 Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов

Об этом Александр Турчинов сказал во время встречи с выпускниками-магистрами курса "Христианская педагогика". Встреча проходила в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины.
Во время встречи обсуждались многие темы, связанные с ситуацией в государстве, внутренние и внешние угрозы современности.
"Исторический опыт многих ведущих стран мира доказал, что сильное и богатое государство, государство, достойно и с уважением относящееся к своим гражданам, строится именно на мощном христианском фундаменте", - сказал Александр Турчинов, добавив, что христианское просвещение "было одним из главных элементов воспитания великих наций ".
По его словам, именно возвращение к христианским ценностям, к вере и ответственности "может оказаться более действенным средством в борьбе с коррупцией и грязью, чем создание десятков новых силовых структур".
"Моральный императив, общечеловеческие ценности, которые закладывает христианская педагогика, должны быть тем базисом, который удержит общество от разрушения", - резюмировал Александр Турчинов.
И если я смотрю на машины наших попов и их фото с криминальными авторитетами и после этого вертел это христианство - мне по его мнению жить в нормальном государстве не светит, что ли?
ПНХ, вор лысый!
то ты с православием спутал
значит просто поздно родился .....
Посмотри на сильное христианское общество и перестань болтать ерундой.
Пастору Слава !
Та видим мы этот фундамент - филя с епифаном скоро бороды друг другу рвать будут.
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Турчинов є пастирем церкви Баптистів, де я маю друзів і яких я поважаю. Але я не погоджуюся з тим, що саме християнська просвіта визначає виховання "великих націй". Саме християнство різне та воно має різні догмати, але є ще різні вірування, які не треба принижувати.
не,читать 10 заповедей и семь смертных грехов-они вряд ли даже брались.но интуитивно чуствуют подвох,что тогда воровать нельзя будет
Глядя на разгоняющийся по стране пророссийский реванш и панические метания проукраински настроенных сограждан, срывающих зло в срачах друг на друге, обвиняя один другого в попустительстве, очень хочется напомнить банальные параллели из пережитого (далеко не всеми) прошлого.
Все просто: если мы пустим Россию обратно рулить Украиной, Украины больше не будет.
От слова совсем.
Каждый, кто пускал Россию порулить своим домом, подвергался чудовищной зачистке.
В самой России полностью были стерты следы 18 местных этносов, а выжившие были просто переименованы "русскими".
Или вы думаете, что Кострома - это просто странное название города?..
Если кто-то думает, что просто отсиживаясь в нейтральной позе "я вне политики" и "да какая разница, как твоя страна называется", он хорошо и безопасно устроился, то у меня и для вас плохие новости.
Россия имеет шансы выжить только лишив как собственные народы, так и соседей их подлинной исторической памяти.
Возвращение этой памяти неумолимо выжигает и вытравливает Россию отовсюду, куда она прорвалась и затопила кровищей любое сопротивление.
Царская Россия сгоняла в Сибирь на каторгу тех, кто сопротивлялся ассимиляции даже пассивно.
Царская Россия настолько была озадачена клепанием "русских" из всех, до кого сможет дотянуться своими лапищами, замазанными по плечи в кровищу, говно и прочие внутренности выпотрошенных жертв, что не останавливалась даже перед открытыми запретами украинцам говорить, писать и учить детей на родном их языке.
Лишь только официальных запретов было около сотни.
Но больше всего Россия озабочена стиранием цивилизационной памяти.
Настолько озабочена, что устроила Октябрьский переворот ради уничтожения СОБСТВЕННОЙ хоть какой-то цивилизационной связи с миром, образовав разрыв, который уже не получится восстановить.
Дальше скажу совсем просто.
Сталин с большевиками истребили десятки миллионов людей только за то, что они ПОМНИЛИ, как это быть ЛЮДЬМИ.
Кремль с русскомирцами жаждет истребить всех, кто просто является свидетелем того, что Украина способна быть независимой.
Кремлевская мразь уже в Украине, скупает немощные и зависимые от олигархов телеканалы и СМИ оптом, обратно переименовывает улицы городов, восстанавливается на работе.
А теперь, друганы, горячие рубаки, тренирующиеся в ненависти друг к другу, у вас два варианта: либо вы прекращаете устраивать срачи между политическими лагерями и объединяетесь (а я знаю, насколько у вас плотно залиты мозги специально подготовленным кремлевским ядовитым сиропом вражды, заставляющим совершать коллективный суицид), либо...
Либо "завтра" Украину отберет Кремль.
И угадайте, что он с ним сделает.
И сделает так, чтобы уж наверняка.
Алексей Нестеренко
Из, условно, християнских стран лучше всего живут и самые развитые это протестантские страны.
США, Германия, Голландия, Великобритания,Швеция, Швейцария, итд
Далее следуют по уровню развития - католические страны.
Италия, Испания, Португалия, Польша, итд.
Ну и самые чмошные из христианских стран это православные страны -
Болгария, Румыния,Молдова, Украина, Беларусь...
(рашка это не православная это вообще ГБшно-сатанистская страна)
Можно ещё спросить в Сингапуре !