 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт центра.
Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.
Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.
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При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.
Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.
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А из тех которые пойдёт на выборы и определился, то процент вырастает... и у того же Зе будет около 50%
у рыгов 11-12%
итд...
А вам то що? Ви все одно безтолкові, безродні пристосуванці.........
переводить надо?
а вот хрен вам...
Проголосую за националистов и они пройдёт в Раду.
еще утром букмекеры больше 6,1% за евросвинарчуков не давали
МАЛАДЕЦ!
Якщо його не похитнули ті тони гавна, які вилито на Пороха, то сракашвіль їх не звабить!
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а поганий сон через те, що у вас погане ліжко, і переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа не у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!
І тут те саме.
Розводять лохів як кошеняят!