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 Политика Украины
  2025  39
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 Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Внефракционный народный депутат Украины Мустафа Найем решил не баллотироваться на внеочередных выборах в украинский парламент.

Об этом сообщил Найем в своем телеграмм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады", - сообщил Найем.

Депутат объяснил свое решение тем, что не произошло объединение тех лиц, с кем ему хотелось бы работать. По его словам, многие единомышленники идут в парламент по разным спискам, однако баллотироваться по мажоритарному округу и оказаться в парламенте без команды Найем считает неправильным.

"Мандат любой ценой мне не интересен", - подчеркнул он.

Нардеп напомнил, что почти два года своей работы в парламенте посвятил реформе патрульной полиции и чтобы лучше разбираться этом вопросе заочно окончил юридический факультет. По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти.

"Уже тогда я понял, что меня больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия… Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на де оккупированных территориях", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133488
 
   
 Топ комментарии
 
он как и презерватив после использования зе-клоунами, уже никому не нужен. Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8893
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А дружбан будет...и работает со своим лохторатом... Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8646


Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8353

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Политическая проститутка.
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он как и презерватив после использования зе-клоунами, уже никому не нужен. Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8893
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скорее всего не хоче с клоунами работать. как впрочем и многие...
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Не волнуйтесь - там братик отработает
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-"меня больше привлекает работа в исполнительной власти"
-"буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере"
Так не хочет, что готов новой администрации "так точно" отвечать. Но Вале из Германии некогда статью прочитать - она писатель...
Источник: https://censor.net.ua/n3133488

Источник: https://censor.net.ua/n3133488буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере
Источник: https://censor.net.ua/n3133488
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и что вам не нравиться? Человек хочет работать по диплому, а не с КВН.
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под "клоунами" вы разве не новую администрацию подразумевали?
Быстро же вы переобуваетесь
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смотрю на кроссовки, упс, а они белые с синим и никак не зеленые, так о каком переобувании вы мне. Кстати зеленый не мой цвет....
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Борцунов прокатили все, кому не лень... Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 9717
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Це про нього Алла Пугачова співала: "Знаю, мілий, знаю, что с тобой, потєрял сєбя ти, потєрял, ти покінул бєрєґ свой родной, а к другому так і нє прістал." ? 😀
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Мог бы сказать просто:Я нахрен никому не нужен.
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Как и весь БеПеПе или уже просто ПЕСы
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Пусть в Афганистан едет ,маджахеды его внимательно выслушают !!
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"не будет баллотироваться в Раду..."

Нарешті це сталося.
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А дружбан будет...и работает со своим лохторатом...


Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8353

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Старое ЛИЦО...шоле?)))
Или чечены набившие ему фейс посоветовали?
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" По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти "

А водителем троллейбуса нема случайно желания поработать ? А - ааааа ? Чеши на свою историческую родину , путриот Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 6417
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Найем порядочный человек, а такие люди совершают достойные поступки!
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мразь он прядочная,

а поступок- так себе. просто местов в списке у пеці нет.
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После слива Миши, наем как человек со своим мнением остался в прошлом
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Пусть года 2-3 поработает в патрульной полиции, а потом начнет еще раз ее реформировать. Только теперь уже со знанием дела.
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А вот пуштун, пуштун-продажный мерзавец! Кому пуштуна! Протухшего пуштуна!
Нардеп Найєм заявив, що не балотуватиметься в Раду - Цензор.НЕТ 8499
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Не нашлось спонсора, видать, а деньги на ветер не охота кидать.
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чемодан- базар- шаурма- покупаем ************- сорос дайпососать ....
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Никому не нужно зашкваренных через скомпрометированное трехбуквие "БПП"?
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ну хоть не как шлюха лещенко с партии в партию просится от кормушки не хочет уходить
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Ну,звичайно,так обдєлатся

Цеж не те ,що з друзякою Сєрєю під час світової фінансової кризи 2008 -2009р за гроші Пінчука,Порошенка,Фірташа,Ахметова і тогож Медведчука обріхувати Ю.Тимошенко на всіх "незалежних "каналах.
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Тимошенко сама металась между Порошенко и Зеленским , всё никак не могла вычислить кто победит и против кого ей хихикать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду
 
 
 
 
 
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