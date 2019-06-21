 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава ЦИК Татьяна Слипачук.
"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.
Также глава ЦИК отметила, что теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.
"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала Слипачук.
Также она добавила, что 26 июня ЦИК проведет пресс-конференцию, где члены Центризбиркома расскажут, что сделали в течение избирательного процесса, поделятся своими ожиданиями от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.
- среднестатистически качественный состав В.Р. либо не изменится либо, если повезет может быть будет и лучше. Во-вторых государство на этом заработает. В третьих - будет исключен подкуп, влияние олигархов и иные махинации, связанные с избирательным процессом. Ну и еще - глава ЦИК будет... как простой инженер.
Остальные это шлак и продолжение воровской олигархии в Украине
Порошенко тебе команду не дал?
п.с. Ток видать админу вопрос про авакова жутко не понравился..
зебиловвдепутатов пожалуйста!!!
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.
Под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".