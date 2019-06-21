 Скандальному бизнесмену Амирханяну грозит до 12 лет лишения свободы по нескольким статьям

Дорожным мошенником занялась Служба безопасности Украины, об этом сообщает пресс-служба органа.

Как выяснили оперативники СБУ, Араик Амирхання с помощью своих компаний перечислил более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти Крыма. Помимо финансирования оккупантов, СБУ подозревает Амирханяна в незаконной переправке людей в Россию через территорию аннексированного полуострова. Обвиняется "бизнесмен" и в присвоении имущества украинских предприятий на сумму в более чем 20 млн грн.

Амирханяну вменят сразу три статьи Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенное группой лиц), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и та ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины).

Также СБУ раскрыла сговор Амирханяна с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). По данным силовиков, заговорщики заблокировали более двухсот тендеров на ремонт и строительство дорог, общей стоимостью более 20 млрд грн. Эти действия сорвали госпрограму модернизации критически важных инфраструктурных объектов.

Спецслужба задержала Араика Амирханяна в здании АМКУ 19 июня, когда он пришел на слушанье о сговоре двух его компаний – "Полтавабудцентр" и "СК Дорлидер". Как предполагают активисты, которые впервые заявили о сговоре Амирханяна с высшими чинами Антимонопольного комитета, в госорган он пришел договариваться об иммунитете для своих фирм. Так как "договорняка" не вышло, коллегия АМКУ оштрафовала две компании Амирханяна на 15,6 млн грн суммарно за антиконкурентные согласованные действия, совершенные в 2017 году, считает член правления "Антикоррупционного блокпоста" Назарий Плервак. Он добавил, что данное решение АМКУ не что иное, как акция по отбеливанию своей репутации и попытка уйти об обвинений СБУ.

Напомним, фирмы Амирханяна уже не один год блокируют тендеры на дорожное строительство и ремонт в Украине. Только в прошлом году его структуры сорвали тендерных торгов на 10 млрд грн. Ряд областей уже прекратили сотрудничество с компаниями Амирханяна. Так, от услуг "Полтавабудцентра" отказались на Буковине после того, как председатель облсовета Иван Мунтян поймал недобросовестного подрядчика на критичном нарушении дорожно-строительных стандартов при ремонте дорог. А председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко публично назвал Араика Амирханяна мошенником.

Сам же Амирханян был объявлен в розыск весной 2017 года, как лицо, скрывающееся от досудебного расследования по факту нанесения телесных повреждений чиновнику. Так, в 2015 году вместе с двумя охранниками Амирханян ворвался в кабинет главы "Укравтодора" Андрея Батищева. До этого бизнесмен повздорив с Батищевым в Николаевской области из-за того, что тот не хотел принимать выполненные работы, считая их стоимость завышенной. В начале апреля текущего года фактический владелец "Полтавабудцентр" вломился в помещение Одесской службы автомобильных дорог с вооруженными титушками.