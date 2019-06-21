 "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержание цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец

Об этом он заявил в интервью изданию "Бизнес", сообщают Українські Новини.
"Готовность зависит от людей. Сразу без проблем быть не может. Лично мое мнение, если мы сейчас потеряем время, то мы рискуем отложить введение рынка на длительное время. В течение последних двух лет я занимался внедрением реформы, работая в "Энергоатоме", и я знаю, что это важный шанс, которым мы должны воспользоваться. Если сейчас не стартуем, дальше выборы, зимний период, актуальные проблемы в настоящее время не будут решаться. Рынок нужно запускать и постепенно активизировать рыночные сегменты", - сказал Петриковец.
Константин Петриковец объяснил функции ГП "Гарантированный покупатель" в новом рынке.
"Согласно последним решениям, есть три главных направления деятельности нашего ГП. Прежде всего, это обеспечение работы зеленой генерации. Мы выкупаем электроэнергию по зеленому тарифу и продаем ее на рынке "на сутки вперед". Во-вторых, мы обеспечим функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Мы покупаем электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продаем Поставщикам универсальных услуг (поставщики населению по фиксированному тарифу, - ред.) По ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения. Часть продаем на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Третье направление: аукционы для зеленой генерации. Согласно закону, они будут проводиться в 2020 году. Но уже сейчас мы должны готовиться, создавать нормативную базу, нарабатывать процедуры, обучать персонал", - отметил глава предприятия.
Как сообщалось, 1 июля должен запуститься новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины в направлении имплементации Третьего энергопакета ЕС. Для своевременного запуска рынка, Правительством на базе ГП "Энергорынок" созданы два государственных предприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". Первое организует торговлю электроэнергией на электронных площадках. "Гарантированный покупатель" обеспечивает покупку всей зеленой электроэнергии, а также играет важную роль в обеспечении цены для населения на существующем уровне (так называемый механизм PSO).
вдало Ігор Валєріч свого бобіка пристроїв
Точніше.. один з них зараз *ПЕСик *
я ж не винуватий, шо ваш зюзя - бобік коломойського
"С господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы "Роттердам +", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса", - сообщил он.
Эта правда шокирует. Как Ахметов и Порошенко залезли в карман украинцев
Заборонили ЛИШЕ влаштовувати електростанції на присадибних ділянках та городах, дозволили лише на дахах будівель.
Може це і вірно, бо хто завадить мені всю свою дачну ділянку, всі 6 соток заставити сонячними панелями? Що тоді робити моїм сусідам?
Мабуть шквал коментів зі звинуваченнями Зєєєлі в роботі на інтерес Клопомойського змусив той висєр прибрати.
І хтось ще каже що Зєєєля не лялька Клопомойського?
і хтось ще не впевнений, що цей ресурс працює на Клопомойського?
Прибуток який? Валовий чи чистий?
Повернення ПДВ експортерам загальносвітова практика. У ЄС його теж повертають. Повернули ПДВ тому що метал експортував, експорт металу то валютна виручка, яка продається на міжбанку і формує курс. Тобі практично стабільний курс (+/- 5%) протягом останніх 4 років подобається? А це в тому числі і заслуга ахметова, як найкрупнішого експортера.
Податки само собою, а повернення ПДВ саме собою, мухи окремо, котлети окремо. Відняти від сплаченого податку суму поверненого ПДВ і робити з його хвилі це гнила спекуляція!
І ще.
Ти думаєш, що патрон твого Зє - Коломойський не отримав повернення ПДВ за експортовані феросплави? Але про Коломойського чомусь журнашлюшки та блоХери мовчать!
Як ти думаєш, чому?
ось тобі доказ
А про хліб ********* в україні 12 грн а в германії 50-60 грн хоча зерно туди продаєм дешевше ніж в україні!!!!!!!!!!!!!!
«Роттердам плюс» - це формула розрахунку тарифів теплової генерації, яка виробляє електроенергію шляхом спалення вугілля.
Тільки менше 5% імпортується морем, зазвичай воно гіршої екологічної якості, аніж стандарт у Роттердамі. З Роттердаму не поставлено жодної тони вугілля.
Імпортується лише антрацит (біля 4,5 млн тон) - це менше 20% всього вугілля, більшість імпорту із Росіі. Решта понад 80% (марка Г-імпортується понад 21 млн тон) видобувається в Украіні.
