 Партия "Слуга народа" уже работает над вариантом коалиционного соглашения, - Стефанчук

Об этом сообщил Стефанчук в интервью "Радио НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения", - сказал он.

Отвечая на вопрос, намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент унормировать порядок функционирования коалиции, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент – это согласование парламентских процедур".

Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности.

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