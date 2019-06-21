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 Политика Украины
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 "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержание цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец

Директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец убежден, что Украина не может потерять шанс на внедрение нового рынка электроэнергии по европейскому образцу.

Об этом он заявил в интервью изданию "Бизнес", сообщают Українські Новини.

"Готовность зависит от людей. Сразу без проблем быть не может. Лично мое мнение, если мы сейчас потеряем время, то мы рискуем отложить введение рынка на длительное время. В течение последних двух лет я занимался внедрением реформы, работая в "Энергоатоме", и я знаю, что это важный шанс, которым мы должны воспользоваться. Если сейчас не стартуем, дальше выборы, зимний период, актуальные проблемы в настоящее время не будут решаться. Рынок нужно запускать и постепенно активизировать рыночные сегменты", - сказал Петриковец.

Константин Петриковец объяснил функции ГП "Гарантированный покупатель" в новом рынке.

"Согласно последним решениям, есть три главных направления деятельности нашего ГП. Прежде всего, это обеспечение работы зеленой генерации. Мы выкупаем электроэнергию по зеленому тарифу и продаем ее на рынке "на сутки вперед". Во-вторых, мы обеспечим функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Мы покупаем электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продаем Поставщикам универсальных услуг (поставщики населению по фиксированному тарифу, - ред.) По ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения. Часть продаем на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Третье направление: аукционы для зеленой генерации. Согласно закону, они будут проводиться в 2020 году. Но уже сейчас мы должны готовиться, создавать нормативную базу, нарабатывать процедуры, обучать персонал", - отметил глава предприятия.

Как сообщалось, 1 июля должен запуститься новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины в направлении имплементации Третьего энергопакета ЕС. Для своевременного запуска рынка, Правительством на базе ГП "Энергорынок" созданы два государственных предприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". Первое организует торговлю электроэнергией на электронных площадках. "Гарантированный покупатель" обеспечивает покупку всей зеленой электроэнергии, а также играет важную роль в обеспечении цены для населения на существующем уровне (так называемый механизм PSO).

