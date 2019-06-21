EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  3989  23
Материалы по теме:
Все про:Крым (21554) подводная лодка (139) утилизация (109)

 РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье". ФОТОрепортаж

Россия хочет утилизировать захваченную в 2014 году подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641 ВМС ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 01

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания какой именно лодки, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захваченная в 2014 году субмарина "Запорожье" (U-001).

РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 02

Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году РФ развернула в оккупированном Крыму три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400, - ГУР

РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 03
РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 04
РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 05
Фото: "Український мілітарний портал"

Источник: https://censor.net.ua/n3133492
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, потом в Стокгольмском арбитраже увидим во сколько это Раше обойдется. Мало им не покажется.
 показать весь комментарий
 
пущай русня пилить сразу выставить счет за нее в международном суде как за межгалактический звездолет.
 показать весь комментарий
 
Вот это мысль! Шедеврально! Ты просто гений!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Її потрібно було пустити на брухт ще в 90-х і збудувати нові, якщо вони потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это мысль! Шедеврально! Ты просто гений!
 показать весь комментарий
 
 
У меня знакомый служил на ней в те годы. рассказывал . что они абсолютно всю медь с неё продали пропили .
 показать весь комментарий
 
 
ПЛ це наступальна зброя, а ми ж ні з ким воювати не збирались, ось і стояла як 5 колесо до воза. Пл і зараз нам не потрібні. І взагалі в чорномоській калюжі вони і нафіг не впали.
 показать весь комментарий
 
Ну, потом в Стокгольмском арбитраже увидим во сколько это Раше обойдется. Мало им не покажется.
 показать весь комментарий
 
 
отдадут две последнего поколения, Германия до 2000 года разгребала то что исполнил дедушка гитлер, похождения ***** жители ********** будут разгребать лет 100.
 показать весь комментарий
 
 
Видать и у них не нашлось аккумуляторов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
эта не та ли, которую РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье" - Цензор.НЕТ 9514 с 2006-го к пирсу приварили, шоб не утопла...
 показать весь комментарий
 
 
пущай русня пилить сразу выставить счет за нее в международном суде как за межгалактический звездолет.
 показать весь комментарий
 
 
" РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье" "

И не только лодку , но и Украину в целом . У путена большие планы относительно Украины , у него не слабо подгорает от того , шо Украина его дважды кинула с Майданами .
 показать весь комментарий
 
Через международный суд кацапы должны будут возместить полностью стоимость украденной у нас подводной лодки.
 показать весь комментарий
 
 
жалко...а мы наконец то, за двадцать восемь лет(!) таки сделали новые аккумуляторы для этой лодки...)))))))))))))) РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье" - Цензор.НЕТ 1048
 показать весь комментарий
 
Правильно и делают,она один раз только и выходила, да и то в надводном положении. Хай утилизируют,а Украина ещё и в суд на них подаст потом. Profit!!
 показать весь комментарий
 
 
А кто возместит после реализаторов надлишкового майна в ВСУ . у нас по суду с подачи прокуратуры только пару лет назад вернули полигон в МОБ землю которого продал Апаршин фермеру как надлишкову так эта тягомотина с 10 или 12 года тянулась.
 показать весь комментарий
 
напхали б туда маскалів ,як сильодку в банку--тай на дно
 показать весь комментарий
 
 
За 5 лет уже пять можно было подлодок построить.
 показать весь комментарий
 
А счет мы рашке выставим как за ЭТУ........
 показать весь комментарий
 
 
я ж сподіваюсь, що це в рамках громадянської війни в Україні?
 показать весь комментарий
 
Эти лодки клепались частично из трофейных узлов по немецкому проекту.
Потому и название u.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх