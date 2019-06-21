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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:рейтинг (1230) СОЦИС (16) Батькивщина (1810) Слуга народа (59) Голос партия (27) Европейская Солидарность (22)

 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос. ИНФОГРАФИКА

Еще одна партия - "Сила и честь" - имеет шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт центра.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия "Слуга народа" уже работает над вариантом коалиционного соглашения, - Стефанчук

При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.

Слуга народа, Оппозиционная платформа, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос, - в парламент проходят 5 партий - опрос 01

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.

Также на Цензор.НЕТ: 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук

Источник: https://censor.net.ua/n3133548
 
 
 Топ комментарии
 
Такими темпами мародёр к выборам будет иметь рейтинг -1%. "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос - Цензор.НЕТ 5691
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Да ладно, хватит уже комедию с названиями ломать. Какая ещё "слуга народа" ? "Квартал-95" - вот правильное название партии.
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читайте внимательней опрос... тут показаны цифры среди всех опрошенных...
А из тех которые пойдёт на выборы и определился, то процент вырастает... и у того же Зе будет около 50%
у рыгов 11-12%
итд...
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читайте внимательней опрос... тут показаны цифры среди всех опрошенных...
А из тех которые пойдёт на выборы и определился, то процент вырастает... и у того же Зе будет около 50%
у рыгов 11-12%
итд...
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О і знову маніпуляції...Люди, а ви помітили, як вами маніпулюють. Роблять вам наче вибори, але насправді роблять вибір без вибору. Це дуже гарно зараз видно для тих хто вміє думати та бачити маніпулювання. Спочатку ці маніпуляції свідомістю та підстави пройшли на президенських "виборах", а тепер так само маніпулюють та навязують через засоби масової інформації парламенські вибори.
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Це партії чи клуби по інтересах?! Які в них програми??? Яка ідеологія???!!! Які цілі???? Які морди туди лізуть??? Люди ви задавали собі ці питання? Чи вас програмують, а ви зазомбовані будете "голосувать"....
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Вам міняють обгортки, а цукерки знову продають просрочені і гнилі.
А вам то що? Ви все одно безтолкові, безродні пристосуванці.........
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Дык с арифметикой у ********* в школе туго было Если откинуть мажоритарку - 200 мест и перебить проценты в кресла не фатает народу даже на коалицию, если все обьединятся в семью братских народов. Пиво без водки - деньги на ветер.
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Такими темпами мародёр к выборам будет иметь рейтинг -1%.
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Свинобот, мне от тебя вообще ничего не надо. Лузер.
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свистишь, собиратель милостыньки лахтинский. держи талончик на рюмку стекломоя.
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Лузер, ты чего к людям цепляешься? Есть мысли - выкладывай. А то xерню какую-то несёшь, как дятел. "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 4467
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ты к людям не относишься. держи ещё на рюмку.
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опять ворьё зомбирует, что кроме этих никто не пройдёт и мол не тратьте на других свой голос...
а вот хрен вам...
Проголосую за националистов и они пройдёт в Раду.
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Таких, как ты 1,4%. Но выбор хороший.
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Я вже казав, націоналісти пропонують радикалізм, а це відлякує народ.
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якби Білецький не їздив за Порошенком, я б теж голосував за них... а так Нац корпус для мене спалився! Дасвидос!
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В них шансів нуль. Знаю не одного, хто завжди підтримував націоналістів, а тепер і про їхнє існування забув. Підтримували поки "націоналіст" ще не було приватизованоно конкретними шашкварними мутними і гнилими шістками.
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результатами Партыъ Гордона ы тими що нижче задоволений....нехай створюють собы вуличну опозицыю ы будуть шлыфувати брукывку на чолы з саакашвылы! Слава Україні!
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Надо опрашивать каждый день. Сегодня жінка не дала - скаже ні, завтра дасть - скаже да))
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левак какой то
еще утром букмекеры больше 6,1% за евросвинарчуков не давали
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"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 619
МАЛАДЕЦ!
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Ненависть к вору и преступнику Поршенко, это естественное состояние любого вменяемого, законопослушного, добропорядочного гражданина
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Чтобы любить Пепу нужно платёжки за ЖКХ получать из Белоруси , а доходы из Германии или Шведции ...
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По чому так полуниця у Ашкелоні? По 35 шекелів? Не напрягає?
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Да ладно, хватит уже комедию с названиями ломать. Какая ещё "слуга народа" ? "Квартал-95" - вот правильное название партии.
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а я б і номер забрав... просто Партія з кварталу
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у тебе кацапське мислення... дасвидос)
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Ага. Псы, очень злые. Порвут нахрен всех врагов Украины.
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або Квартальна партія... тобто на один квартал
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37.1 делить на два - и будет половина за життя в таёжном союзе, а второя половина - в ожидании, что через 5 лет будут в ЕС с зарплатами, как в Берлине...
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Ляшка из элитного превратится в подзаборного.....)))
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мене і самопоміч радує, тільки партія тю чогось у пятірці.. нехай би йшли до вуличної опозиції
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Тут не учтён РНС. Он оттянет голоса у Слуги Народа.
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Та ні, там адекватний виборець!
Якщо його не похитнули ті тони гавна, які вилито на Пороха, то сракашвіль їх не звабить!
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УЧИТЫВАЯ, ЧТО ТЫ РЕГУЛЯРНО И НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ ПОСТИШЬ КАРТИНКУ С ТЕКСТОМ НАСЧЕТ ТОГО, ЧТО КТО НЕНАВИДИТ ПЕТЬКУ - НЕНАВИДИТ СЕБЯ, ТО ДАЖЕ ПРОСТО ОТВЕЧАТЬ ТЕБЕ - ПРОСТО ЗРЯ ТРАТИТЬ СВОЁ ВРЕМЯ
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Ті що голосують за "Хуцпу урода" насправді голосують не самі, за них це обить коломойський. Антипорошенкывська істерія це передвиборча технологія. і діє за приципами маркетинга.Їм навязують вибір як у телемаркеті.
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а поганий сон через те, що у вас погане ліжко, і переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа не у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!

І тут те саме.
Розводять лохів як кошеняят!
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"Социс" я бы уже давно исключил из списка социологов или тогда нужно в этот список включать всех штатных пиарщиков партий "Лехайм" , "Батькивщина" , "Сила и честь" , "ГП" , "Голос" ну и "Слуги" тоже . Бо почему агенция Гринива (глава штаба Порошенко) может считаться социологическим центром , а эти нет ?!
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надо болосовать за пса, шобы было, как упса
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Верить этому рейтингу глупо, Гринив человек Пети, по всем остальным рейтингам Голос обошел уже ПЕС
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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