 Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написала на своей странице в Facebook.
"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы", - написала она.
По словам Гриневич, чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.
"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщество учителей, директоров, тренеров НУШ вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение НУШ. Как эти встречи проходят - посмотрите ФБ Министерства образования и науки Украины, там есть соответствующие онлайнтрансляции. С каждого города и школы я привожу в Минобразования замечания к внедрению реформы - по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержки школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов", - сообщила министр.
"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя учитывая логистику визита это будет не удобно", - резюмировала Гриневич.
Склад, вообще-то режимный объект с ограниченным доступом - там возможны варианты.
А где написано, что вообще хоть кого-то нельзя в ШКОЛУ пускать?!
Или любой мелкий местный чиновник будет устанавливать правила "на свое усмотрение"?
Надо было тебя заставить еще полы помыть в школе . Шоб приземлилась трошки , Ылитка сраная
Знать бы подоплеку этого и подробности...
Веские причины наверное...
По этому зе-лохи и выбрали блаЗЕня, потому, что вообще никаких реформ проводить не обещал.
А ЩЕ НА ПІДРАХУНКУ КОТИКІВ ))))))))))))))
Разве школы не подчинены министерству образования?
ще одна з "Команди постмайданних дегенератів"..
Рева..Нищук..Стець...Петренко..КУбів...Гриневич..
і це лише з уряду... (
ВАША "РЕФОРМА" ДОЗВОЛИЛА ПОРТНОВУ ПОВЕРНУТИСЬ У КИЇВСЬКИЙ ВИШ..
Які там зараз "розцінки" за чергову переатестацію ректора ВИШУ?
2 мільйони доларів ,? 5 -ть ?!
чому здивування,що вас не впускають навіть у львівську школу ?
Взагалі-то звичайнісінька етика вимагає попередження і узгодження приїзду(як що ти не контролююча оранізація з відповідними повноваженнями.)
2) пора давно ліквідувати в Україні Міністерство Освіти.
Ибо эти рошеновские воровские соски уже никто и звать их никак. Их место не в школе, а на зоне.
акція "Бебі-бокси"
Піар Акція Уряду. і міністерства соціальної політики.
за рахунок місцевих бюджетів .забравши гроші в інвалідів..
і ЛИШЕ дОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ВІДМОВИЛАСЬ ,ПОСЛАВШИ НА..УЙ МІНІСТРІВ рОЗЕНКА,рЕВУ ТА пРЕМ"єРА...
1)якщо реформа х..йова, то ваші неприємності,реформатори,ніщо у порівнянні з неприємностями об"єкта прикладення цих реформ...
2)ну вибачайте.АЛЕ ВСІМ НАСРАТИ НА ПЕРСОНАЛЬНО ВАШІ НЕЗРУЧНОСТІ ! (
Володимир Сергійович
А ця чиновниця Довганик З,яка із Хонько З приховують злочин і беруть хабарі,у цьому сприяє Г. Слічна та Садовий,
в них ще є директор із школи_ліцею по вул. Просвіти2/4 Андрій Заклюк і на 4поверсі спільно тримають центр для дітей позбавлених батьківського піклування ,беруть гроші і роблять собі бізнес,діти там тупі у навчанні,тому що рік тому це був інтернат і ті вчителі нероби,які ******* тільки гроші залишилися,благодійні фонди забезпечують усім,ремонтами також,так,як центр є і змивають кошти.