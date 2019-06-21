 Христианское образование может оказаться более действенным средством в борьбе с коррупцией, чем создание десятков новых силовых структур, - Турчинов

Об этом Александр Турчинов сказал во время встречи с выпускниками-магистрами курса "Христианская педагогика". Встреча проходила в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины, сообщили в пресс-службе Турчинова.
Во время встречи обсуждались многие темы, связанные с ситуацией в государстве, внутренние и внешние угрозы современности.
"Исторический опыт многих ведущих стран мира доказал, что сильное и богатое государство, государство, достойно и с уважением относящееся к своим гражданам, строится именно на мощном христианском фундаменте", - сказал Александр Турчинов, добавив, что христианское образование "было одним из главных элементов воспитания великих наций ".
По его словам, именно возвращение к христианским ценностям, к вере и ответственности "может оказаться более действенным средством в борьбе с коррупцией и грязью, чем создание десятков новых силовых структур".
"Моральный императив, общечеловеческие ценности, которые закладывает христианская педагогика, должны быть тем базисом, который удержит общество от разрушения", - резюмировал Александр Турчинов.
А ведь каую страну развалили!
Не стоит искать логики и фактов в вопросах веры!!!!
Кажется в библии земля плоская, а инцест - норма !!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Developed_country
"А ведь сильные и богатые государства существовали и задолго до Христа.."
весь успех япониии - после 1945, оккупация пиндосами, протестантами
но потребовалось 15 лет для вспышки японского чуда 1960-й
а зебилы хотели за пять ?? и без оккупационной администрации,
полякам потребовалось 20 лет
Ну, а японцы начали "подниматься с колен" практически одновременно с Россией и Штатами - с 60-х годов позапрошлого века, когда В России в 1861-м стартовала реформа Алексанра II Освободителя, в Штатх в 1865-м победой Линкольна завершилась гражданская война и было упразднено рабство, а в Японии в 1867-м на трон взошел император Мацухито и наступила "эпоха Мейдзи".
Муссолини что-то 6 смертных приговоров, как пишут, подписал, а сколько Сталин и Ленин? Забавно мутузят этого бедного Муссолини - это как бы всегда ныть что Вася, укравший пачку сигарет страшный вор, а о Пете(или Коле) стыдливо умалчивать, хотя он украл вагон зерна.
"курса "Христианская педагогика". ........ в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины - это заведение финансируется из бюджета или частное?
Говорят у нас плохое образование. Да судя по таким специальностям в ВУЗах, у нас вообще учат мракобесию и скоро начнут сжигать ученых на кострах.
А самый высокий уровень жизни как раз таки в тех странах из христианских, которые отринули римские христианские католические догмы и приняли протестантскую религиозную доктрину.
византия - источник православия. а католичество из .Рима . они были врагами..
маловероятно. поэтому заткнитесь и помалкивайте...)))
Самые сильные: настоящая Демократия - США. Тоталитарный коммунизм - Китай.
Глубокие смыслы в речах этого сектанта искать не нужно, все его смыслы налицо, это - обратное погружение в средневековье.
Кто туда хочет, то пусть и идет, вместе с этим мутным организмом. Я пойду в обратную от вас сторону...
Даже безбожники коммунисты украли у Библии многие цитаты-"Кто не работает,тот и не ест","ученье свет,а неученье тьма" и т,д.
каннибализм - это совестливо?
а забить камнями за измену??