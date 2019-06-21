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Все про:Администрация_Президента (1561) Зеленский (1850) музей (520)

 Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей

Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении. Вместе с тем, пока что здание Администрации президента на улице Банковой в Киеве не соответствует музейным потребностям.

Об этом говорится в заявлении музея в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения - именно такую позицию руководство музея озвучило на встрече с президентом и его командой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении. Одним из основных проектов была программа по реконструкции и расширению существующей исторического здания на улице Грушевского,6 и создание рядом с правительственным кварталом на улице Институтской,3 музейного квартала.

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В планах эти два здания должны быть соединенными между собой в единый комплекс, с новейшим фондохранилищем, реставрационными мастерскими, просветительским центром.

"Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году. После трагических событий, произошедших в 2014 году, этот участок был передан для строительства Музея Революции достоинства", - говорится в заявлении, и отмечается "Банковая, так Банковая".

Согласно заявлению, государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства.

Поэтому музей откликнулся на инициативу офиса президента и оперативно вступил в переговоры.

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На встрече с Президентом Владимиром Зеленским руководство музея поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно. В первую очередь, должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева".

Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей 01
Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133491
 
   
 Топ комментарии
 
Шаурма так шаурма, шорты так шорты
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Зеля, из ЦК КПУ, в Музей Ленина переезжает -- увековечивается, падла ...*)
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Вот больше других дел нема? Первоочередные дела блин. Вместо того , чтобы поменять кресло в кабинете предшественника или на худой конец всю мебель, он меняет вообще весь дом. Ну конечно , побывал во Франции, а там - Елисейский дворец. Надо же нашему президенту дворец, чтобы перед иностранцами кичится . Вот других проблем в воюющей стране нет! Для престижа лучше поменять президента- комика.
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Там надо вести научные исследования ,это какая-то аномальная зона ,где люди превращаются в нелюдей а нелюди достигают совершенства ,пусть уфологи разбираются с метофизиками . Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей - Цензор.НЕТ 9455
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Шаурма так шаурма, шорты так шорты
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но Банковая, так Банковая -- в морг, так в морг...
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разделяю их беспокойство
поместить картины в крысинное гнездо
после незаконченной до конца гератизации
а вдруг вернуться?
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Зеля, из ЦК КПУ, в Музей Ленина переезжает -- увековечивается, падла ...*)
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Слоняренко, видно ты учил раньше марксизм-ленинизм?
Т теперь решил политинформацию по нему провести !?
Так нам не надо, засунь себе в жо.. и Маркса и Энгельса и Членина!
Совки атакуют!
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У тебя серп и молот по коленям не бъет?
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 5559
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Вот больше других дел нема? Первоочередные дела блин. Вместо того , чтобы поменять кресло в кабинете предшественника или на худой конец всю мебель, он меняет вообще весь дом. Ну конечно , побывал во Франции, а там - Елисейский дворец. Надо же нашему президенту дворец, чтобы перед иностранцами кичится . Вот других проблем в воюющей стране нет! Для престижа лучше поменять президента- комика.
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Кацапенок Олег Рус, тебя ж никто не спрашивал!
Ты смотри лучше за своим ******, беспокойся как ему живется в Кремле и не хочет ли он поменять свой кабинет на место в стене!
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Блин, развелось на форуме **************, спасу нет!
И все за Пецю топят! Вот что значит бизнес-партнер *****!
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Що він сказав не так?
Давай, конкретно.
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Что не так сказал ********** тролль?
Хороший вопрос!
Вы б хотя бы лапти снимали и скрепы прятали, перед тем как выползти на форум!
Мишка, водка, балалайка!
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 127
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Главное не забудьте вывесить портреты Порошенко, Парубий, двух Ирок, Югика, Пашинского, а то начали забывать их морды, Винныка, Герасимов, одним словом всех ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ.
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О, от що було потрібне 73,22% !
Новосєльє Вовіка.
Ех, ну де ж були радники Порошенка раніше...
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Пеце совковое барокко подходило, все устраивало!
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 1975
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ти подиви на них ще й харчами перебірають...ще й якими харчами...
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Прыпыздент Зеля панически боится прослушки, бо ****** шопопало. Поэтому меняет помещение, чтобы не ковырятся в старом. Ясен пень!
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А в зебонарии все стабильно -домашний скот все еще надеется, что доить будут не их, а пастуха с собакой)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗдание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей
 
 
 
 
 
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