100% вугілля зараховуються у тарифи по ціні Роттердам + доставка морем + перевалка у порту + доставка залізницею, незважаючи на те, звідки реально поставляється вугілля. Навіть якщо таке вугілля не відповідає по якості стандартам у Роттердамі, все одно у тарифи зараховується по цій формулі (а воно не відповідає).
85% українського вугілля видобуває компанія ДТЕК. Також ДТЕК володіє 80% украінських ТЕС, де іх вугілля спалюється по ціні Роттердам+. Ця компанія і отримує найбільші вигоди від схеми Роттердам+. Решта 15% теплової генерації припадають на Центренерго та Донбасенерго.
Україна експортує електроенергію у європейські країни. Експортні ціни часто є нижчими, аніж ціна для українського споживача.
Для експорту 2017р. було спалено близько 2,5 млн тон вугілля марки Г. Тому маємо:
1) необгрунтованість імпортного паритету для вугілля марки Г; 2) врахування неіснуючої доставки із Роттердаму; 3) невідповідність якості вугілля параметрам індексу АРІ2 (порт Роттердаму). Отже, у тариф на електроенергію закладається ціна вугілля завищена на 25%-35% у порівнянні із справедливою ринковою вартістю вугілля такої якості.
про хліб можу тобі сказати теж саме у нас ціни на хліб весь час зростають а купка трейдерів розсовує гроші за зерно по кишенях
при янеку ротердама не було і угольок коштував 250-300 ************* справєдліво) а з ротердамом 100-150 це ганба і зрада!!!!!
навіть сам він це розуміє о нагадав про ще одну ринаткіну схему
Це приклад корупційний ренти, яку збирають із усіх українців, щоб Ахметова та ще невелику групу осіб зробити багатшими.
У той же час на Угорській енергетичній біржі електроенергія в лютому коштувала 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*год. Це означає, що ціна українського енергоринку на 45% вище ціни угорської біржі.
Як відомо, найбільшим постачальником "вугільної" електроенергії в Україні є група ДТЕК Ріната Ахметова
Той висєр псевдоекспердів, від якого "кіпіт ваш разум возмущьонний" побудовано на маніпуляції.
Ахметов продає угорщині електроенергію по ОПТОВІЙ ціні, продає на кордоні з Угорщиною, а далі угорські компанії займаються транспортуванням та розподіілом. Ви про закон Ома чули? Чули про опір дротів, про втрати електроенергії в мережі через опір провідників, який складає пересічно 30%?
А та "українська" ціна, яку журнашляйка вказала у тому опусі, то ціна роздрібна і враховує транспортування електроенергії до розподільчих компаній. 200000 вольт треба перегнати по ЛЕП, пропустити через понижуючі трансформатори і передати, скажімо, Сумиенерго, як ви думаєте, це вплине на ціну? Крім того, з реалізованої в Україні електроенергії платиться ПДВ.
От і все.
Тому Зєєєля зя своєю ЗєКоМандою з усіх сил намагається відтермінувати його запровадження, а нова ВР і геть зовсім той енергоринок похєрить.
По друге, пересічно споживаємо 100 КВт, то які проблеми? при СРСРі платили 4 коп при зарплаті 120-160, то зараз не проблема заплатити навіть 4 грн при зарплаті 12-16тис.
По третє, з енергоатомом, який є державною компанією "домовитися" можна лише при посередництві держави, а при запроваджені енергоринку будь - хто зможе "домовлятися" оплачуючи оптові поставки, навіть ви, якщо заплатите за рік вперед, отримаєте електроенергію за оптовою ціною.
По четверте, чого це ви з португалії переживаєте за все прогресивне людство?
пока только 2,5% ее всего??
ну ничаго, ахметов вазьмет электрикуна на угольной тец и оформит по бамагам как солнечная и резко увелит с 2,5 до 122,5 - будете платить за атомную по 25 коп как за ахметовскую солнечную по 5 грн.
как сказал один классик " Дорога вниз имеет мало остановок."
В медицине есть термин у больных циррозом печени - - "Терминальная стадия"
- уже спасти пациента нельзя.
Дальше что?? Смерь-разложение на атомы и может па-атом, через 100 лет что-то вырастет на ентой укртерритории разумное.
Опять бюджетные бабки обналичивает через "зилёный тариф"!
И обосрать идёю подключения Украины к европейскому рынку электроэнергии!