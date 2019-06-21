 История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.
"В 2016-м подконтрольные России силовики дерзко похитили активиста. Парень ехал домой, когда его остановил "ГАИ". Он успел позвонить отцу, после этого связь оборвалась. А страшные кадры с похищением Эрвина Ибрагимова переодетыми сотрудниками ФСБ облетели весь мир. До сих пор нет ни одной вести о его месте нахождения, оккупационные власти похищения не расследуют. Самому Умеру Ибрагимову неоднократно угрожали. Сегодня отец Эрвина летит в Португалию на футбольный матч имени его сына, который организовывает украинская диаспора. Петр Порошенко помог организовать поездку", - говорится в сообщении.
"Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на "Европейскую Солидарность". Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым", – сказал Умер Ибрагимов.
Петр Порошенко попросил передать всем собратьям в Крыму, что не сдастся и не простит России всех потерь, которые она нанесла Украине.
"Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым к победе", – заявил Петр Порошенко.
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Золотые слова!!!
пока агрессор пытал наших татарских братьев и тянул кабель через керченский пролив
а так же гнал фуры со жратвой через чонгар
скажите как его зовут?(с)
(точнее, ее подачу в том году так и не начали)
к вам почта на оленях еще не доехала ?
"и тянул кабель через керченский пролив...."
ты на пароме головой ударился ?
агрессор тянул не Петро
Петро в это время опоры ЛЭП сторожил
а канал полностью прекрыли только в 2017
а кабель с ********* провели только в 2016
продержались бы сепары 2 года без света по твоему?
так шо сама ты овца ольгинская
а коалицию распустили в 1916.
с тобой все ясно - к пани Уляне на уколы в голову !
а он оказывается по все дурью маются крым освобождает
прокуратура крыма у нас есть, правительство крыма есть
а президент? или премьер министр или губернатор?
может Петра? у него опыт
типа жму копыто без удовольствия
Хоспади , ну на кого это расчитано ? Шо , неужели есть такие , хто схавает эту туфту
Растает ваш поганый режим как роса на Солнце.
Давай-давай, Юрка... Деньги ведь не пахнут. Правда?
Такая она гибридная совесть Главреда.