Источник: https://censor.net.ua/n3133516
 
 
 Топ комментарии
 
Який до біса ринок? Монополію замінить олігополія (декілька хазяйчиків) і все залишиться як і було. А щодо "особливих" тарифів у платіжках... Так бидло все одно заплатить, тільки через ціни в магазинах, ціни на проїзд в електротранспорті, освітлення вулиць,тощо. Це все маніпуляції! От якби мова йшла про здешевлення електроенергії то все це мало би сенс, а так "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"!
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свої цифри наведи,іксперд,поясни будь-ласка чому охметов продає електроенергію в угорщіні на 50 відсотків нижче ніж в Україні?і чому за 5 років перемог порошенка українці не можуть купувати електроенергію за кордоном тільки у петіного дружбана рінатки,у нас не коломойський президент (хіба для порохоботів) а Зеленський якщо ти не в курсі
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"Население" зубожиле, шо воно там "платить" буде))
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не встигли прийти, а в них вже й енергетика зельона
вдало Ігор Валєріч свого бобіка пристроїв
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Здається тут два *бобіка -олігарха * "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 3477
Точніше.. один з них зараз *ПЕСик * "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 7488
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та ладно, не бомби, оля
я ж не винуватий, шо ваш зюзя - бобік коломойського
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Ти щось переплутав.Рінат уже чесний підприємець,Донбас піднімає,медицину рятує,Хіба Вовік вам,зєльоним,не пояснив ?
"С господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы "Роттердам +", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса", - сообщил он.
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Так вроде зеленую энергетику прикрыли? Или я шо то пропустил?
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просто нічого не зрозуміли.
Заборонили ЛИШЕ влаштовувати електростанції на присадибних ділянках та городах, дозволили лише на дахах будівель.
Може це і вірно, бо хто завадить мені всю свою дачну ділянку, всі 6 соток заставити сонячними панелями? Що тоді робити моїм сусідам?
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А сусиды хай купляють у тэбэ по дешевке электрику и поливают огород. Не думаю, что дилянка в тэбэ заростэ бурьяном. А это хуже чем панели.
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покупать у тебя листричество - вот шо "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 2766
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Величина частки СЕС в енергосистемі обмежена, збиває в силу своєї специфіки напругу і частоту, а отже приватники зменшують халявний прибуток у різноманітних ахметових. З цих мотивів всенародно обране "елітне бидло" з подачі своїх спонсорів-ахметових обмежило доступ просто бидла, до можливості заробляти на присадибних СЕС. Інакше кажучи це чергова форма державного "захисту" малого бізнесу!
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А де подівся висєр Гєруса, про відключення електроенергії в разі запровадження Енергоринку, опублікований на цьому сайті пару годин тому?
Мабуть шквал коментів зі звинуваченнями Зєєєлі в роботі на інтерес Клопомойського змусив той висєр прибрати.
І хтось ще каже що Зєєєля не лялька Клопомойського?
і хтось ще не впевнений, що цей ресурс працює на Клопомойського?
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охметов за минулий рік заробив 6 млрдів долларів а податків по факту сплатив на 2.3 млрд грн (повернення пдв) ще один привід дебілам ПОДЯКУВАТИ
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Спекуляція для зебілів.
Прибуток який? Валовий чи чистий?
Повернення ПДВ експортерам загальносвітова практика. У ЄС його теж повертають. Повернули ПДВ тому що метал експортував, експорт металу то валютна виручка, яка продається на міжбанку і формує курс. Тобі практично стабільний курс (+/- 5%) протягом останніх 4 років подобається? А це в тому числі і заслуга ахметова, як найкрупнішого експортера.
Податки само собою, а повернення ПДВ саме собою, мухи окремо, котлети окремо. Відняти від сплаченого податку суму поверненого ПДВ і робити з його хвилі це гнила спекуляція!
І ще.
Ти думаєш, що патрон твого Зє - Коломойський не отримав повернення ПДВ за експортовані феросплави? Але про Коломойського чомусь журнашлюшки та блоХери мовчать!
Як ти думаєш, чому? "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 7079
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свої цифри наведи,іксперд,поясни будь-ласка чому охметов продає електроенергію в угорщіні на 50 відсотків нижче ніж в Україні?і чому за 5 років перемог порошенка українці не можуть купувати електроенергію за кордоном тільки у петіного дружбана рінатки,у нас не коломойський президент (хіба для порохоботів) а Зеленський якщо ти не в курсі
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ікс-пєрд наведи докази того що ахмктов продає електроенергію в угорщину на 50% дешевше ніж в Україні - ДОКАЗИ а не маячню гнапа и бігуся і з якого *** в угорщині електрика коштує 4 грн тоді???????????????????????
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порохоботи такі ж тупі як і ватники нічого не можуть крім волати - ви все врети
ось тобі доказ
"Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та утримання цін для населення в новому ринку електроенергії, - Петриковець - Цензор.НЕТ 5015
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я жив два місяці у Угорщині і платив десь 4 грн за кіловат - з якого такого дива?????????
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тобі ж не охметов продавав особисто а угорські енергокомпанії
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я правильно зрозумів що ахметов який продає в Україні дорого але мені дешево то херня????

А про хліб ********* в україні 12 грн а в германії 50-60 грн хоча зерно туди продаєм дешевше ніж в україні!!!!!!!!!!!!!!
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ось оце херня

«Роттердам плюс» - це формула розрахунку тарифів теплової генерації, яка виробляє електроенергію шляхом спалення вугілля.
Тільки менше 5% імпортується морем, зазвичай воно гіршої екологічної якості, аніж стандарт у Роттердамі. З Роттердаму не поставлено жодної тони вугілля.
Імпортується лише антрацит (біля 4,5 млн тон) - це менше 20% всього вугілля, більшість імпорту із Росіі. Решта понад 80% (марка Г-імпортується понад 21 млн тон) видобувається в Украіні.
100% вугілля зараховуються у тарифи по ціні Роттердам + доставка морем + перевалка у порту + доставка залізницею, незважаючи на те, звідки реально поставляється вугілля. Навіть якщо таке вугілля не відповідає по якості стандартам у Роттердамі, все одно у тарифи зараховується по цій формулі (а воно не відповідає).
85% українського вугілля видобуває компанія ДТЕК. Також ДТЕК володіє 80% украінських ТЕС, де іх вугілля спалюється по ціні Роттердам+. Ця компанія і отримує найбільші вигоди від схеми Роттердам+. Решта 15% теплової генерації припадають на Центренерго та Донбасенерго.

