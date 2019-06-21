 В Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г. Киеве до 24 июня", - говорится в сообщении.

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