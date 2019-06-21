 Песков об обмене заложниками: Эта работа не может быть открытой и публичной. Нужно набраться терпения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Путин действительно говорил, что такой разговор (об обмене) ведется. Готовность с российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен и возможно ли это до внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля.

"Здесь потребуется двухсторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной. В данном случае нужно набраться терпения", - добавил он.

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Как сообщалось, 20 июня президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Он заявил, что этот вопрос всегда был в поле внимания Кремля, и добавил, что вопрос обмена "совсем недавно" поднимал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко, а позже – "самостоятельно".