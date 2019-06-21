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 Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами населенного пункта ранения получила 66-летняя женщина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ коварно обстреляли населенный пункт Чермалык, что в Донецкой области, в результате чего ранена жительница села и поврежден частный дом.

"Сегодня, 21 июня, наблюдательная группа "Мариуполь" украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел был осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия.

Известно, что женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя. Сам инцидент произошел 20 июня в около 23:00", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Также сообщается, что вражеские обстрелы повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайская 41.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российско-оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права и существующих договоренностей. В результате  таких действий страдают мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты инфраструктуры.

Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133513
 
 
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на то они и террористы такая у них работа.Зачем сообщать за это. Какие контрмеры были предприняты вот что важно.
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Бабцю відправили до лікарні, це шо тобі не "конрмеры"?
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вистріли з горатки у відповідь--з запискою від Кучми
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А в "минске" сопли жуют . Окопная война - беда . Бойцы годами сидят в окопах . Донбасс и Крым - наша земля . Раши там нет . А у вождя яиц нет . Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 505
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Шо не получилось? Я про "просто перестать стрелять". А кто теперь на войне наживается? Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6503
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Чермалык. Яка скрепна назва! Кажете Дамбас ісконнайа земля маасковії? Бгггг.
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АТО не выполнила свою задачу - террористы остались, а АТО приказала долго жить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК
 
 
 
 
 
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