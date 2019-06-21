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 Политика Украины
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Все про:Крым (21554) оккупация (6815) Порошенко (17606) Чийгоз (279)

 История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко

Открытый офис "Европейской Солидарности" посетили гости из Крыма. Судьбы обоих мужчин исковеркала оккупация. Ахтем Чийгоз чудом спасся из российской тюрьмы, а Умер Ибрагимов три года не может найти своего сына Эрвина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"В 2016-м подконтрольные России силовики дерзко похитили активиста. Парень ехал домой, когда его остановил "ГАИ". Он успел позвонить отцу, после этого связь оборвалась. А страшные кадры с похищением Эрвина Ибрагимова переодетыми сотрудниками ФСБ облетели весь мир. До сих пор нет ни одной вести о его месте нахождения, оккупационные власти похищения не расследуют. Самому Умеру Ибрагимову неоднократно угрожали. Сегодня отец Эрвина летит в Португалию на футбольный матч имени его сына, который организовывает украинская диаспора. Петр Порошенко помог организовать поездку", - говорится в сообщении.

"Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на "Европейскую Солидарность". Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым", – сказал Умер Ибрагимов.

Петр Порошенко попросил передать всем собратьям в Крыму, что не сдастся и не простит России всех потерь, которые она нанесла Украине.

История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и зато не стреляют, - Порошенко 01

"Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым к победе", – заявил Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133544
 
 
 Топ комментарии
 
интересно кто поставлял в крым электричество и воду
пока агрессор пытал наших татарских братьев и тянул кабель через керченский пролив
а так же гнал фуры со жратвой через чонгар
скажите как его зовут?(с)
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...что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко

История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2829
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Скавчанням зелеботів задоволена История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6245
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От циничный барыга брешет,от играет плохо роль ,все уже поняли твою историю ,это ложь,подлость ,трусость ,жестокость ,ненависть и БАБЛО,БАБЛО,БАБЛО !!!
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""Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое..."
===============
Золотые слова!!!
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интересно кто поставлял в крым электричество и воду
пока агрессор пытал наших татарских братьев и тянул кабель через керченский пролив
а так же гнал фуры со жратвой через чонгар
скажите как его зовут?(с)
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ольгинец, подача воды была прекращена еще весной 2014

(точнее, ее подачу в том году так и не начали)

к вам почта на оленях еще не доехала ?

"и тянул кабель через керченский пролив...." История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8160

ты на пароме головой ударился ?
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ты шо дура Наталка
агрессор тянул не Петро
Петро в это время опоры ЛЭП сторожил
а канал полностью прекрыли только в 2017
а кабель с ********* провели только в 2016
продержались бы сепары 2 года без света по твоему?
так шо сама ты овца ольгинская
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"а канал полностью прекрыли только в 2017"

а коалицию распустили в 1916.
с тобой все ясно - к пани Уляне на уколы в голову !
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только подумал, день прошел, а петра не слышно
а он оказывается по все дурью маются крым освобождает
прокуратура крыма у нас есть, правительство крыма есть
а президент? или премьер министр или губернатор?
может Петра? у него опыт
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...что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко


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главное ипало грустно успеть сделать
типа жму копыто без удовольствия
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" Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на "Европейскую Солидарность". Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым - сказал Умер Ибрагимов "

Хоспади , ну на кого это расчитано ? Шо , неужели есть такие , хто схавает эту туфту История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8475
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Зелебобики, не парьтесь.
Растает ваш поганый режим как роса на Солнце.
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Австралийский путриот , тебе какое дело до президента чужой тебе страны ? А - аааа История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7551
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Он заленых жаб изучает. Натуралист. А тебе,зедебил, какое дело?
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На самом деле , я - кремлевский агент , а то , шо я типо голосовал за Зе - мое оперативное прикрытие . Ну , типо легенда такая
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Самое главное за шо они скавчать? Или внатуре верят? Шот я уже ничё не пойму.
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Если зедебил гавно с души в интернет не скинул, день прошел зря. После Вазелина, зедебилам на душе муторно, вот и несется лай по просторам тырнета.
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Хто пише для пана Петра цi меседжi? Невже він не розуміє, що його слова сприймаються, як пафосне, патетичне словоблуддя.
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Сейчас тебе скажут , шо ты кремлевский агент ... аха
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Байдуже. Вони вже знівелювали це поняття. Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6135
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То не для тебя сказано. Проплывай мимо.
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петрусь не желает пробрехать как он ***** людей выдавал ?
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Ох как же Цензор любит и облизывает этого Мародёра и Негодяя. Вся страна облеплена его бордами. Видать и это облизываение имеет ту же денежную природу....
Давай-давай, Юрка... Деньги ведь не пахнут. Правда?
Такая она гибридная совесть Главреда.
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политзомби петя пытаеца наладить потенцию, полностью потерянную в марте цього года
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИстория Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко
 
 
 
 
 
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