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 В столкновениях в Грузии пострадали 240 протестующих и полицейских

В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщил глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.

По его словам, 102 человека остаются к этому моменту в различных клиниках.

Замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа подтвердил журналистам эти данные.

Он отметил, что состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двум в эти минуты проводится операция.

Замминистра уточнил, что у большинства пострадавших травмы, в том числе глаз, ушибы, вывихи.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133497
 
 
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Та ну... -- банабакам рынок понтов надо -- а это Россия. Бывал я в Грузии -- ...девушки красивые там тоже есть...*)
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