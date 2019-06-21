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Все про:Грузия (3544) отставка (2418) Кобахидзе (4)

 Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку

На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Парламентское большинство поддержит кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту председателя парламента, заявил журналистам один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"После отставки с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру", - сказал Мдинарадзе.

Кобахидзе ушел в пятницу в отставку, которая была одним из требований участников акции протеста в Тбилиси, переросшей в беспорядки.

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Накануне участники акции протеста в Тбилиси обвиняли его в приглашении в Грузию российского депутата, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и проведении сессии этой организации в здании законодательного органа. Вслед за этим в Тбилиси начались акции протеста с требованием отставки Кобахидзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3133543
 
   
 Топ комментарии
 
Ну это же спикер а не парубий ... Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку - Цензор.НЕТ 7214
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Грузия всегда опережает Украину
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Да; с одной оговоркой - хотелось бы чтобы это привело к реальному продвижению Грузии по пути Южной Кореи или Тайваня. А то все постсоветские республики топчутся на месте.
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Всё это - страны 3-го мира. От которых ничего на этой планете не зависит.
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Да; с одной оговоркой - хотелось бы чтобы это привело к реальному продвижению Грузии по пути Южной Кореи или Тайваня. А то все постсоветские республики топчутся на месте.
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Да, но там, где нет кремлевского беса, есть надежда.
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Бес есть кругом,он в Харькове людей в Блуд завел....
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Так Герус не говорил, что торговля с паРашей делает Украину сильнее?
Так Роттердам не отменяется?
Теперь стали и электрику поставлять в Крым?

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Ще й як працює. Поки новий парламент не прийме присягу.
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він так працює, як я на державній роботі
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Чуйка сработала .
Значит скоро выгонят жтот парламент и новые выборы
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ВОТ ДЛЯ чего армянину сабакову столько полиции ? чтобы разгонять украинцев?

Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку - Цензор.НЕТ 4869
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18 річна дівчина втратила око від пострілу поліцейських під час протестів у Тбілісі.
Мусара промосковсьої влади стріляють по очах , так само як на Майдані.

Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку - Цензор.НЕТ 4765
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і навіть у тому, що їх Президент бігав по даху
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Ну поки він був президентом то не бігав... Спікер парламенту Грузії Кобахідзе у зв'язку з протестами в Тбілісі пішов у відставку - Цензор.НЕТ 6671
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Пытаются обмануть народ. Этот режим должен сесть в тюрьму. Оппозиция не должна останавливаться.
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интересно бы знать первую десятку ******.
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Когда нибудь и в Украине будет так и растаможка автосэконда тоже будет копейки, как в Грузии.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку
 
 
 
 
 
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