EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9693  153
Материалы по теме:
Все про:рейтинг (1230) СОЦИС (17) Батькивщина (1810) Слуга народа (59) Голос партия (27) Европейская Солидарность (22)

 В парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Еще одна партия - "Сила и честь" - имеет шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт центра.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,6,% тех, кто будет голосовать и определился с предпочтением.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (8,7%) и партия "Голос" - 6,8%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия "Слуга народа" уже работает над вариантом коалиционного соглашения, - Стефанчук

При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,1% респондентов.

В парламент проходят 5 партий: Слуга народа, ОП - За життя, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос, - опрос 01

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.

Также на Цензор.НЕТ: 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3133548
 
 
 Топ комментарии
 
Такими темпами мародёр к выборам будет иметь рейтинг -1%. "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос - Цензор.НЕТ 5691
 показать весь комментарий
 
Ненависть к вору и преступнику Поршенко, это естественное состояние любого вменяемого, законопослушного, добропорядочного гражданина
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Я за Тимошенко. Все говорят смысла нет, а я другого мнения. Тарута в ее команде- эксперт по энергетике, что уже огромный плюс. Они много сделали для переселенцев. Поставили четкий вопрос насчёт газотранспортной системы.
 показать весь комментарий
 
Беспамятный Сергей Тарута.

"...Каким образом соратник Таруты в последующем стал «главой Донецкой народной республики», также секрета не представляет. По крайней мере, российская «Независимая газета» утверждает,что кандидатуру Захарченко на эту должность предложил помощнику Путина Суркову все тот же Ахметов.
Но есть нюанс. Ринат Ахметов, будучи просто физическим лицом, может предлагать что угодно и кому угодно. А вот Сергей Тарута, заключая с руководителем донецкого филиала «Оплота» Александром Захарченко соглашение об охране объектов государственной и коммунальной инфраструктуры и частного имущества, действовал как субъект властных полномочий. Поэтому его деятельность в тот период надо рассматривать исключительно под углом Уголовного кодекса Украины, а точнее того его раздела, который предусматривает наказание за служебные преступления.
Вместо того, чтобы прекратить завоз «титушек» из Ростова для проведения в Донецке антиукраинских митингов и принять меры для очистки миллионного города от нескольких сотен посланцев «русской весны», Тарута в апреля 2014 года выпустил на улицы местных главарей террористической организации «Оплот», которая в последующем превратилась в ДНР. При этом Тарута, используя свои властные полномочия, был категорически против того, чтобы правоохранители очистили захваченные боевиками административные здания в Донецке, а когда в городе уже начались боевые действия, не организовал ни эвакуацию населения на подконтрольную территорию, ни эвакуацию предприятий..."
 показать весь комментарий
 
Це просто знущання над народом. Невже "барига" знов проходить до ВР.
Ми так старалися, усіма силами вбивати його рейтинг, а він негідник все одно на коні

"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 3656
 показать весь комментарий
 
 
Кстати о птичках-Когда перед первым туром -по стукачеству алкашей из моего подъезда за Петину тысячу меня ТУПО ВЫКИНУЛИ ИЗ СПИСКА А когда я пришел писать ЖАЛОБУ в приемную Соломенской райодминистрации (Севастопольская Площадь ) то там на всех столах лежал свежий номер районной газеты -СОЛОМ*ЯНКА- и на первой странице -жирным шрифтом Компания -СОЦИС провел опрос с 5 по 10 марта Итоги -Порошенко-24 % Зеленский-19% Тимошенко -13% Вот и верь этим отбросам А в списках эти ссыкуны меня сразу восстановили -но газету я оставил -кто то ее скоро скушает на зоне
 показать весь комментарий
 
Це ж треба, яка захоплююча історія...
 показать весь комментарий
 
Откуда такой устойчивый процент ? Договорняк ? С кем ? Между собой ?
 показать весь комментарий
 
