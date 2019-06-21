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Все про:декларация (1077) коррупция (7438) Шуфрич (823) НАПК (694)

 Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы гривен, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции во время полной проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата Шуфрича Нестора Ивановича выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, народный депутат в декларации за 2016 г. не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют в декларациях вообще.

Подавая декларацию за 2017 г., депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Вместе с тем стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя они присутствовали в договорах аренды, а следовательно, известны депутату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич принес в ГПУ заявление с обвинениями Порошенко и Турчинова в государственной измене, - Луценко. ВИДЕО

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях чиновника Национальное агентство сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3133499
 
 
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ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
«Страсти» выяснили, сколько нужно бывшему депутату Верховной Рады для счастья: минимум 100 тысяч в месяц (АУДИО).
Сегодня мы поговорим о важной для многих украинцев теме - трудоустройстве. Сейчас кризис, и многие, многие несчастные люди нигде не могут больше найти работу, кроме Верховной Рады. Совсем как у советского классика: «Никем больше не могу быть на этой земле, Люба, - только вором!».
Да, друзья, из 462 кандидатов, уже зарегистрировавшихся на мажоритарке - 73 (или каждый шестой) «временно не работают». Видимо, не позволяют им брать в руки что-то тяжелее мандата легендарные депутатские понятия. Доказательством этой гипотезы является тот факт, что среди «временно неработающих» есть такие депутаты в законе, как Максим Микитась и Иван Фурсин. Пусть медведи на стройках и в Мисто банке работают.

Если же брать списки партий, то на сайте ЦИК пока опубликованы только данные «Гражданской позиции» незабвенного полковника Степаныча. Которого сейчас пытается спасти целый консилиум технологов и консультантов. Но больной безнадежен, и отдает нажитые непосильным трудом проценты колобку Медведчука-Марчука Смешко. Так вот: из 164 списочников Гриценко - 23 или 14% «временно не работают»
....вот друг Хомутынника, лоббист «Кернела Алексей Мушак, мечтатель и чудак, предлагавший отменить пенсии для украинских стариков, несмотря на старания, проникнуть в «ЕС» не смог. И вынужден довольствоваться инкорпорацией своего питомца Марьяна Заблоцкого в список «Слуги народа». Правда, Заблоцкий - бывший помощник Пилипенко. А Пилипенко является интеллектуальной собственностью Портнова, так что возможны нюансы.....

...... продолжение по другим депутатам https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2047595295545411?__tn__=K-R
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...наш друг и подписчик Сергей Лещенко. Который как раз сегодня написал, что у Ахметова проблемы. В Раду не попадает. Все-таки Фрейд воистину великий человек. Тут у нас вытеснение, замещение и проекция просто в одном флаконе. Все об Ахметове думаете, Сергей Анатольевич? А ведь на самом деле - о себе. Жесткое, как вы пишите, «порожение» (видимо, проверочное слово - «порожить»), потерпит не Ахметов, не Коломойский, которого вы боитесь сегодня упоминать в негативном контексте, и даже не Фирташ, который продал вам квартиру со скидкой в 40%. А вы. Которого до избрания в Раду многие считали честным. И поездки в метро уже не помогут. И какие бы слова (а лучше слово) вы ни писали на футболке - вы отправляетесь в утиль, Сергей. Вас даже Шабунин к себе не возьмет.
...Ну и напоследок наш антикоррупционный гуру Чумак. Который идет на выборы со своей анекдотичной «Хвылей» потому что все понял о Гриценко, а Гриценко все понял о нем. Да, тот самый Чумак, тоже кандидат из народа, который подал в НАБУ обращение по "Роттердам+". И тот самый кандидат из народа, который ездит на Тойоте Секвойя и живет в элитном поселке Хлепча под Киевом, соседствуя с сыном Азарова, и выдавая дочь замуж за сына одного из топ-менеджеров Микитася. Непростой человек из народа.

Мы позвонили Чумаку как представители HR-агентства, чтобы узнать, сколько нужно непростому человеку из народа для счастья. И каковы его трудовые планы?

Антикоррупционер сказал (на видео) дословно следующее: «Плохим бы я был депутатом, если бы за 7 лет не нашел связей, чтобы я мог хорошо устроиться». Ну а для счастья борцу с коррупцией надо всего 100 тысяч гривен. В принципе, это все, что нужно знать об украинских борцах с коррупцией. Запись разговора с Чумаком - в иллюстрации к посту. Enjoy.
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Накал у народа, на благо народа..давайте его опять в депутаты..
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Треба викликати з Одеси Робін Гуда - народного екзикутора - гуманиста...Настав час "накласти санкції" цьому порушнику....
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Scorpman Y - зефилы в очень трудном положении - им можно посочувствовать....

Топить за пустое место на полном серьезе это маленький подвиг конечно...
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Нельзя - он активно поддерживает тезис Владимира Александровича "перестать стрелять"... Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 5514
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вон оно как - да как все изменилось - но не чего - Грузия пример
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Нє надо.
Шуфрічєв толкал тезис: "перестать стрелять", єщо когда Владімір Алєксєєвіч, только разучівал гамми #ером іграть на фортепіано...
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Шуфрич завербован КГБ . Закарпатский коллоборант .
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Та видимо. Цензор от слуги потроха перекрашивается в слугу народа.
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исчезла, видимо потому, что это очередной бред косого шизофреника, по совместительству "эхсПЕРда" из ко/манды. как ктн, в прошлом, отработавший в энергетике от пом мастера, до ио нач МО, вижу не вооруженным глазом---когда оно что то блеет, уровень двоечника на уроке физики 7 класса.
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Он у потроха работал в НКРЕКП - чувак образованный - не быдло видно сразу, а ты его двоечником... Стыдись.
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Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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Яа-а-ака гнида ! Підле , нахабне , часом недоумкувате , але за рахунок нахабства і ненависті до України яка не під москвою , став поважним меном .
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Ща суд быстренько докажет,что все по закону.
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о! шуфрич! и до сих пор не пи...женый! непорядок
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А, от де «офшори» Порошенка !
У Шуфрічєва !
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Ну и что?
А кто из них чистый?
Зачем сообщают, если этой гниде ничего не грозит))
А..ну да, шантажируют, чтоб готовился делиться))
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После отмены статьи о незаконном обогащении это не имеет никакого значения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы гривен, - НАПК
 
 
 
 
 
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