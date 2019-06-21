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 Партия "Слуга народа" уже работает над вариантом коалиционного соглашения, - Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" уже прорабатывает проект коалиционного соглашения, а после прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных парламентских выборов первоочередной своей задачей считает унормирование парламентских процедур.

Об этом сообщил Стефанчук в интервью "Радио НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения", - сказал он.

Отвечая на вопрос, намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент унормировать порядок функционирования коалиции, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент – это согласование парламентских процедур".

Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3133534
 
 
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Антон Санченко
4 ч. ·

Коли грають дві українські команди, після першого голу до команди, що веде в рахунку, перебігає центр-форвард команди суперника і починає гамселити по своїх воротах.
При рахунку 3:0 до суперників переходить вже половина команди.
При 5:0 в команді невдах залишається лише капітан і воротар.
Українці - завжди переможці.
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То хотят монокоалицию, то соглашение готовят. Делом займитесь а не в хотелки играйте.
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парашенко на парашу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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третий слева Гройсман или Полторак?
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интересно откуда такая уверенность что бют пройдёт в ВР?
Аваков пообещал?
рыги вроде сказали шо они в оппозиции к велосипедам
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С "Оккупационной платформой - "За життя"?
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Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:

Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.

Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук (Зе -Свинарчук), который известен как идеолог партии "Слуга народа".

Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

Под девятым номером гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко.
По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.

В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.

В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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