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 Политика Украины
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Все про:Львов (3477) Минобразования (1078) Гриневич (383)

 Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы

Главу Минобразования Лилию Гриневич не пустили в школу во Львове для общения с учителями в ходе ее рабочего визита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написала на своей странице в Facebook.

"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы", - написала она. 

По словам Гриневич, чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На реформу оплаты труда педагогов в 2020 году необходимо 25 млрд грн, - Гриневич

"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщество учителей, директоров, тренеров НУШ вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение НУШ. Как эти встречи проходят - посмотрите ФБ Министерства образования и науки Украины, там есть соответствующие онлайнтрансляции. С каждого города и школы я привожу в Минобразования замечания к внедрению реформы - по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержки школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов", - сообщила министр.

"Но политической целесообразности безразличны реформы. Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя учитывая логистику визита это будет не удобно", - резюмировала Гриневич.

Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133494
 
 
 Топ комментарии
 
Вот так в Украине все "Петины реформы" саботировали и саботируют.
По этому зе-лохи и выбрали блаЗЕня, потому, что вообще никаких реформ проводить не обещал.
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нда... слушай, ты случайно не нанят для дискредитации зелебобиков? Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы - Цензор.НЕТ 4981
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Сравнение не корректно.
Склад, вообще-то режимный объект с ограниченным доступом - там возможны варианты.
А где написано, что вообще хоть кого-то нельзя в ШКОЛУ пускать?!
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у меня была такая ситуация-пришли на проверку складов одной из частей, а нас не пустили. Отправил целый полковник, а не пустил прапор-сначала к начальству части, а потом ….может и здесь так само, сначала согласуй визит, а потом И
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Сравнение не корректно.
Склад, вообще-то режимный объект с ограниченным доступом - там возможны варианты.
А где написано, что вообще хоть кого-то нельзя в ШКОЛУ пускать?!
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командировки все согласовываются и имеют план. А в школах так и надо-не пускать как вы написали. А еще охранники должны быть
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"надо", "должны", .... ЗАКОН ЕСТЬ?!
Или любой мелкий местный чиновник будет устанавливать правила "на свое усмотрение"?
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вообще то да, законы имеются и много по командировкам
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Уволить городских чиновников от образования и директора школы с волчьими билетами.
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" Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы "

Надо было тебя заставить еще полы помыть в школе . Шоб приземлилась трошки , Ылитка сраная Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы - Цензор.НЕТ 1259
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нда... слушай, ты случайно не нанят для дискредитации зелебобиков?
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зачем ей польі мьіть? уборщиц нет? поєтому детей припахивают
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Это какой то позор....! Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы - Цензор.НЕТ 2163
Знать бы подоплеку этого и подробности...
Веские причины наверное...
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старая система не хочет изменений, вот и вьікобеливаются.
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Вот так в Украине все "Петины реформы" саботировали и саботируют.
По этому зе-лохи и выбрали блаЗЕня, потому, что вообще никаких реформ проводить не обещал.
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Про многих чиновников так и хочется сказать: Инициативный дурак - хуже вредителя!
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А что сказал по этому поводу городской голоса Садовый?
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В ДАНИЙ МОМЕНТ сАДОВИЙ ПІАРИТЬСЯ НА ЕКОЛОГІЧНОМУ ФОРУМІ ,ЩО СПОНСОРУЄТЬСЯ аХМЄТОВИМ...
А ЩЕ НА ПІДРАХУНКУ КОТИКІВ ))))))))))))))
Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови - Цензор.НЕТ 8468
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Не може бути щоб вона була без свити:завміськвно, облвно, вважаю голоа директора школи полетить.
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Это как мелкая чиновница может не пустить в школу министра?
Разве школы не подчинены министерству образования?
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єто по принцьіпу - в школе уборщица командует кому куда ходить.
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Звісно ні. Школи це прерогатива управлінь освіти міста, іншими словами органів місцевого самоврядування. До призначення/звільнення тощо працівників школи міністерство немає жодного відношення.
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Мабуть не встигли підготувати шклоу до приїзду міністра і так собі "викрутилися".
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Гриневич, а Вам не здається, що прислівник "незручно" пишеться разом, а не так, як написав міністр освіти. Може вам ЗНО здати?
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любишь тесты по украинскому? я вот один недавно придумал. хочешь?
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Ні, їй не здається. А тобі здається?
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Підвищиш зарплату педагогічному складу - тоді приходь.
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данного заявления при отшиве министра не звучало )))
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до 4000долларов, как пообещал президент. Уже первый аванс 40% от обещанного должен быть получен
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ця пришлепкувата плагіатщиця імітує бурхливу діяльність перед чарівним пєндєлєм з посади.. це не міністерка, а нєдаразумєніє
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а сам ти хто? інкбаторний родукт фабрики СОВОК?
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погоджусь..


