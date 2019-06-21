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Все про:задержание (5404) Полтава (481) Антимонопольный комитет (309)

 Скандальному бизнесмену Амирханяну грозит до 12 лет лишения свободы по нескольким статьям

Одиозному бизнесмену Араику Амирханяну, который несколько лет подряд срывал дорожные тендеры, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дорожным мошенником занялась Служба безопасности Украины, об этом сообщает пресс-служба органа.

Как выяснили оперативники СБУ, Араик Амирхання с помощью своих компаний перечислил более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти Крыма. Помимо финансирования оккупантов, СБУ подозревает Амирханяна в незаконной переправке людей в Россию через территорию аннексированного полуострова. Обвиняется "бизнесмен" и в присвоении имущества украинских предприятий на сумму в более чем 20 млн грн.

Амирханяну вменят сразу три статьи Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенное группой лиц), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и та ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины).

Также СБУ раскрыла сговор Амирханяна с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). По данным силовиков, заговорщики заблокировали более двухсот тендеров на ремонт и строительство дорог, общей стоимостью более 20 млрд грн. Эти действия сорвали госпрограму модернизации критически важных инфраструктурных объектов.

Спецслужба задержала Араика Амирханяна в здании АМКУ 19 июня, когда он пришел на слушанье о сговоре двух его компаний – "Полтавабудцентр" и "СК Дорлидер". Как предполагают активисты, которые впервые заявили о сговоре Амирханяна с высшими чинами Антимонопольного комитета, в госорган он пришел договариваться об иммунитете для своих фирм. Так как "договорняка" не вышло, коллегия АМКУ оштрафовала две компании Амирханяна на 15,6 млн грн суммарно за антиконкурентные согласованные действия, совершенные в 2017 году, считает член правления "Антикоррупционного блокпоста" Назарий Плервак. Он добавил, что данное решение АМКУ не что иное, как акция по отбеливанию своей репутации и попытка уйти об обвинений СБУ.

Напомним, фирмы Амирханяна уже не один год блокируют тендеры на дорожное строительство и ремонт в Украине. Только в прошлом году его структуры сорвали тендерных торгов на 10 млрд грн. Ряд областей уже прекратили сотрудничество с компаниями Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра" отказались на Буковине после того, как председатель облсовета Иван Мунтян поймал недобросовестного подрядчика на критичном нарушении дорожно-строительных стандартов при ремонте дорог. А председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко публично назвал Араика Амирханяна мошенником.

Сам же Амирханян был объявлен в розыск весной 2017 года, как лицо, скрывающееся от досудебного расследования по факту нанесения телесных повреждений чиновнику. Так, в 2015 году вместе с двумя охранниками Амирханян ворвался в кабинет главы "Укравтодора" Андрея Батищева. До этого бизнесмен повздорив с Батищевым в Николаевской области из-за того, что тот не хотел принимать выполненные работы, считая их стоимость завышенной. В начале апреля текущего года фактический владелец "Полтавабудцентр" вломился в помещение Одесской службы автомобильных дорог с вооруженными титушками.

Источник: https://censor.net.ua/n3133510
 
 
 Топ комментарии
 
ОООООООО, наконец то взялись за хачей бракоделов!!!!
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зюзя казав, що відсторонить СБУ від економіки і бізнесу
але ж не сьогодні?
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істий зебіл, ага. А, може, ольгінський? Флажок наводить на думки, чи не на проксі...
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ОООООООО, наконец то взялись за хачей бракоделов!!!!
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У нас теж якісь ари почали будівництво висотки. Зібрали гроші і зникли в невідомому напрямку, вже кілька років.
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аж нифуя ему не грозить у него есть такое же одеяло, как у Насирова, который уворовал 2 млд денег. А тут сущий пустяк Отпустят и ещё одёжной щёточкой пройдутся по костюмчику.
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А Пашинского когда? Что там с Проданом ,Насировым ?
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это ты у зелебени спрашиваешь?так тут про армян,в этой статье
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вот это фото интересное...
Ничего не напрягает....? СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 5309
Парень справа настоящий профи...
Встречу, пожму ему руку...
СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 1710
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ничего страшного, они ведь просто с него капусты срубят и отпустят
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Ніт, просто капусту срубят, но не отпустят.
Отпустит его судья під заставу 15 000 грн.
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" 19 июня, в помещении Антимонопольного комитета работники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна "

Какого хера эти иностранцы делают в Украине ? У них случайно нема желания вернуться на историческую родину ? А - ааааа
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Та ладно, ары типа не хабарники.
В стройках большей половиной асфальта ары занимаются, это традиционная их сфера.
Делают хреново - зато им сразу деньги платить не надо, оплату берут квартирами либо торговыми площадями.
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интересно с какой целью задержали, чтоб не терять навыки хибашо
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Та ты посмотри, какой уголовник - фирмы использовали один и тот же IP адрес и одну матерально-техническую базу, и одних людей нанимали. Жах! Очень опасный предприниматель. Странно ещё, что не расстреляли на месте, прямо там, в этом Комитете Экономической Справедливости и Правды.
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Может ему грамоту выписать за умышленный срыв тендеров на строительство дорог ( на сумму 10 миллиардов грн. ) и спонсирование рашистских ставленников в Крыму?
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Стесняюсь спросит, а каким боком здесь сбу??? Не мвс, не набу, не еще какая-нибудь коррумпированная внутренняя служба??? Дело угрожало нацбезопасности? Или кто-то недопереполучил?
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Баканова би запитати... мовляв, чи СБУ займається комерцією...
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Я так понимаю, что на самом деле с точки зрения уголовных законов (да, видимо, и административных) нет такого преступления, как "создание фиктивной конкуренции" или "Использование однй и той же материально-технической базы" и т.п. Поэтому загребают всвязи с "угрозой нацбезопасности". Если вы внимательно прочтёте список его невероятных ужасных и жутких "преступлений", то поймёте, что это прсото обычный предприниматель, может и хреновый строитель конечно, но СБУ и даже прокуратура тут точно ни при чём.

Короче, либо он кому-то на пятки наступает, либо это СБУ-шный рэкет.
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наскільки я втулився у фабулу - то тут злочин по парафіям або НАБУ, або ДБР...
Хіба що... малоймовірно, але може бути, що хтось з відомств Холодницького, Ситника чи Труби виявився підвязаним на цій схемі (по скасуванню тендерів) - тоді Луценко міг доручити розслідувати СБУ... Але: це так неймовірно...
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Ага, бачу вже, обновлена інфа - то там, виявляється букетик злочинів; і декілька ягідок - по лінії СБУ. Тоді - погоджуюсь, що тут справа для СБУ.
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шабашичка перед отпуском))) там хлебные места и вращение не между шпионами и стукачами а между баблом))
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Когда знакомого выставили на 200 тыс. у.е. первыми мне позвонили эсбэушники - что я знаю!?
Я тоже задался вопросом почему не полиция, а они?
Ответ простой: а потому что там 200 тыс. наличных у.е.
П.С. Бандитов нашли и судили, но деньги не нашли!
Догадайтесь куда они пропали?
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Читать внимательно новость.Финансирование российских террористов.Это хуже,чем сам терроризьм.АМКУ должно пойти паровозиком.
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Ну, формально всё ОК, потому шо он типа кацапам в Крым бабло платил, и через Крым в кацапию своих Амбарцумянов переправлял.
А это кагбэ сфера избушников.
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Теперь у него железная отмазка - не платить? СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 3060
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???
СБУ каким богом к хачам кидунам?
Он агент Кремля?
Он за бабки ХУ скупает телеканалы?
Он угрожал территориальной целосности Украины?)))

