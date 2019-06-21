 Скандальному бизнесмену Амирханяну грозит до 12 лет лишения свободы по нескольким статьям

Дорожным мошенником занялась Служба безопасности Украины, об этом сообщает пресс-служба органа.
Как выяснили оперативники СБУ, Араик Амирхання с помощью своих компаний перечислил более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти Крыма. Помимо финансирования оккупантов, СБУ подозревает Амирханяна в незаконной переправке людей в Россию через территорию аннексированного полуострова. Обвиняется "бизнесмен" и в присвоении имущества украинских предприятий на сумму в более чем 20 млн грн.
Амирханяну вменят сразу три статьи Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенное группой лиц), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и та ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины).
Также СБУ раскрыла сговор Амирханяна с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). По данным силовиков, заговорщики заблокировали более двухсот тендеров на ремонт и строительство дорог, общей стоимостью более 20 млрд грн. Эти действия сорвали госпрограму модернизации критически важных инфраструктурных объектов.
Спецслужба задержала Араика Амирханяна в здании АМКУ 19 июня, когда он пришел на слушанье о сговоре двух его компаний – "Полтавабудцентр" и "СК Дорлидер". Как предполагают активисты, которые впервые заявили о сговоре Амирханяна с высшими чинами Антимонопольного комитета, в госорган он пришел договариваться об иммунитете для своих фирм. Так как "договорняка" не вышло, коллегия АМКУ оштрафовала две компании Амирханяна на 15,6 млн грн суммарно за антиконкурентные согласованные действия, совершенные в 2017 году, считает член правления "Антикоррупционного блокпоста" Назарий Плервак. Он добавил, что данное решение АМКУ не что иное, как акция по отбеливанию своей репутации и попытка уйти об обвинений СБУ.
Напомним, фирмы Амирханяна уже не один год блокируют тендеры на дорожное строительство и ремонт в Украине. Только в прошлом году его структуры сорвали тендерных торгов на 10 млрд грн. Ряд областей уже прекратили сотрудничество с компаниями Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра" отказались на Буковине после того, как председатель облсовета Иван Мунтян поймал недобросовестного подрядчика на критичном нарушении дорожно-строительных стандартов при ремонте дорог. А председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко публично назвал Араика Амирханяна мошенником.
Сам же Амирханян был объявлен в розыск весной 2017 года, как лицо, скрывающееся от досудебного расследования по факту нанесения телесных повреждений чиновнику. Так, в 2015 году вместе с двумя охранниками Амирханян ворвался в кабинет главы "Укравтодора" Андрея Батищева. До этого бизнесмен повздорив с Батищевым в Николаевской области из-за того, что тот не хотел принимать выполненные работы, считая их стоимость завышенной. В начале апреля текущего года фактический владелец "Полтавабудцентр" вломился в помещение Одесской службы автомобильных дорог с вооруженными титушками.
Ничего не напрягает....?
Парень справа настоящий профи...
Встречу, пожму ему руку...
Отпустит его судья під заставу 15 000 грн.
Какого хера эти иностранцы делают в Украине ? У них случайно нема желания вернуться на историческую родину ? А - ааааа
В стройках большей половиной асфальта ары занимаются, это традиционная их сфера.
Делают хреново - зато им сразу деньги платить не надо, оплату берут квартирами либо торговыми площадями.
Короче, либо он кому-то на пятки наступает, либо это СБУ-шный рэкет.
Хіба що... малоймовірно, але може бути, що хтось з відомств Холодницького, Ситника чи Труби виявився підвязаним на цій схемі (по скасуванню тендерів) - тоді Луценко міг доручити розслідувати СБУ... Але: це так неймовірно...
Я тоже задался вопросом почему не полиция, а они?
Ответ простой: а потому что там 200 тыс. наличных у.е.
П.С. Бандитов нашли и судили, но деньги не нашли!
Догадайтесь куда они пропали?
А это кагбэ сфера избушников.
СБУ каким богом к хачам кидунам?
Он агент Кремля?
Он за бабки ХУ скупает телеканалы?
Он угрожал территориальной целосности Украины?)))
Или СБУ решили ЖИТИ ПА НАВОМУ? или СТАРОМУ?)))
ЗЕ фунтики а ну побухтите нам об этом...
Не хило так насыпали ХАЧУпури)))
Но дело скорее не в нем а в АМКУ...
ХАЧАпур всех сдаст под корень)))
Там уже наверное жопы пылают адским огнем...
Если слышно перед вами про говно, сортир и рот
Гарантированно это пророссийский "патриот"
але ж не сьогодні?
В АМКУ сейчас потеют многие))))
Скандальний забудовник та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник йде в депутати від партії «Слуга народу»
"Команада ЗЕ" ,ви придурки ,чи що ?
Засновник будівельної компанії «РІЕЛ» та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник всупереч здоровому глузду реформаторської риторики партії «Слуга народу» висунутий пропрезидентською політичною силою кандидатом в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 116 в місті Львові.
Новоспечений кандидат розпочав передвиборчу діяльність без жодної згадки на політичний авантюризм свого батька в Партії регіонів та без намагання приховати скандальний будівельний бізнес, який збагачує через руйнування історичного ансамбля м. Львова.
Що спільного у Володимира Зеленського та Ростислава Мельника? Нічого. Однак найрейтинговіша політична партія президента України Володимира Зеленського приваблює до себе увагу амбітних дітей старої «регівської» номенклатури. Для скандальних махінаторів вона є запорукою розвитку їх бізнесу, або надійного захисту від кримінальної відповідальності за скоєне. Такого роду «нові обличчя», є фінансово самодостатніми та охоче інвестують в політичну силу, а при першій-ліпшій нагоді - купують внутрішньо-партійний статус. Батько цього кандидата в депутати Леонід Мельник добре знає таку технологію, адже в минулому пройшов шлях від члена Народного руху України до ідейного керівника передвиборчого штабу Віктора Януковичу на Львівщині в 2004 році. Амбітний Ростислав Мельник виріс в середовищі політичного авантюризму поряд з батьком, який без особливих докорів сумління змінював партійні квитки та ідеологічні переконання в залежності від ситуації.