 Песков об обмене заложниками: Эта работа не может быть открытой и публичной. Нужно набраться терпения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Путин действительно говорил, что такой разговор (об обмене) ведется. Готовность с российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен и возможно ли это до внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля.
"Здесь потребуется двухсторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной. В данном случае нужно набраться терпения", - добавил он.
Как сообщалось, 20 июня президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Он заявил, что этот вопрос всегда был в поле внимания Кремля, и добавил, что вопрос обмена "совсем недавно" поднимал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко, а позже – "самостоятельно".
Просто решение Америки - зачистить этих кремлевских клоунов - и они бы все превратились в визжащих крыс- прося о пощаде!
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Кремляди открытым текстом облажались, признав, что работают на рейтинг партии "слуга русского народа"
На него уже началась охота.
А министр МВД Грузии официально заявил, что готов подать в отставку за действия своих подчинённых по отношению к протестующим грузинам.
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DBnB7qHPrR3c&ved=2ahUKEwjX-OnbsPriAhXhs4sKHcSSDOIQwqsBMAB6BAgEEAU&usg=AOvVaw0umwDLKd9Py39O2Y-lsMrU
Ахаххахах
всё будет зависеть сколько голосов возьмут рыги в новом парламенте
примерно так надо его понимать
возможно пару человек и выдадут
которых лично привезут бойко и медведчук
в качестве затравки
События, которые произошли и ещё произойдут в противостоянии Антикремлёвской коалиции и Москвы, уже приобрели чёткий алгоритм. Образно его можно обозначить так: Кремлю дают последний шанс перед большим мордобоем.
Стратегия Антикремлёвской коалиции - уговорить или вынудить Россию до 2020 г. включительно заключить мир с Украиной и вывести из неё свои войска. Для достижения этой цели Коалиция использует известное сочетание кнута и пряника, или комбинацию убеждения с принуждением, если не впадать в занятное свойство российского языка, в котором почти все слова делятся на хороши и плохие.
Стратегия Кремля - довести ситуацию до большого мордобоя глобальной войны, а там - посмотреть, как карты лягут. Расчёт их прост, если на старте боевых действий удастся быстро нанести серьёзное поражение Коалиции, то и переживать нечего. Если всё пойдёт не так, как планировали, то сами «сольём» Путина и объявим: это он во всём был виноват, тиран и узурпатор проклятый. Информационный и организационный задел под такой вариант уже есть и в нескольких версиях, - оппозиций создали на все вкусы. Подозреваю, что у кремлёвской олигархии даже есть примерный список нового правительства на такой случай. Возможно, и не один.
Существует и третий вариант, - ни одна из сторон в начале войны не приобретает однозначного преимущества и всё затягивается на неопределённый период. В этом случае РФ объявляют осаждённой крепостью, - всем затянуть пояса, всё для фронта, Интернет отключить, за оскорбления должностных лиц и властей расстреливать на месте решением местных властей. Почти то же самое, что и сейчас в РФ, но меньше комфорта, зато больше пафоса и крови.
Инициатива сейчас у Антикремлёвской коалиции, которая одновременно размахивает перед носом Москвы сочной морковкой возвращения в ПАСЕ делегации РФ, запускает судебный процесс о сбитом 5 лет назад российскими военными малазийском самолёте в Украине, и чтобы в Кремле не усомнились в твёрдости её намерений, проводит крупные учения НАТО в Балтийском и Чёрном море. Эти учения призваны дать понять Кремлю, если его войска сунутся в Латвию, Литву, Польшу, Украину или Эстонию, то всё будет «по-взрослому» и с размахом. На снарядах для русских «мальчиков» экономить не будут и приграничным регионам РФ их тоже хватит.