Я зразу повірив. Воно видно по справах. Ось пітін віруючий, ні одну людину не вбив, ні одну війну не розвязав ні в Україні, ні в Грузії, ні в Сірії, ні в Венесуєлі, ні в Молдові, ні в Карабасі. Такий віруючий. Так?
 показать весь комментарий
 
 
теперь это уже ни для кого не секрет.
для некоторых прозрение наступило поздно.
но лучше поздно, чем никогда.
 показать весь комментарий
 
Буде класно коли Слуга і Батьківщина підуть у коаліцію. Вони створять потужну і сподіваюся дієву команду.
 показать весь комментарий
 
 
Із самого початку то була Беніна коаліція. Це все понти. Скоро до всіх дійте і похмілля буде грубим і непередбаченим.
 показать весь комментарий
 
 
Все так начинают , патужно ,,а "на выходе" имеют рейтинг близкий к нулю . "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 9672 .
 показать весь комментарий
 
 
Голосуватиму за "Опозиційну платформу".........
 показать весь комментарий
 
"Опозиційну платформу" - опозіціну кому? Україні? Чи олігархам? Не зрозуміло...
 показать весь комментарий
 
 
Як це кому???.................. У парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування - Цензор.НЕТ 3059
Звичайно що - опозиційну ублюдкам.
 показать весь комментарий
 
"Звичайно що - опозиційну ублюдкам."

Тобто опозиційні самі собі?
Забавно, ось це ж треба, які молодці
 показать весь комментарий
 
позаботься чтобы они не перестали жрать из корыта
"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 8386
 показать весь комментарий
 
 
больных в нашей стране к сожалению много "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 133"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 133 около10;% "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 5660
 показать весь комментарий
 
 
Радує, що рейтинг Батьківщини поступово зростає, добре що вона вже сто відсотків у парламенті. Бо вона почала щось робити вже зараз, а не робити якісь гучні заяви.
 показать весь комментарий
 
 
Что именно - пачала робыты юлькивщына .? Где мона увидеть результаты её работы .? "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 6673 .
 показать весь комментарий
 
 
у нее всегда 15-20% железного электората.
одна из немногих партий которые не перекрашивались, переименовались и не проворовались, даже когда были во власти.
 показать весь комментарий
 
 
Так Тимошенко повертається для продовження будувати нашу країну , вже по іншому ,без корупціонерів ....
 показать весь комментарий
 
А недавно пропонувала почати з московією все з чистого "листка". Сама ж не воювала і доня не була на фронті. То на "листках" кров інших українців, а їй треба, бо Беня так хоче. Беня хоче взяти під свій контроль бізнес в Україні, а саму Україні з рабати віддати на мясо мяснику ху@лу.
 показать весь комментарий
 
 
Круто що Батьківщина обійшла все ж трохи Голос, може люди зрозуміють що Голос дуже "пропорошенківський", а Батьківщина досвідчена партія яка вже зараз ще до виборів бере і щось змінює
 показать весь комментарий
 
 
"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос.

"Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" там лишние как союзники **йла.
 показать весь комментарий
 
 
Петро Порошенко передав посаду президента своєму наступникові. Однак він залишається в Україні головною мішенню для проросійських сил. На адресу екс-президента продовжують литися потоки бруду і відвертої брехні. "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 4750.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій.
 показать весь комментарий
 
 
Батьківщина має набрати більше голосів: вона має досвід, чудову команду професіоналів, Тимошенко була чудовим прем'єром (повернула Криворожсталь сталь, закрила гральний бізнес, підняла виплати), Батьківщина має продуманий план по порятунку України "Новий курс", а також "Результат за 100 днів" , в яких партія прорахували усі цифри, щоб досягти успіху і врятувати Україну, підняти її на новий рівень !
 показать весь комментарий
 
 
Заключила кабальный газовый контракт по которому мы должны были платить $500 ;набрала и разворовала кредитов на 56 млрд дол, которые наши внуки будут отдавать; кризис в стране
 показать весь комментарий
 
