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 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук

Четверг, 20 июня, был последним днем приема ЦИК документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г.. Документы около 1,2 тыс. кандидатов-мажоритарщиков, и теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы принять по ним решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.

Также глава ЦИК отметила, что теперь у Комиссии есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.

"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала Слипачук.

Также она добавила, что 26 июня ЦИК проведет пресс-конференцию, где члены Центризбиркома расскажут, что сделали в течение избирательного процесса, поделятся своими ожиданиями от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.

25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук 01
25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133522
 
 
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В последнее время, судя по нашим голосованиям, мне начинает казаться, что выборы это бессмысленная трата времени и денег из госбюджета. Правильнее, в наших реалиях, депутатство разыгрывать в лотерею. Выгоды минимум три : вопервых
- среднестатистически качественный состав В.Р. либо не изменится либо, если повезет может быть будет и лучше. Во-вторых государство на этом заработает. В третьих - будет исключен подкуп, влияние олигархов и иные махинации, связанные с избирательным процессом. Ну и еще - глава ЦИК будет... как простой инженер. 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук - Цензор.НЕТ 3013
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Голосуйте за националистов или Саакашвили... Эти не грабили и не имеют фабрик, заводов, пароходов, итд...
Остальные это шлак и продолжение воровской олигархии в Украине
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А каким боком грузинский еврей - относится к националистам?

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Вальцман, не кривляйся, а скажи уже наконец то, что то умное... А то постоянно какой то бред несёшь, а потом удивляешься почему твой рейтинг постоянно падает и люди не голосуют за тебя.
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Та плевать мне на твоих Вальцмана вместе с ВАЗелином и Коломойшей... Я их вам не выбирал...


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Вже голосували за них. Єдине що вони зробили, так це набили морди риганалам і всьо.
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ну пусть так... по крайней мере, она лучше, чем эта воровская олигархическая банда
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шлак! что-то "националисты" зажали булки и не пришли вчера протестовать к КНУ против Портного... Аваков им команды - не дал? А как стонали, как стонали...(с) 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук - Цензор.НЕТ 5261
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а ты почему не пошёл вчера протестовать к КНУ против Портного?
Порошенко тебе команду не дал? 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук - Цензор.НЕТ 6236
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как раз он там - был) как и многие "порохоботы"
п.с. Ток видать админу вопрос про авакова жутко не понравился..
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Интересно , какая будет жизнь без выборов и депутатов ?
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Парламент - государственный орган, где принимают законы. Например, об обороне, о медицине, об образовании, о госбезопасности и т.д.
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Огласите весь список зебилов вдепутатов пожалуйста!!!
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соевые свинарчуки попрут уже на корыто как гладковские ? 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук - Цензор.НЕТ 848
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Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

Под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук
 
 
 
 
 
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