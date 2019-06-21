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 Политика Украины
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Все про:ВР (23085) кнопкодавство (8) Стефанчук Руслан (34)

 Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ" в пятницу.

"Один из вариантов – но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами – мы хотели бы ввести еще одну санкцию – общественные работы", - добавил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№10394).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект о "кнопкодавах" и определил его как неотложный

Как сообщалось, 18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.

Источник: https://censor.net.ua/n3133539
 
   
 Топ комментарии
 
а если кнопкодавом будет слуга? КС, видимо, разрешит и штрафовать их не будет Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2625
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А премия за принятый закон 100 тыщ. А так ЗЕлохторат вперёд.
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Ага, з мажоритаркою вже поборолись, риги пошти в строю... Давайте, ЗЕко, дерзайте далі.
А, шаурму не забудьте і пуфіки біля фонтанів.
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А премия за принятый закон 100 тыщ. А так ЗЕлохторат вперёд.
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Чеширский кот‏ @MFardplrCN1ZgZl 5 ч.5 часов назад

Подведя черту. После вчерашнего убойного решения КСУ. Коалиции не было много лет. Вся исполнительная вертикаль липовая. Управление было ручным и незаконным. Армия тупо разграблена. Нац символы унижены и уничтожены. Страна в ненависти и категорически хочет судов и посадок. Не?
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не. КС попытался, проституируя, сохранить благородный вид
в ход пошла казуистика
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обеспечить личное голосование можно лишь аппаратными методами Технари ВР знают как, нет отмашки. А всякие указы и приказы -это втирание шняги зебилам для имитации бурной деятельности.
зачем нужна, это законодательная ******, когда технически можно лишить возможности кнопкодавства раз и навсегда
Там всё просто, как мычание коровы. В приёмник карточки ставится возвратная пружина. и таким образом проголосовать можно лишь в том случае, когда пальцем прижимать карточку внутрь приёмника. Удерживать вторую карточку на пульте соседа, просто длины рук не хватит.Я бы ещё для страховки поставил датчик давления на кресло. Чтоб проголосовать можно было только сидя на депутатском месте. Это простые вещи которые знают даже в кружке дома пионэра
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Та вони членом триматимуть карточку, а руками - голосуватимуть. Тільки що тоді робити Ірусьці Підстилці? Вона точно заявить про гендерну дискримінацію!
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Регистрировать депутата должен не вахтёр а электронный сканер например по отпечатку пальцев или сетчатке глаза. Такие приборы тоже давным давно есть а в Японии например их устанавливают даже на мопедах. Итак,для того что бы зарегистрировать отсутствующего депутата нужно либо его кисть руки либо глаз.Но что то мне говорит что они отрежут палец и выковыряют свой глаз или закажут в Японии за миллионы долларов искусственную кисть со своими папилярными линиями и глаз с идентичной сетчаткой но кнопкодавить будут всё равно,это уже диагноз болезни которая лечится могилой.
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Реальное решение. Сейчас сканер даже в самых дешманских смартах ставят.
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Цинічні жиди продовжують знищувати Україну та маніпулювати народом! Він прекрасно розуміє, що зараз ніхто за його "благі" законопроекти голосувати не буде. А значить система злочинна в безпеці, а собі таким чином він хоче набити бали до парламетських виборів. А далі нам вже сказали, що у вас є вибір без вибору. В раду проходять слуги без роду, жопоблоки, тимошенківці, пси і торохи голосів, ну ніби то опозиціонери так має бути для класики жанру. А значить, що проходять ті, кого там давно не має бути. Ті хто роками грабував та знищував державу. А значить вони за ці благі закони те ж навряд чи коли проголосують. Але ж зеленський повинен жопу собі прикрити, от він зараз це і робить. Він же хороший хотів, а вони погані не дали...
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Так виж таких вибрали 73% -ні і знов підете виберете.
Ну хай Петро вам муляв, що підняв на щит "АРМІЯ, МОВА, ВІРА". Кацапи втовкли вам у голову, що він мародер. Людина, яка вклала в армію і багато своїх грошей і своїх нервів, посивів, здав фізично. Так, не всі біля нього і не біля були бездоганним, бо це такі ми, українці. Ми ще не відмилися від совку. Крадуть у нас не тільки у вищих ешелонах. Крадуть і пересічні аж гай шумить. Тягнуть все, що не прибито гвіздками наглухо. До хати, на дачу. І ви хочете, щоб враз всі стали іншими?. Виховуйте дітей своїх так, щоб вони були іншими. Але і на це потрібен час!
То чому ви вибирали за принципом - аби Петру в борщ насрати. А мстите ви йому за свою недоладність.За те що самі нічого не вмієте і також крадете. І ви це відчуваєте.
Ну хай вже я неправий. Але чому потрібно було вибирати за принципом - Хай ГІРШЕ та інше.
Чи вже зовсім збідніла на нормальніх людей земля українська?
Хай будуть антиукраїнці, які називають україну повією, аби Петру дулю дати за те що він не дав вам все що хотілося і щоб при цьому не дуже напружуватися.
А тепер співайте сумних пісень. Все пішло знову по колу.
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Послухай шановний, я казав і кажу, що для України, як держави, що порошенко, що зеленський, висловлюючись шаховою термінологією це ЦУГЦВАНГ! І дибілами є і ті 75% і ті 25%..
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Плющит от всего. Реально в головке - бааальшая вава
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фігня, треба шити узурпацію влади, і відразу 3-5 років, а не тисяч грн.!
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а если кнопкодавом будет слуга? КС, видимо, разрешит и штрафовать их не будет Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2625
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Надо не от дохода граждан, а от дохода нардепа Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4875
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Читай внимательно, налогонеоблагаемых минимумов, они смешно сказать 17 грв. в этом вся суть нищеты. Менее 60 руб. налогом не облагалась зарплата при совке.
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Читай внимательней, читака: "от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.Источник:https://censor.net.ua/n3133539" ,что равняется 51-85 тисяч грн.
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О цэ дiло! ( Сейчас набегут смеятся над мои суржиком. Правильно написал?)
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Делать ошибки, при изучении языков, вполне естественно. Я снисходительно отношусь, когда моя дочь объясняется на английском с ошибками. А вот когда молчит, боясь сделать ошибку, получает внушение. (Устное естественно.) Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 89
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Главное при изучении иностранного вот что понять (для Вашей дочки): язык не учат зубрежкой слов, но осваивают целыми высказываниями (на письме, естественно, предложениями). Идеальный вариант - нанять тьютора (репетитора домашнего), который бы вел занятия ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО - в вашем случае - на английском. Все идиомы, фразовые глаголы, морфологию, синтаксис пусть хоть жестами объясняет, но не переходит на "мову"(ну, разве только что вначале чуть-чуть). Результат, поверьте, не заставит себя ждать. Спасибо.
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У нас специализированная гимназия, плюс папа владеет английским, а мама немецким. На холодильнике расписание на каком из языков в какой день недели разговариваем дома. Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1496
А за совет, спасибо. Всегда полезен взгляд со стороны.)
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Не правильно. Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4179 ( Скоро перетворюся у грамар-нацi.)
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Умник, почитай правопис укр.мови і перед сном повторяй!
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какой "штраф"? если закон принят с нарушением - закон в топку, а тех кто его "испортили"(кнопкодавы) к уголовной ответственности.
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Да здесь никакой закон работать не будет. И этот тоже. Знаете сколько будет длится следствие,собирание доказательств,опросы свидетелей,экспертизы и так далее и так прочее? Минимум лет ПЯТЬ,потом должен состоятся суд с кучей адвокатов,защитников,активистов,сочувствующих...... Теперь едем дальше,кто будет открывать производство? МВД непотопляемого Авакова?,Генпрокуратура?,СБУ? или какая то новая шаражкина контора? А дадут ли "ДОБРО" сотоварищи кнопкодава на его привлечение? Конечно же нет,нет и нет. Так нахрена весь этот цирк на дроте? Посмешить народ и соседей? Так они уже давно ухохатываются от наших выборов,то зэк,то торгаш арахисом а теперь уже и клоун настоящий.
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На любом предприятии знают с электронной фиксацией входа-выхода знают, кто зашел, когда зашел и когда вышел. 21 век на дворе.
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надеюсь, для партии Труффальдино суровость наказания будет смягчена необязательностью наказания? Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7017
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Ага, з мажоритаркою вже поборолись, риги пошти в строю... Давайте, ЗЕко, дерзайте далі.
А, шаурму не забудьте і пуфіки біля фонтанів.
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... и пожрать некогда, кнопку жать надо
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А сейчас какая Ылита пришла? В шортах и на босу ногу? Артисты разговорного жанра
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опередили! сразу вспоминаю черноротую
как она боролась с кнопкодавством, так усиленно-принципиально, что стала сама "победителем в этом виде" труда... но делала при этом злые глаза щелочками и верещала - да! я кнопкодавила! но тут такая необходимость! нам нужен этот закон! и если будет надо Украине(!!!!) я буду кнопкодавить и дальше! (это не дословно! но за смысл - ручаюсь!)
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когда речь идет о многомиллионом законе плевать они хотели на такие мизерные штрафы
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Откуда вы взяли эти миллионы? Хорошо хоть не миллиардов. От 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов= от 30 до 52 тысяч гривен.
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И аннулирование "голоса", отданного путем кнопкодавства (т.е. перевод в статус "не голосовал").
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нет и еще раз нет
только обработка циклоном Б
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мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы - добавил он
Источник:https://censor.net.ua/n3133539
... и тут Остапа понесло(с)
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Какие штрафы ? Что ты мелешь? Уголовная ответственность плюс
лишение мандата. И установить аппаратуру голосования по отпечатку пальца. Все.
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Как сообщалось, 18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчуксообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование,Источник:https://censor.net.ua/n3133539
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Зелебоби, щоб догодити зелебенє, і пальці собі повідрубують, щоб була можливіть проголосувати потрібні закони.
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Ни каких отпечатков. Видео фиксация - плюс премия фотографу. Бо за лям зелени они и пальц себе будут откусывать.
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интересный кадр...он уже за раду принял законы и наказании депутатов Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9770.
лучше бы внесли внеочердной проект о наказании президента за нарушение законов...глядишь,при таких,как с зелебени поступлениях и у МВФ транши просить не обязательно будет.
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привет друже Гыг
вопрос все тот же
определился за кого голосовать будешь?
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та ты уже помог выбрать достойного
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через год сам спасибо скажешь

а через два будешь прощения просить и сопли по щекам размазывать
за то шо 5 лет за мародера топил
... ладно, кто старое помянет как говориться
проехали
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да нихрена не проехали.

я вас, скотов, на смартфон снимал перед выборами,
потому как осенью окажется, что за зелемойского вообще никто не голосовал
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да ты маньяк
ужас мля
хотя с другой стороны нормальный чел разве будет топить за хряка клептомана?
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ха ха ха - это равносильно тому, что Штрафы за "кнопкодавство" составят от 3 до 5 обедов ЗЕ-Свинарчука-Стефанчука
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СОЯ, А НАФИГА ТЫ СВОЕГО СВИННОГО КУМИРА СТАВИТЬ В ОДИН РЯД С ДРУГИМ ЛАГЕРЕМ?
ТЫ ЗА СВИНАРЧУКА ОТВЕТЬ СПЕРВА.
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Блин, супер! Хочу увидеть Петю и Бойка с метлой!!!! Володя, ты на правильном пути...

Порохоботам отдыхать 15 минут!
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А Бойка премьером увидеть не хочеш?
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А ЕСЛИ Я НЕ БУДУ ИСПОЛНЯТЬ "ЗАКОН" ПРИНЯТЫЙ "КНОПКОДАВАМИ" - МНЕ КАКОЙ "ШТРАФ"??????
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Принциповим є те, що закон, не проголосований особисто кожним депутатом не може вважатися прийнятим і не може вступити в дію - все. До чого тут штрафи?
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Все можно решить проще. Определить ковоту для голосвания не по списочному составу всех депутатов, а только по присутвующим в зале. Никого не будет, то даже они спикер сможет принять любой закон. Тогда никто не будет прогуливать.
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Да,это проверенная европейская практика,стимулирует присутствие парламентариев в зале заседаний при принятии законов лучше всего.
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Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук
--
Почему не под сраку ногой?
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Очередная лапша на уши зебобикам...что бы не вспоминали о тарифах...зарплатах...обещании опубликрвать программу на первые 100 дней..
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успокойся, никто тебе ничего не обещал, тем более порохоботам.
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Речь не о бо мне...а о зебобиках типа тебя...
А я более чем уверен в том что все это была предвыьорная лапша...опять таки для иаких как ты...
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переживай за себя и за своих бобиков.
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Мне не о чем переживать...мой доход не зависит от фамилии президента...
И потому мне плевать на всех зебеней и зебобиков...
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Если тебе что то воняет...то проверь свои портки...скорее всего пришло время их поменять...
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и все же! есть говорят система "Рада...номер такой-то" которая исключает саму возможность проголосовать за соседа или однопартийца... почему ее не устанавливают? не выгодно?
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БЛИН, НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ ТО НАКАЗАНИЕ, КОТОРОЕ ВСЕ РАВНО НИКТО НЕ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ? Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3345
ПОЧЕМУ БЫ ПРОСТО НЕ УСТРАНИТЬ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ КНОПКОДАВСТВА, УЧИТЫВАЯ, ЧТО ВАРИАНТОВ - НА ЛЮБОЙ ВКУС, ЦВЕТ И КОШЕЛЕК???!
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Кнопкодавство решается программистом за несколько часов достаточно внести небольшое програмное изменения в ,,РАДА,, чтоб при голосовании одновременно удерживать кнопку регистрации и кнопку выбора в течении 5 секунд и все.Только никто не хочет принять решение об таком изменении.
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ну и что, кнопокодав будет дрежать все кнопаки по очерди по 5 секунд.
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P.S.А 5 сек запаса для того чтоб упыри нашли нужные кнопки.
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А что, невозможно удерживать 2 кнопки пальцами одной руки?
Вы гуманитарий? Тогда Вам лучше не высказываться на технические темы.
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Борьба с ветряными мельницами, это всё, на что способны бравые зеленые тимуровцы? Главное что бы зелохторат был сыт. Это как выкопать яму и штрафовать всех, кто в нее въедет, вместо того, что бы засыпать. Ввести голосование по отпечаткам, эти клоуны вводят штрафы. Ну прям 95 квартал не иначе.
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уже давно сделали идентификаторы по отпечатку пальца, как в смартфонах.
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А кто будет контролировать ввод отпечатков？ Один отпечаток нельзя...минимум три-пять...два своих..три от кнопкодава...от разных...и все...
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Давно пора отвечать депутатам за прогулы и кнопкодавство. Предлагаю заменить общественные работы на удар от Кличко
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Ну что непонятно еще , что Зеленские будут принимать все законы под себя.
В рассчете, что у них будет такая коалиция, что не нужно будет напрягаться при голосовании. Если бы их было меньше, то такой закон они бы не продвигали. Ясно как божий день.
У них еще и свой Чечетов будет махать, как голосовать.
История повторяется. И про права оппозиции они скромно забудут, как и про свои обещания.
Ну и поделом. Раньше надо было думать.
У нас как правоверные демократы, так грызуться между собой и топят друг друга.
Как пророссийские, так дружненько голосуют как папа сказал. И правильно делают.
А вы, идиоты, грызытесь дальше. У вас Петро, чтобы не делал всеравно будет плохим. У них Зюзя чтобы не творил всравно буде хорошим. По образу и подобию ррасеян с Путеном.
Поэтому они выигрывают, а вы проигрываете.
Вас даже сознание того, что война у порога и надо выстоять, а потом себе что-то позволить , коли крига скресне, не пугает. Так кто вам доктор? Сдали Украину наперсточникам, сволочи недальновидные и сами уйдете в небытие.
А ******* приложились к этому чистоплюи садонемощные и юльки. Скажите, что это не так
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШтрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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