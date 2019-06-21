 Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с протестами в Тбилиси ушел в отставку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Парламентское большинство поддержит кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту председателя парламента, заявил журналистам один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"После отставки с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру", - сказал Мдинарадзе.
Кобахидзе ушел в пятницу в отставку, которая была одним из требований участников акции протеста в Тбилиси, переросшей в беспорядки.
Накануне участники акции протеста в Тбилиси обвиняли его в приглашении в Грузию российского депутата, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и проведении сессии этой организации в здании законодательного органа. Вслед за этим в Тбилиси начались акции протеста с требованием отставки Кобахидзе.
История независимости закончилась.
https://www.mk.ru/politics/2019/06/21/lukashenko-nazval-kadyrova-svoim-bratom.html
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