианской конфессии в госудастве.
Из, условно, християнских стран лучше всего живут и самые развитые это протестантские страны.

США, Германия, Голландия, Великобритания,Швеция, Швейцария, итд
Далее следуют по уровню развития - католические страны.
Италия, Испания, Португалия, Польша, итд.
Ну и самые чмошные из христианских стран это православные страны -
Болгария, Румыния,Молдова, Украина, Беларусь...
(рашка это не православная это вообще ГБшно-сатанистская страна)
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Кто не верит , споросите у японцев и южных корейцев ...
Можно ещё спросить в Сингапуре !
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так,любов до Бога,любов до ближніх,любов до Вітчизни
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Закрываются и вырезаются заводы, фабрики, институты, клубы и дворцы культуры, разрушаются дороги. Уничтожается спортивная и профилактическая деятельность. Народ уезжает на заработки. Параллельно с этими процессами строится огромное количество храмов, появляется куча церквей и все это приветствуется чиновниками все мастей. Алюминь!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов
 
 
 
 
 
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