 
птенцы манафорта еще не передохли? Украина НИКОГДА не платила по 500 баксов за газ, а в структуре долгов на сегодняшний день из тех кредитов, что брало правительство Тимошенко - ровно НОЛЬ..
 показать весь комментарий
 
 
"а в структуре долгов на сегодняшний день из тех кредитов, что брало правительство Тимошенко - ровно НОЛЬ.."
Большего бреда ещё нигде не читал
 показать весь комментарий
 
да когда тебе читать, успевать бы методичку тиражировать...
 показать весь комментарий
 
 
Какую методичку, не понял, поясните?
 показать весь комментарий
 
А просто так. Хочу послушать как шипят хэйтеры Порошенко. ( Хэйтер - люди- ненавистники)
 показать весь комментарий
 
 
Відчуваю, що цифри Батьківщини занижені. Вона давно у політиці, має великий досвід, а також команду професіоналів, яка вже показала результати. І навіть, зараз Тимошенко, не чекаючи на вибори, рятує Україну від розпродажу!
 показать весь комментарий
 
 
Она сама будет разпродовать земли Украины ,😁🌚
 показать весь комментарий
 
Увага. Кремлеботи отримали чітку команду тягти Тимошенко в ВР. Просто перегляньте гілку і ви все зрозумієте.
Маса однотипних повідомлень на підтримку газової принцеси, які витримані в одному, набівшем оскому стилі кремлівських пропагандонов - вона молодець, вона розумниця, у неї все вийде, вона єдина хто ... і т.д.
 показать весь комментарий
 
За 27 років Незалежності в нас був лише один топ чиновник, якому робили аудит діяльності - Юля. Півтора роки найкращі аудитори світу мурижили з ранку до ночі, заробили на цьому мільони доларів, але так не знайшли ЖОДНОГО корупційного інтересу у діях прем'єрки. Може це тому зараз різна продажна мерзота каже, що юлькаворовкакремлівськазозуляукраланашефсьо?
 показать весь комментарий
 
В жопозицийной платформе половина людей вонючего хряка **********, ну расскажите нам поцреоты обосранные почему?
 показать весь комментарий
 
 
"Сила и честь" должны объедениться с "Громодянской позицией", если они не "....за життя"
 показать весь комментарий
 
Ну хоч Батьківщина проходить, бо навіть не займаючи лідерське місце робить для країни більше ніж деякі за 5 років
 показать весь комментарий
 
 
знову ті ж граблі абинеюлька привели до того, що вибираии між свинарчуками і цирком.
 показать весь комментарий
 
 
Что за манипуляции ? Как только появилась эта статья о рейтингах Социса, у Слуги Народа была цифра (!) 37 %. За Життя 8 %. Через некоторое время уже у Слуги 47 % . Может этих рейтингов высоких и не существует ?
 показать весь комментарий
 
Батьківщина повинна пройти і об'єднатися з партією Слуга народу , адже дві потужних коаліції повинні працювати разом .... Батьківщина має великий досвід чого так потрібно для партії Зеленського....
 показать весь комментарий
 
 
Ого, Батьківщина все вище піднімається по рейтингу! І це не просто так. Така сильна парті просто не може залишитися непоміченою і непочутою!
 показать весь комментарий
 
 
Вот говорили люди, что Батькивщина не пройдет, вы посиотрите, вон уже великий "голос" Вакарчука обогнала! Так что не делайте поспешных выводов, Тимошенко ещё наведеть порядок в стране)
 показать весь комментарий
 
Вот говорили люди, что Батькивщина не пройдет, вы посмотрите, вон уже великий "голос" Вакарчука обогнала! Так что не делайте поспешных выводов, Тимошенко ещё наведет порядок в стране)
 показать весь комментарий
 
Хто всі ці люди - 47,6?
Как старательно промывают людям мозг. Он у них и так уже промыт, можете не стараться. Разумков на белом коне будет командовать парадом со своей шоблой-******. Ужос, шо делается. А всё это делается через тиливизир, будь он неладен.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх