 Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ" в пятницу.
"Один из вариантов – но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами – мы хотели бы ввести еще одну санкцию – общественные работы", - добавил он.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№10394).
Как сообщалось, 18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.
Подведя черту. После вчерашнего убойного решения КСУ. Коалиции не было много лет. Вся исполнительная вертикаль липовая. Управление было ручным и незаконным. Армия тупо разграблена. Нац символы унижены и уничтожены. Страна в ненависти и категорически хочет судов и посадок. Не?
в ход пошла казуистика
зачем нужна, это законодательная ******, когда технически можно лишить возможности кнопкодавства раз и навсегда
Там всё просто, как мычание коровы. В приёмник карточки ставится возвратная пружина. и таким образом проголосовать можно лишь в том случае, когда пальцем прижимать карточку внутрь приёмника. Удерживать вторую карточку на пульте соседа, просто длины рук не хватит.Я бы ещё для страховки поставил датчик давления на кресло. Чтоб проголосовать можно было только сидя на депутатском месте. Это простые вещи которые знают даже в кружке дома пионэра
Ну хай Петро вам муляв, що підняв на щит "АРМІЯ, МОВА, ВІРА". Кацапи втовкли вам у голову, що він мародер. Людина, яка вклала в армію і багато своїх грошей і своїх нервів, посивів, здав фізично. Так, не всі біля нього і не біля були бездоганним, бо це такі ми, українці. Ми ще не відмилися від совку. Крадуть у нас не тільки у вищих ешелонах. Крадуть і пересічні аж гай шумить. Тягнуть все, що не прибито гвіздками наглухо. До хати, на дачу. І ви хочете, щоб враз всі стали іншими?. Виховуйте дітей своїх так, щоб вони були іншими. Але і на це потрібен час!
То чому ви вибирали за принципом - аби Петру в борщ насрати. А мстите ви йому за свою недоладність.За те що самі нічого не вмієте і також крадете. І ви це відчуваєте.
Ну хай вже я неправий. Але чому потрібно було вибирати за принципом - Хай ГІРШЕ та інше.
Чи вже зовсім збідніла на нормальніх людей земля українська?
Хай будуть антиукраїнці, які називають україну повією, аби Петру дулю дати за те що він не дав вам все що хотілося і щоб при цьому не дуже напружуватися.
А тепер співайте сумних пісень. Все пішло знову по колу.
А за совет, спасибо. Всегда полезен взгляд со стороны.)
А, шаурму не забудьте і пуфіки біля фонтанів.
... и пожрать некогда, кнопку жать надо
как она боролась с кнопкодавством, так усиленно-принципиально, что стала сама "победителем в этом виде" труда... но делала при этом злые глаза щелочками и верещала - да! я кнопкодавила! но тут такая необходимость! нам нужен этот закон! и если будет надо Украине(!!!!) я буду кнопкодавить и дальше! (это не дословно! но за смысл - ручаюсь!)
только обработка циклоном Б
Источник:https://censor.net.ua/n3133539
... и тут Остапа понесло(с)
лишение мандата. И установить аппаратуру голосования по отпечатку пальца. Все.
лучше бы внесли внеочердной проект о наказании президента за нарушение законов...глядишь,при таких,как с зелебени поступлениях и у МВФ транши просить не обязательно будет.
вопрос все тот же
определился за кого голосовать будешь?
а через два будешь прощения просить и сопли по щекам размазывать
за то шо 5 лет за мародера топил
... ладно, кто старое помянет как говориться
проехали
я вас, скотов, на смартфон снимал перед выборами,
потому как осенью окажется, что за зелемойского вообще никто не голосовал
ужас мля
хотя с другой стороны нормальный чел разве будет топить за хряка клептомана?
ТЫ ЗА СВИНАРЧУКА ОТВЕТЬ СПЕРВА.
Порохоботам отдыхать 15 минут!
--
Почему не под сраку ногой?
А я более чем уверен в том что все это была предвыьорная лапша...опять таки для иаких как ты...
И потому мне плевать на всех зебеней и зебобиков...
ПОЧЕМУ БЫ ПРОСТО НЕ УСТРАНИТЬ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ КНОПКОДАВСТВА, УЧИТЫВАЯ, ЧТО ВАРИАНТОВ - НА ЛЮБОЙ ВКУС, ЦВЕТ И КОШЕЛЕК???!
Вы гуманитарий? Тогда Вам лучше не высказываться на технические темы.
В рассчете, что у них будет такая коалиция, что не нужно будет напрягаться при голосовании. Если бы их было меньше, то такой закон они бы не продвигали. Ясно как божий день.
У них еще и свой Чечетов будет махать, как голосовать.
История повторяется. И про права оппозиции они скромно забудут, как и про свои обещания.
Ну и поделом. Раньше надо было думать.
У нас как правоверные демократы, так грызуться между собой и топят друг друга.
Как пророссийские, так дружненько голосуют как папа сказал. И правильно делают.
А вы, идиоты, грызытесь дальше. У вас Петро, чтобы не делал всеравно будет плохим. У них Зюзя чтобы не творил всравно буде хорошим. По образу и подобию ррасеян с Путеном.
Поэтому они выигрывают, а вы проигрываете.
Вас даже сознание того, что война у порога и надо выстоять, а потом себе что-то позволить , коли крига скресне, не пугает. Так кто вам доктор? Сдали Украину наперсточникам, сволочи недальновидные и сами уйдете в небытие.
А ******* приложились к этому чистоплюи садонемощные и юльки. Скажите, что это не так