 Партия "Слуга народа" уже работает над вариантом коалиционного соглашения, - Стефанчук

Об этом сообщил Стефанчук в интервью "Радио НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения", - сказал он.
Отвечая на вопрос, намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент унормировать порядок функционирования коалиции, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент – это согласование парламентских процедур".
Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности.
4 ч. ·
Коли грають дві українські команди, після першого голу до команди, що веде в рахунку, перебігає центр-форвард команди суперника і починає гамселити по своїх воротах.
При рахунку 3:0 до суперників переходить вже половина команди.
При 5:0 в команді невдах залишається лише капітан і воротар.
Українці - завжди переможці.
Аваков пообещал?
рыги вроде сказали шо они в оппозиции к велосипедам
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук (Зе -Свинарчук), который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.
Под девятым номером гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко.
По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".