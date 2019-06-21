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 Политика Украины
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Все про:вето (289) ВСК (170) Зеленский (1850) импичмент (341) Стефанчук Руслан (34)

 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук дал понять, что глава государства Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК) парламента из-за большого количества нарушений при голосовании за документ.

"Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур. Потому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", - сказал он в эфире "Радио НВ", отвечая на вопрос о том, будет ли президент подписывать закон о ВСК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, решение по закону о ВСК будет принято в ближайшее время.

"Касательно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - заявил Стефанчук.

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Представитель президента в Раде отметил, что закон сейчас анализируют, но уже сейчас известно, "что там большое количество нарушений Конституции". "Потому мы однозначно будем применять право президентского вето на те или иные законопроекты", - добавил он.

Вместе с тем Стефанчук призвал журналистов передавать в администрацию президента данные о неперсональном голосовании народных депутатов во время принятия законов.

Источник: https://censor.net.ua/n3133547
 
 
 Топ комментарии
 
Закон про імпічмент це був символ, як і велосипед. А ви що, дурненькі, повірили? Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830
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да нет проблем, всякое вэто преодолимо. это не совбез ООН
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Или ЗЕБЕня подписывает закон об импичменте, или его в нужное время притащат на Майдан

а иначе - никак Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 2888
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Зе-молоток!.Приучит пагубия Украинцев поважать!
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- Зеленский насрал всем на голову!
- Зе-молоток!.Приучит пагубия Украинцев поважать!
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Тобі, мабуть, мріється, що покладання йуху на Закони України буде все ж таки вибірковим, тільки відносно попередньої влади? Щось мені підказує, що це буде головна фішечка усього короткого правління зекоманди!
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это вам не проблесковый маячок,подписывать не буду - не горит
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какой импичмент лохи пару шурупов в задницу ето да
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Закон про імпічмент це був символ, як і велосипед. А ви що, дурненькі, повірили? Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830
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Какая изящная отмазка - "не хочу подписывать, потому что накнопкодавили".
- Кто кнопкодавил?
- А хрен его знает, зато отмазка классная.
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Пагубий не в состоянии упорядочить работу ВРУ.В сговоре с беушной шоколадкой на асфальте от собачки у него всё красиво получалось ,подписывался любой полюбовный дерибан всего ,и прежде всего карманов простых украинцев.А теперь это называется Стоп гангстер!!С кондачка не пойдёт.Переделывать надо.И поважать представителя президента в ВРУ.Это не безграмотная Баба Яга 3го тысячелетия, а хоть полный ,но настоящий доктор Юридических наук,не чета даже генпридурку.
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исходя из решения КС, эти суки народа вообще не легитимны ,и какого хера они там делают вообще непонятно , придет уборщица убирать вообще их выгонит ссаной тряпкой что бы не мешали работать Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 8048
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Знову брехня і відмазки. Що з обіцяного зроблено? 18.04.2019 "Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - рассказал В.Зеленский.
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"Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур." -- НЕОЖИДАННО, ДА, ПеТЕКАНТРОПЫ? Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 7324
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента
 
 
 
 
 
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