 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.

Также глава ЦИК отметила, что теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.

"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала Слипачук.

Также она добавила, что 26 июня ЦИК проведет пресс-конференцию, где члены Центризбиркома расскажут, что сделали в течение избирательного процесса, поделятся своими ожиданиями от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.