Москва готовится к реализации всех трёх своих стратегий, и чтобы быть убедительно страшной стягивает к западным границам «Искандеры», огромные воинские контингенты и устраивает провокации в воздухе и на Балтийском море. На Чёрном море их устраивать бесполезно, так как кроме флота Турции там у НАТО ничего серьёзного нет, а с ней пока в Москве сориться не хотят. Собственно, уже больше ста лет, как никто кроме Москвы, не рассматривает Чёрное море как театр военных действий. Впрочем, и сама Москва смотрит на него лишь как на трамплин в Средиземное море, а оттуда в Атлантику и в Индийский океан, что и стало одной из основных причин захвата ею Крыма. Поэтому возвращать Крым, в отличие от ОРДЛО, она категорически не хочет.
Цель таких провокаций РФ не столько военно-учебная, сколько психологическая. Ими Москва хочет показать: мы психи безбашенные, у нас даже справка об этом есть, так что - можем выстрелить. Мы - медведи с гранатами, нам на всё наплевать, даже на самих себя, поэтому, что хотим, то и воротим. По мнению Кремля, это должно вгонять европейских бюргеров в шок, и они должны умолять свои правительства держаться подальше от этих сумасшедших русских. Россияне, вероятно, уже единственное племя на планете, которое с удовольствием сочиняет и рассказывает о себе разные ужастики. О своей непобедимости и величии они вещают с гораздо большим апломбом, чем греки рассказывали о Троянской войне. Обычная политика устрашения с рычанием, демонстрацией клыков и обещанием повторить.
Рычание рычанием, но «морковки» очень хочется, и чтобы бизнес был как прежде. Тем более, что стратегия создания новых очагов войн успеха не приносит. В Афганистане у Москвы, явно, не ладится, а война США и КНДР так и осталась в разделе компьютерных игр. В Москве просто молятся на войну Китая с США, но будут разочарованы, как и в случае с КНДР. Несмотря на все недавние провокации в Персидском заливе, и в Иране, и в США заявили, что воевать не собираются. Армения уходит из-под влияния Кремля и готовится к нормализации отношений с Азербайджаном. Результативность российского похода в Африку под большим вопросом. В Москве забеспокоились, что РФ могут если не исключить из ООН, то лишить права вето, и спешно ищут везде союзников и голоса. Для этого Москва предлагает себя странам Африки, но пока не очевидно, что будет результат.
Если добавить ко всему этому проблемы с «Северным потоком-2» и многое другое, то понятно, почему Москва столь быстро и охотно ухватилась за «морковку» возращения в ПАСЕ. Кремлёвские олигархи слабо верят в успех блицкрига, в непобедимость русских, в их безбашенность и другие сказки на экспорт. Падение цен на нефть, пять лет санкций и жёсткая позиция Украины поспособствовали возвращению их в реальность. Ни начинать войну, ни устранять Путина им не особо хочется. Им хочется договориться, и о чудо, - немцы предлагают сделать это через ПАСЕ. Заодно обещают помощь в решении проблем «Северного потока-2». Только за одно это в РФ в каждом городе должен стоять памятник благодарности немцам. Тем более, что русские им и так крупно задолжали за четыре раздела Польши, за словарь «Брокгауза и Ефрона», из него состоит половина Рупедии, за Екатерину II, за Карла Маркса, и в целом за тот огромный вклад, который они внесли в создание экономики и культуры России. Можно даже сказать, что немцы создали Россию на свою неразумную голову, и теперь мучаются вопросом: что с ней делать? У немцев свои «вечные» вопросы.
В итоге к весне все эти звёзды сошлись и вдобавок взошла звезда Зеленского. Москва всю зиму пугала ЕС своим выходом из Совета Европы и отказом исполнять решения Европейского суда по правам человека, но к весне посмотрела на расположение звёзд и одумалась. Решающим фактором стало предложение немцами «морковки» с возвратом в ПАСЕ, которое Лавров продал Кремлю как успех своего ведомства и российских денег, а не как попытку самих немцев ещё раз ответить на свой «вечный» вопрос.