ще одна з "Команди постмайданних дегенератів"..
Рева..Нищук..Стець...Петренко..КУбів...Гриневич..
і це лише з уряду... (
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так а де у нас узяти нормальних? усі продукт українского постсовкового сспільства. і до того ж іноземців нам не треба, бо ми самі з усами. окрім того ті, хто роблять не так, як совок завєщал - усі для нас ненормальні. така каша в голові просто.
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ЗВІЛЬНЕННЯ І НАБІР НОВИХ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ.
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Ахренеть! Дожились, дополитизировались. На местах центральную власть уже внаглую игнорируют. Хорошо, что на йух не послали.
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"Чудова" позиція Гриненвич! Спочатку разом з Гройсманом ПОЗБАВИТИСЬ відповідальності за усі навчальні заклади, передавши їх міським громадам, що вже призвело до тотального занепаду, а потім приїхати КЕРУВАТИ. Придурки, Боже ж мій!
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Цілком погоджуюсь. І то не лише в освіті. То всюди і у всьому держава максимально відсторонилась від відповідальності перед суспільством. Це і погубило реформаторів. А тепер маємо результат - цирк шапіто, а не держава. Одним словом, 95 квартал.
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Реванш рыгов раскручивается на полные обороты.
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пані Гриневич...


ВАША "РЕФОРМА" ДОЗВОЛИЛА ПОРТНОВУ ПОВЕРНУТИСЬ У КИЇВСЬКИЙ ВИШ..
Які там зараз "розцінки" за чергову переатестацію ректора ВИШУ?
2 мільйони доларів ,? 5 -ть ?!

чому здивування,що вас не впускають навіть у львівську школу ?
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А на початку Вашого речення після слова "мене" загубилась кома. Треба вам речників-філологів або лінгвістів. Дуже прикро...
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"Мене як міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", - написала вона.1)
Взагалі-то звичайнісінька етика вимагає попередження і узгодження приїзду(як що ти не контролююча оранізація з відповідними повноваженнями.)
2) пора давно ліквідувати в Україні Міністерство Освіти.
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Правильно сделали во Львове...
Ибо эти рошеновские воровские соски уже никто и звать их никак. Их место не в школе, а на зоне.
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Як би це лише в освіті ость така муйня(децентралізація по-гройсманівськи).

акція "Бебі-бокси"
Піар Акція Уряду. і міністерства соціальної політики.

за рахунок місцевих бюджетів .забравши гроші в інвалідів..
і ЛИШЕ дОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ВІДМОВИЛАСЬ ,ПОСЛАВШИ НА..УЙ МІНІСТРІВ рОЗЕНКА,рЕВУ ТА пРЕМ"єРА...
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"Але політичній доцільності байдуже на реформи. Особливо неприємно те, що це школа, в якій я була вчителем біології. Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде незручно", - резюмувала Гриневич.

1)якщо реформа х..йова, то ваші неприємності,реформатори,ніщо у порівнянні з неприємностями об"єкта прикладення цих реформ...
2)ну вибачайте.АЛЕ ВСІМ НАСРАТИ НА ПЕРСОНАЛЬНО ВАШІ НЕЗРУЧНОСТІ ! (
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По-моєму Школа #7 була російскомовною-вся маланота з центра там навчалась.
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ВЖЕ У лЬВОВІ РОЗІБРАЛИСЬ : Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови - Цензор.НЕТ 5716

Володимир Сергійович
А ця чиновниця Довганик З,яка із Хонько З приховують злочин і беруть хабарі,у цьому сприяє Г. Слічна та Садовий,
в них ще є директор із школи_ліцею по вул. Просвіти2/4 Андрій Заклюк і на 4поверсі спільно тримають центр для дітей позбавлених батьківського піклування ,беруть гроші і роблять собі бізнес,діти там тупі у навчанні,тому що рік тому це був інтернат і ті вчителі нероби,які ******* тільки гроші залишилися,благодійні фонди забезпечують усім,ремонтами також,так,як центр є і змивають кошти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы
 
 
 
 
 
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