Україна експортує електроенергію у європейські країни. Експортні ціни часто є нижчими, аніж ціна для українського споживача.
Для експорту 2017р. було спалено близько 2,5 млн тон вугілля марки Г. Тому маємо:
1) необгрунтованість імпортного паритету для вугілля марки Г; 2) врахування неіснуючої доставки із Роттердаму; 3) невідповідність якості вугілля параметрам індексу АРІ2 (порт Роттердаму). Отже, у тариф на електроенергію закладається ціна вугілля завищена на 25%-35% у порівнянні із справедливою ринковою вартістю вугілля такої якості.

про хліб можу тобі сказати теж саме у нас ціни на хліб весь час зростають а купка трейдерів розсовує гроші за зерно по кишенях
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дєло Лєніна жівьйот!!!!!!!!
при янеку ротердама не було і угольок коштував 250-300 ************* справєдліво) а з ротердамом 100-150 це ганба і зрада!!!!!
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до чого тут янек? звичайно ганьба і зрада прийти після небесної сотні та знову влаштувати дерибан (і це лише одна схема).
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я тобі привів ціни по яким списував рижий удод вугілля до ротердаму і після введення цієї формули
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а я тобі відповів той угольок крім ріната вже давно нікому не потрібен тільки він розводячи лохів робить на цьому надприбутки
навіть сам він це розуміє о нагадав про ще одну ринаткіну схему
Це приклад корупційний ренти, яку збирають із усіх українців, щоб Ахметова та ще невелику групу осіб зробити багатшими.
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якщо він не потрібен то звідки в тебе світло в оселі?????????
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Згідно з інформацією ДП "Енергоринок", у лютому середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС склала 2167 грн/МВт*год по наростаючому підсумку (0,72 євро за кВт*год). В результаті тариф теплової генерації виріс на 16% порівняно з січнем цього року. Це найвищий тариф ТЕС за всю історію України.