Немцы сами взялись за сложную операцию по изменению регламента и устава ПАСЕ под возврат РФ. После затяжных боёв в ПАСЕ с украинской, польской и рядом других делегаций немцы 3 июня эти изменения, наконец, окончательно утвердили, используя нецензурные выражения, чем сильно возмутили нардепов Борислава Берёзу и Владимира Арьева. Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье 10 июня конфиденциально встретилась в Страсбурге с представителями Госдумы и Совета Федерации РФ и отказалась сообщить содержание этих переговоров, чем вызвала в Украине вялую волну напоминаний о пакте Молотова и Риббентропа.
Вялую, так как почти все интересующиеся лица были в курсе, о чём Лилиан Паскье договаривается с москалями. Настолько в курсе, что ещё 6 июня Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, сообщила о получении Кучмой новой «дорожной карты» в Минск, но отказалась обнародовать её содержание до 19 июня, пока та не будет согласована с партнерами по «Нормандскому формату». Эту «карту» 19 июня так и не раскрыли, но именно 19 июня Москва сообщила, что уже сформировала свою делегацию для ПАСЕ. Накануне, 18 июня, Меркель на встрече с Зеленским в Берлине заявила, что она будет содействовать возврату РФ в ПАСЕ, но только при условии выполнения той обязательств перед Украиной. То есть, тех соглашений, которые были достигнуты на встрече Паскье с москалями 10 июня.
Сейчас ситуация выглядит так: возврат РФ в ПАСЕ в обмен на возврат Москвой 24 военнопленных украинских моряков и трёх катеров. Это то, что уже даже не обсуждается и должно быть исполнено в срок, назначенный трибуналом ООН по морскому праву - до 25 июня. Помимо немцев на этом категорично настаивают и американцы. Курт Волкер об этом заявлял ещё 25 мая, а 27 мая в Одессу для изучения этой проблемы, так сказать, на месте, специально прилетал сенатор от республиканцев Джеймс Лэнкфорд. Так что, она «на карандаше» у Трампа через Волкера и у Сената через Лэнкфорда.
Это тот последний шанс, который Коалиция даёт Кремлю, иначе ситуация сместится по направлению к большому мордобою. Если Москва выполнит решение трибунала ООН в срок, то с ней можно будет продолжать беседу дальше. Если нет, то будут уже не только экономические санкции, а вещи по серьёзней, и всем уже наплевать на то, что русские рассказывают о своей непобедимости и безбашенности. Трамп тоже парень безбашенный, а украинцы могут быть совсем безбашенными, в чём московиты вполне могли убедиться на своей медвежьей шкуре в 2014 и 2015 г.
Пока Москва остаётся сама собой, как обычно хитрит и юлит, делая противоположные движения. Она формирует делегацию в ПАСЕ, ведёт хамовато-менторские разговоры об обмене всех на всех и нагло забивает Зеленскому «стрелку» в Донецке. Всем этим она даёт понять, что готова выполнить решение трибунала ООН и продолжать дальнейшую «беседу». Но одновременно она устраивает 19 июня взрывы в Донецке, чтобы соскочить с темы, сказав: видите мы старались, но злые украинцы всё испортили своими обстрелами мирно спящего города.
Поэтому пока нельзя однозначно сказать, что Москва воспользуется своим последним шансом. Но нельзя и утверждать, что она с головой ринется в большой мордобой. Более вероятно, что Москва будет поддерживать состояние «ни войны, ни мира», и под разными надуманными предлогами тянуть с выполнение решения трибунала ООН. Но делегацию в ПАСЕ постарается впихнуть, надеясь на то, что будет нелогично её исключать через пару дней после возвращения. Всё зависит от того, как немцы договорились с Кремлём: утром моряки в Украине, вечером россияне в ПАСЕ, или наоборот. Если наоборот, то москали могут немцев прокинуть. В этом случае Меркель придётся взять «газовый ключ» от «Северного потока-2» и огреть им Путина по голове для лучшего восприятия им реалий. Ведь это россияне очень хотят продавать газ в Германию и ЕС, а немцам абсолютно всё равно, идёт он по «Северному потоку» или через Украину. Это только в Кремле могли додуматься до того, чтобы заставить «Газпром» конкурировать с самим собой.
Сергей Климовский