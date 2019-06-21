 Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей

Об этом говорится в заявлении музея в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения - именно такую позицию руководство музея озвучило на встрече с президентом и его командой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении. Одним из основных проектов была программа по реконструкции и расширению существующей исторического здания на улице Грушевского,6 и создание рядом с правительственным кварталом на улице Институтской,3 музейного квартала.
В планах эти два здания должны быть соединенными между собой в единый комплекс, с новейшим фондохранилищем, реставрационными мастерскими, просветительским центром.
"Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году. После трагических событий, произошедших в 2014 году, этот участок был передан для строительства Музея Революции достоинства", - говорится в заявлении, и отмечается "Банковая, так Банковая".
Согласно заявлению, государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства.
Поэтому музей откликнулся на инициативу офиса президента и оперативно вступил в переговоры.
На встрече с Президентом Владимиром Зеленским руководство музея поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно. В первую очередь, должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева".
поместить картины в крысинное гнездо
после незаконченной до конца гератизации
а вдруг вернуться?
Т теперь решил политинформацию по нему провести !?
Так нам не надо, засунь себе в жо.. и Маркса и Энгельса и Членина!
Совки атакуют!
Ты смотри лучше за своим ******, беспокойся как ему живется в Кремле и не хочет ли он поменять свой кабинет на место в стене!
--
Блин, развелось на форуме **************, спасу нет!
И все за Пецю топят! Вот что значит бизнес-партнер *****!
Давай, конкретно.
Хороший вопрос!
Вы б хотя бы лапти снимали и скрепы прятали, перед тем как выползти на форум!
Мишка, водка, балалайка!
Новосєльє Вовіка.
Ех, ну де ж були радники Порошенка раніше...