 Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

"Сегодня (в пятницу. - Ред.) вручили еще одно подозрение И, думаю, еще вручим сегодня до конца дня. Всего их будет 3, помимо того подозреваемого, которому уже избран мера пресечения", - сказал Интерфакс-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка Козлюка надели электронный браслет, - полиция. ФОТО

Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеоператор Макарюк, избитый на харьковском рынке "Барабашово", находится в стабильно тяжелом состоянии