 Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ" в пятницу.

"Один из вариантов – но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами – мы хотели бы ввести еще одну санкцию – общественные работы", - добавил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№10394).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о "кнопкодавах" и определил его как неотложный

Как сообщалось, 18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.