 РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания какой именно лодки, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захваченная в 2014 году субмарина "Запорожье" (U-001).

Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.

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Фото: "Український мілітарний портал"