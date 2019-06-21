 Массовая госпитализация после отдыха на пляже в Рубежном: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, открыто два уголовных производства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

"По состоянию на 08:00 21 июня в инфекционное отделение Рубежанской больницы в течение суток обратились 10 детей и 2-е взрослых. Таким образом, общее число заболевших составило 40 человек, из которых 33 - дети. Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - написала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" и ст. 242 УК Украины "Нарушение правил охраны вод".

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Следственные действия продолжаются.

Погукай также сообщила, что ориентировочная дата готовности анализа проб воды, сегодня 21 июня, после обеда.

Напомним, как ранее в ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 21 июля, всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.