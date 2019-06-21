 Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы гривен, - НАПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, народный депутат в декларации за 2016 г. не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют в декларациях вообще.
Подавая декларацию за 2017 г., депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Вместе с тем стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя они присутствовали в договорах аренды, а следовательно, известны депутату.
Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн.
О выявленных правонарушениях чиновника Национальное агентство сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.
Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.
«Страсти» выяснили, сколько нужно бывшему депутату Верховной Рады для счастья: минимум 100 тысяч в месяц (АУДИО).
Сегодня мы поговорим о важной для многих украинцев теме - трудоустройстве. Сейчас кризис, и многие, многие несчастные люди нигде не могут больше найти работу, кроме Верховной Рады. Совсем как у советского классика: «Никем больше не могу быть на этой земле, Люба, - только вором!».
Да, друзья, из 462 кандидатов, уже зарегистрировавшихся на мажоритарке - 73 (или каждый шестой) «временно не работают». Видимо, не позволяют им брать в руки что-то тяжелее мандата легендарные депутатские понятия. Доказательством этой гипотезы является тот факт, что среди «временно неработающих» есть такие депутаты в законе, как Максим Микитась и Иван Фурсин. Пусть медведи на стройках и в Мисто банке работают.
Если же брать списки партий, то на сайте ЦИК пока опубликованы только данные «Гражданской позиции» незабвенного полковника Степаныча. Которого сейчас пытается спасти целый консилиум технологов и консультантов. Но больной безнадежен, и отдает нажитые непосильным трудом проценты колобку Медведчука-Марчука Смешко. Так вот: из 164 списочников Гриценко - 23 или 14% «временно не работают»
....вот друг Хомутынника, лоббист «Кернела Алексей Мушак, мечтатель и чудак, предлагавший отменить пенсии для украинских стариков, несмотря на старания, проникнуть в «ЕС» не смог. И вынужден довольствоваться инкорпорацией своего питомца Марьяна Заблоцкого в список «Слуги народа». Правда, Заблоцкий - бывший помощник Пилипенко. А Пилипенко является интеллектуальной собственностью Портнова, так что возможны нюансы.....
...... продолжение по другим депутатам https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2047595295545411?__tn__=K-R
...Ну и напоследок наш антикоррупционный гуру Чумак. Который идет на выборы со своей анекдотичной «Хвылей» потому что все понял о Гриценко, а Гриценко все понял о нем. Да, тот самый Чумак, тоже кандидат из народа, который подал в НАБУ обращение по "Роттердам+". И тот самый кандидат из народа, который ездит на Тойоте Секвойя и живет в элитном поселке Хлепча под Киевом, соседствуя с сыном Азарова, и выдавая дочь замуж за сына одного из топ-менеджеров Микитася. Непростой человек из народа.
Мы позвонили Чумаку как представители HR-агентства, чтобы узнать, сколько нужно непростому человеку из народа для счастья. И каковы его трудовые планы?
Антикоррупционер сказал (на видео) дословно следующее: «Плохим бы я был депутатом, если бы за 7 лет не нашел связей, чтобы я мог хорошо устроиться». Ну а для счастья борцу с коррупцией надо всего 100 тысяч гривен. В принципе, это все, что нужно знать об украинских борцах с коррупцией. Запись разговора с Чумаком - в иллюстрации к посту. Enjoy.
Топить за пустое место на полном серьезе это маленький подвиг конечно...
Шуфрічєв толкал тезис: "перестать стрелять", єщо когда Владімір Алєксєєвіч, только разучівал гамми #ером іграть на фортепіано...
Что то за это ему будет?....
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
У Шуфрічєва !
А кто из них чистый?
Зачем сообщают, если этой гниде ничего не грозит))
А..ну да, шантажируют, чтоб готовился делиться))