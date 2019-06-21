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 Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Полиция подготовила еще 2 уведомления о подозрении по делу о нападении на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, и одно из них уже вручила.

"Сегодня (в пятницу. - Ред.) вручили еще одно подозрение И, думаю, еще вручим сегодня до конца дня. Всего их будет 3, помимо того подозреваемого, которому уже избран мера пресечения", - сказал Интерфакс-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ.

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Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеоператор Макарюк, избитый на харьковском рынке "Барабашово", находится в стабильно тяжелом состоянии

Источник: https://censor.net.ua/n3133511
 
 
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ну обьявила и шо Я сёдня обьявил что КСУ негодяи и зрадофилы. И чего
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ничего.. закройся в сортире и объяви независимость от зрадофилов
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Из "отрядов путина" - в отряды "слуг народа:
журналист 1+1 Александр Дубинский объявил, что также пойдет на выборы в Раду по этому же округу, но от "Слуги народа"Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка - Цензор.НЕТ 1760
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка
 
 
 
 
 
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