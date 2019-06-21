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 Кернес подписал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о возвращении имени советского маршала Георгия Жукова проспекту Григоренко.

Это изданию "Медиапорт" по телефону подтвердил лично Кернес, передает Цензор.НЕТ

В разговоре он сначала посоветовал смотреть решение на сайте горсовета.

В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы. На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3133515
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз не до цього.
Країна зайнята новосєльєм Вови.
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При Порохе какой херни не было! При Скоморохе подняли головы все рашисткие недобитки!
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Вот не умеют у нас люди искать компромиссы... Ну назовите эту долбанную улицу Жукова-Григоренко и дело с концом. Но похоже, что эти компромиссы просто никому не нужны. Разделяй и властвуй.
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Нет. У него - наркобизнес (транспортировка через Харьков).
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Пришел сосунец кремля на роль президента, как он там говорил на видео?!!, что станет перед ****** на колени и будет умолять... Уже начал. Молодцы Зебилоиды, что потихоньку сдаем Украину немытым!
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шо опять начинают раскачивать , забыли 14 год и автобусы с электричками сеператни с белгорода.
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местный царек с прикормленной полицией, прокуратурой и СБУ... законы Украины? не, не слышали...., да и про Украину почти ничего не слышали..., где та Украина, а где народ Харькова...
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Если это может быт в Украине властью- тогда пусть Зюганов будет Мером Киева!
Пошли вы в ж..пу !!!
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Гепа сам бы конечно никогда не дёрнулся,значит получил "добро" от Бени а тот дал команду своему Буратино и тот Гепе не то что открыто дал "добро" а дал понять что это не его дело,мол решай сам на месте,меня не впутывай. Кстати Гепа как то писал на своей странице что Зеленский пообещал не вмешиваться в это дерьмо.Меня удивляет реакция Авакова,вернее полное её отсутствие. Кто то ему тоже видать посоветовал не лезть. Помню когда свалили памятник Ленину Аваков тогда поддержал этот снос,ведь он же сам харьковский вернее чугуевский и сепаратизмом как Гепа вроде бы не страдал. Значит что то поменялось.
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Гриша Белоцерковский
Гепа - это мина замедленного хаоса для страны от парашенки.
Парашенка гепу целых пять лет холил, защищал и культивировал, а теперь выдает на гора сепарскую позицию.
Вот же гниды! Шо одно, шо второе...
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Так в чём проблема, ЗЕкловун это ж не барыга мародёр он то точно посадит Гепу,0 правда? Или ты все 5 лет будешь визжать как Петя не посадил Гепу, но твой клоун его тоже не посадит..надеюсь такого не случица???
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В зазєлів мізки заблоковані бєнєю , тому немає чого до них звертатись , бо у відповідь почуєш : " А от дон Продо не посадив за 5 років ....... " . Хворі люди .
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Я же говорю с избрание ЗЕсепара и его сепар ЗЕкоманды прокремлёвкий реванш на марше. Скоро депутаты Гос Думы будут в Раде выступать, про народных представителей от ДНР\ЛНР молчу...сепарня туда и клонит..
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Только Майдан способен очистить Украину от этой нечисти! Украина вставай!
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Готовит себе запасной аэрордром Москва Рублевка!
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ублюдок, желаю что бы твои дети и внуки попали к такому же мяснику в подчинение
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А вы обратили внимание что опытные политики не баллотируются в эту Раду? Чуйка . Бо выгонят эту новую метлой уже осенью
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Попробовали в Тбилиси - назвать улицу именем мясника Жукова...
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работу нужно делать до конца, а не оставлять подранков
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Кажись украинцы вы радостно и весело ПРОСРАЛИ свою страну - еще чЛенинов обратно поставьте - и будет *******
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Пацюк таки плюнув в лице Україні , бо зєля дав йому на це дозвіл . Хоча це питання для москви досить принципове , і піпис пацюка можна вважати бєніним реверансом перед путєном . Бєням шіферам і зєлям потрібен ринок кацапії в обмін на створення нових ХНР , МНР , ОНР і т.д. та т.п. Зазєлі лікуйтесь .
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Мародер платит гепе за намеренную дестабилизацию в Харькове.
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А ведь это Жилина птенцы головы подняли,те которые обидчикам Допы и Гепы уши отрезали!!
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Просто, Харьков - это ватная Мекка украины и никто и никогда не выйдет на протесты, это не Тбилиси и Гепа чётко это знает.
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Ну шо, зебилы сепарнявые, почему Беня не звонит кернесу, и не говорит а-я-яй, как в 2014?
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В Харькове остались нормальные люди? И это не важно какой расскраски ,эта гнида ложила во время ВМВ людей тысячами,руских,украинцев,белорусов,и т.д.не взирая на национальность. Подвести Гепу за яйца в назидание другим уродам😐
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