 Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ коварно обстреляли населенный пункт Чермалык, что в Донецкой области, в результате чего ранена жительница села и поврежден частный дом.

"Сегодня, 21 июня, наблюдательная группа "Мариуполь" украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел был осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия.

Известно, что женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя. Сам инцидент произошел 20 июня в около 23:00", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что вражеские обстрелы повредили частный дом в этом же населенном пункте по улице Первомайская 41.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российско-оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права и существующих договоренностей. В результате таких действий страдают мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты инфраструктуры.