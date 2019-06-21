 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт центра.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.

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При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.

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