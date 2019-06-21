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 В Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха

В последние дни метеорологические условия в Киеве способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г. Киеве до 24 июня", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жара и слабый ветер: в ряде районов Киева превышена норма загрязнения воздуха, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3133493
 
 
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Надо просто ещё больше парков вырубить и ещё больше миллиардов на постройке ненужных прогулочных мостов распилить. А потом ещё раз дебила мэром избрать - «в завтрашний день» бл@
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надо больше маршруток и небоскребов вместо травы
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какая прелесть... от ЖАРЫ растет загрязненность воздуха! не от старых корыт без катализаторов, не от низкого качества топлива, не от слабой работы городского транспорта, от жары! я в восторге...
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я недавно по делам был в Украине. летел из Нюрнберга в Днепр с пересадкой в Вене и обратно таким же Макаром. первое что мне бросилось в глаза - в самолете от Вены до Днепра, очень много людей кашляли. а на участке Нюрнберг-Вена, никто. в Днепре тоже ооочень много людей кашляли. я не специалист и не берусь судить от чего это зависит, от качества, воды, воздуха, пищи или в комплексе, но со стороны это очень симптоматично выглядит. люди - больны! зато смартфоны у всех...
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Это полыхают пуканы порохоботов. Петро, та выдай ты им уже по огнетушителю, в Киеве дышать нечем В Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха - Цензор.НЕТ 5720
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Как пелось в хорошей старой песне

Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И в белых туманах скроются
Чёрные города...
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СРОЧНО, всем депутатам покинуть Киев.
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-- шо в Киеве, шо в Москве, шо в Иркутске -- вонища от машин одинаковая.
В Бундесе -- в пробаке стоишь -- чистый воздух дышишь. ...чисто по факту...
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Якщо на автобані то LKW трохи дають копоті всеж. А так - да.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха
 
 
 
 
 
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