Или СБУ решили ЖИТИ ПА НАВОМУ? или СТАРОМУ?)))
ЗЕ фунтики а ну побухтите нам об этом...
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Ооо сорян...
Не хило так насыпали ХАЧУпури)))
Но дело скорее не в нем а в АМКУ...
ХАЧАпур всех сдаст под корень)))
Там уже наверное жопы пылают адским огнем...
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Справді, обновлена інфа - то там, виявляється букетик злочинів; і декілька ягідок - по лінії СБУ. Тоді - погоджуюсь, що тут справа для СБУ.
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а у сбу форма прям по-зеленскому: одни нарукавные повязочки и масочки на морду лица.... а може то переверни?
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Наконец-то начали разгребать коррупционную систему соевого хряка.
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істий зебіл, ага. А, може, ольгінський? Флажок наводить на думки, чи не на проксі...
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Ваш флажок о Вас не больше говорит, чем понос из того места, которое "ротом" у людев называется, лахтинские вы Ан-Мур- работнички.
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ага, оно.
Если слышно перед вами про говно, сортир и рот
Гарантированно это пророссийский "патриот"
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зюзя казав, що відсторонить СБУ від економіки і бізнесу
але ж не сьогодні?
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ну дело хлебное, СБУ не удержалось))) дрогнула и потянулась рука)))
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Где Вы увидели бизнес ? Это тупой дерибан бюджетных денег автодором, а этот хач всего лишь подельник. Ждемс омеляна.
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Якщо той хач перебував у розшуку з 17-го року, чому ж його в Одесі не затримали?
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я думаю он приехал с деньгами что бы порешать на месте, тоесть я предполагаю что у него в багажнике машины была половина от штрафа, тоесть 7.5 лимона СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 4003 но ребята подсуетились, теперь можно и в автосалон зайти и на мальдивы проматнуться, поэтому свободно и гулял с 17 года, а тут приехал решать такой хлебный вопрос СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 4003
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та не, денежные потоки направляют в зебенино русло, сбу экономикой не должно заниматься.
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Це протеже Авакова, шановний, вам скрізь Порошенко ввижається!
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ну и заголовок. ничего не понятно за что задежали. классическое вьіражение "здержали пр даче-получении ВЗЯТКИ" более логично. но чтоб задерживали при получении штрафа....
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а когда возьмутся за бизнесменов рабиновичей? их 99%
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лучше дорожные знаки срывать, нежели тендеры.
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Так скорее всего хача для этого и повязали...
В АМКУ сейчас потеют многие))))
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І як Аваков це переживе? Такий удар по діаспорі! СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 5321
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Есть ещё как минимум одна одиозная личность, который перечислял в рашку рубли во время войны, налогами со своей Липецкой фабрики.
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Львові від команди ЗЕ по 116 округу йде ТАКИЙ САМИЙ ЗАБУДОВНИК ("РІЕЛ") по мажоритарці.
Скандальний забудовник та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник йде в депутати від партії «Слуга народу»
"Команада ЗЕ" ,ви придурки ,чи що ? СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 8434




Засновник будівельної компанії «РІЕЛ» та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник всупереч здоровому глузду реформаторської риторики партії «Слуга народу» висунутий пропрезидентською політичною силою кандидатом в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 116 в місті Львові.

Новоспечений кандидат розпочав передвиборчу діяльність без жодної згадки на політичний авантюризм свого батька в Партії регіонів та без намагання приховати скандальний будівельний бізнес, який збагачує через руйнування історичного ансамбля м. Львова.

Що спільного у Володимира Зеленського та Ростислава Мельника? Нічого. Однак найрейтинговіша політична партія президента України Володимира Зеленського приваблює до себе увагу амбітних дітей старої «регівської» номенклатури. Для скандальних махінаторів вона є запорукою розвитку їх бізнесу, або надійного захисту від кримінальної відповідальності за скоєне. Такого роду «нові обличчя», є фінансово самодостатніми та охоче інвестують в політичну силу, а при першій-ліпшій нагоді - купують внутрішньо-партійний статус. Батько цього кандидата в депутати Леонід Мельник добре знає таку технологію, адже в минулому пройшов шлях від члена Народного руху України до ідейного керівника передвиборчого штабу Віктора Януковичу на Львівщині в 2004 році. Амбітний Ростислав Мельник виріс в середовищі політичного авантюризму поряд з батьком, який без особливих докорів сумління змінював партійні квитки та ідеологічні переконання в залежності від ситуації.
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Ага, бачу вже, обновлена інфа - то там, виявляється букетик злочинів; і декілька ягідок - по лінії СБУ. Тоді - погоджуюсь, що тут справа для СБУ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкандальному бизнесмену Амирханяну грозит до 12 лет лишения свободы по нескольким статьям
 
 
 
 
 
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