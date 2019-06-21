EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2252  20
Все про:кино (1232) Львов (3479) Нацполиция (9574)

 Суд оштрафовал львовянина на 17 тыс. грн за нанесение миллионных убытков иностранным кинокомпаниям

Во Львовской области суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за нанесение убытков иностранным кинокомпаниям на 7,3 млн гривен .

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львовской области осужден злоумышленник, который незаконно предоставлял доступ к хитам кинопроката. Мужчина нанес ущерб известным иностранным кинокомпаниям на общую сумму в почти 7,3 млн гривен", - сказано в сообщении.

Как установили правоохранители, с 10 сентября 2016 года по 3 мая 2019 года 46-летний львовянин администрировал приобретенные им ранее три веб-сайта.

Злоумышленник незаконно размещал на них в онлайн-кинотеатрах фильмы для просмотра и копирования и получал деньги за рекламу.

Не имея разрешения правообладателей на фильмы, он нарушил Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" и нанес кинокомпаниям материальный ущерб на общую сумму 7,3 млн гривен.

На основании судебного решения в квартире мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 5 системных блоков, которые использовались как серверы для распространения фильмов всемирно известных компаний.

Незаконная деятельность трех онлайн-кинотеатров была приостановлена.

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

Обвинительный акт был направлен в суд.

По его решению мужчина был признан виновным и теперь должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, а вся изъятая у львовянина техника конфискована.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Союз кинотеатров Украины поддержал передачу конфликтного кинотеатра "Киев" новому арендатору

Источник: https://censor.net.ua/n3133518
 
 
 Топ комментарии
 
Самого главного хЕкера поймали))
 показать весь комментарий
 
Спишем 17 тыс. грн на финансовые издержки и будем работать дальше... 😉
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спишем 17 тыс. грн на финансовые издержки и будем работать дальше... 😉
 показать весь комментарий
 
 
Ну що сказати? Пряма дія законів "ПЄСа": Винагорода судді пропрційна штрафу!
 показать весь комментарий
 
 
Бред конкретный. Интернет -это океан из которого дядька взял ведро воды. Кроме того, личная собственность у себя на крмпе, а всё что в инете -это общак. За программы, за фильмы мы уже заплатили тем, что купили компы и платим провайдерам. Пусть делятся с разрабами контента и развлекалова, а не жлобствуют мы тут ни причём
 показать весь комментарий
 
 
Так можно и про деньги в банках рассуждать.
 показать весь комментарий
 
 
Бред, этих фильмов не было в интернете в свободном доступе. Обычное паразитирование на чужом контенте.
 показать весь комментарий
 
сходить в IMAX семьей 4 чела - 800 грн... Суд оштрафовал львовянина на 17 тыс. грн за нанесение миллионных убытков иностранным кинокомпаниям - Цензор.НЕТ 9806 Свободу пиратам!
 показать весь комментарий
 
 
Епоха бідності вже минула, мона і сходити.
 показать весь комментарий
 
Вот тут я тоже совершенно НЕ СОГЛАСЕН с судом.
Он прогибается под кинопроизводителя.
Количество купленных/просмотренных пиратских копий напрямую приравнивает к "потерям правообладателя".
Что совершенно НЕ ВЕРНО.
Пусть с начала ДОКАЖУТ, что все те сотни и тысячи покупателей пиратской продукции - КУПИЛИ бы лицензионное, если бы не было пиратского.
 показать весь комментарий
 
я сроду не покупал ни одной программы или продукта И не собираюсь. Это идиотизм. Ходи себе в инете и собирай бесплатно, чего душе угодно.Если не нашёл берёшь и переводишь в бесплатный режим самостоятельно. Ну и святое дело вкидываешь в паблик, нехай братва тож поклюёт. Интернет - это наша собственность, законы и правила в нём устанавливаем МЫ!
 показать весь комментарий
 
Еще можно воровать у богатых, ****, они небось тоже у кого-то украли.
 показать весь комментарий
 
Для того, чтобы в короткий срок Украина смогла догнать ведущие индустриальные страны, Украина должна стать пиратской страной как Китай! Если Украина будет действовать по правилам Запада, она никогда Запад не догонит, а всегда будет влачить нынешнее удручающее состояние. Но для этого нам нужна украинская власть, а не западные холуи олигархи.
Львовянин молодец! Штраф отменить и извиниться!
 показать весь комментарий
 
 
во всяком случае лучше, чем коноплю в горшочках выращивать.
 показать весь комментарий
 
 
Воровство лучше чем производство? Не удивительно что страна так херово живет.
 показать весь комментарий
 
Это вам не права на показ своего фильма яндексу （запрещенному в Украине）продавать...и деньги в офшор переводить...это преступление какое то...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд оштрафовал львовянина на 17 тыс. грн за нанесение миллионных убытков иностранным кинокомпаниям
 
 
 
 
 
 вверх