У той же час на Угорській енергетичній біржі електроенергія в лютому коштувала 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*год. Це означає, що ціна українського енергоринку на 45% вище ціни угорської біржі.
Як відомо, найбільшим постачальником "вугільної" електроенергії в Україні є група ДТЕК Ріната Ахметова
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Тільки Зєєєля працює в інтересах Клолмлйського, якому енергоринок як серпом по яйцям!
Той висєр псевдоекспердів, від якого "кіпіт ваш разум возмущьонний" побудовано на маніпуляції.
Ахметов продає угорщині електроенергію по ОПТОВІЙ ціні, продає на кордоні з Угорщиною, а далі угорські компанії займаються транспортуванням та розподіілом. Ви про закон Ома чули? Чули про опір дротів, про втрати електроенергії в мережі через опір провідників, який складає пересічно 30%?
А та "українська" ціна, яку журнашляйка вказала у тому опусі, то ціна роздрібна і враховує транспортування електроенергії до розподільчих компаній. 200000 вольт треба перегнати по ЛЕП, пропустити через понижуючі трансформатори і передати, скажімо, Сумиенерго, як ви думаєте, це вплине на ціну? Крім того, з реалізованої в Україні електроенергії платиться ПДВ.
От і все.
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тобто біржа в Угорщині яка грає на зниження то добре а біржа(1 липня) в Україні то погано???????
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в угорщині на ринку десятки постачальників в тому числі закордонних у нас два один дтек (великий) і центренерго (малий) так хто з них залишиться у виграшу?
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доступ на ринок інших постачальників не передбачається??????????????????????
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при поросяті з ринатом точно не передбачався (за 5 попередніх років) а зараз подивимось
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факт за 5 років жодного квт год не придбано за кордоном
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я теж за і подрібнення дтеку бо його існування -загрожує українській державі потрібне сильне антимонопольне законодавство як у США
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Енергоринок не вигідний коломойському, бо прибутки його феросплавних заводів впадуть, можливо і до нуля.
Тому Зєєєля зя своєю ЗєКоМандою з усіх сил намагається відтермінувати його запровадження, а нова ВР і геть зовсім той енергоринок похєрить.
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як можуть впасти до НУЛЯ прибутки у урода який НЕ ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ ВЗАГАЛІ????????????
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Якщо заплатить за електроенергію по повній, то платити податки йому буде не потрібно, бо прибутків не буде. "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 4023
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придурку тупущий просто помонітор ціни СЕРЕДНЬОСВІТОВІ на феросплави і ЦІНИ на феросплави по яким вони "продаються" на Кіпр...... І ти допетраєш може що прибуток у цього урода 100%!!!!!!!!!!!!
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Шо так печёшся за Коломойского ? Он себе добазарится с Энергоатомом о прямых поставках по низким ценам . А ты сможешь ? Или готов платить под 4 гривны за киловатт ?
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По перше не 4. "Гарантированный покупатель" обеспечивает покупку всей зеленой электроэнергии, а также играет важную роль в обеспечении цены для населения на существующем уровне (так называемый механизм PSO). Чукча нє чітатєль, чукча пісятєль?
По друге, пересічно споживаємо 100 КВт, то які проблеми? при СРСРі платили 4 коп при зарплаті 120-160, то зараз не проблема заплатити навіть 4 грн при зарплаті 12-16тис.
По третє, з енергоатомом, який є державною компанією "домовитися" можна лише при посередництві держави, а при запроваджені енергоринку будь - хто зможе "домовлятися" оплачуючи оптові поставки, навіть ви, якщо заплатите за рік вперед, отримаєте електроенергію за оптовою ціною.
По четверте, чого це ви з португалії переживаєте за все прогресивне людство?
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Знаешь сколько стоит « зелёная энергетика « ? Государство покупает за 5 гривен , прибавь сюда все расходы , будешь платить 10 . Здесь тоже государство покупает по 0,65€ ,а мы платим 0,20€ за киловатт
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это шо? Лампочки теперь будут светить зеленым светом? Зеленая рехворма энергетики! "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 950
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В глазах поЗЕленеет от собачьих радостей "реХворматоров"!
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Який до біса ринок? Монополію замінить олігополія (декілька хазяйчиків) і все залишиться як і було. А щодо "особливих" тарифів у платіжках... Так бидло все одно заплатить, тільки через ціни в магазинах, ціни на проїзд в електротранспорті, освітлення вулиць,тощо. Це все маніпуляції! От якби мова йшла про здешевлення електроенергії то все це мало би сенс, а так "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"!
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Електроенергію тепер можна купувати і за кордоном.
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какой рынок? Чем гарантированный покупатель отличается от вынужденного? Чем вы мозги засоряете населению или просто бла-бла-бла в современном хаосе?
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афигенно - солнечная инергетика - покупайте по 5грн за киловатт час,

пока только 2,5% ее всего??

ну ничаго, ахметов вазьмет электрикуна на угольной тец и оформит по бамагам как солнечная и резко увелит с 2,5 до 122,5 - будете платить за атомную по 25 коп как за ахметовскую солнечную по 5 грн.

как сказал один классик " Дорога вниз имеет мало остановок."

В медицине есть термин у больных циррозом печени - - "Терминальная стадия"
- уже спасти пациента нельзя.
Дальше что?? Смерь-разложение на атомы и может па-атом, через 100 лет что-то вырастет на ентой укртерритории разумное.
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Вот же ж сволота!
Опять бюджетные бабки обналичивает через "зилёный тариф"!
И обосрать идёю подключения Украины к европейскому рынку электроэнергии!
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Це не ринок, це чергова шахрайська схема грабунку України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержание цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец
 
 
 
 
 
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