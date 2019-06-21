 Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Об этом сообщил Найем в своем телеграмм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады", - сообщил Найем.
Депутат объяснил свое решение тем, что не произошло объединение тех лиц, с кем ему хотелось бы работать. По его словам, многие единомышленники идут в парламент по разным спискам, однако баллотироваться по мажоритарному округу и оказаться в парламенте без команды Найем считает неправильным.
"Мандат любой ценой мне не интересен", - подчеркнул он.
Нардеп напомнил, что почти два года своей работы в парламенте посвятил реформе патрульной полиции и чтобы лучше разбираться этом вопросе заочно окончил юридический факультет. По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти.
"Уже тогда я понял, что меня больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия… Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на де оккупированных территориях", - отметил он.
-"буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере"
Так не хочет, что готов новой администрации "так точно" отвечать. Но Вале из Германии некогда статью прочитать - она писатель...
Источник: https://censor.net.ua/n3133488
Источник: https://censor.net.ua/n3133488буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере
Источник: https://censor.net.ua/n3133488
Быстро же вы переобуваетесь
Нарешті це сталося.
Или чечены набившие ему фейс посоветовали?
А водителем троллейбуса нема случайно желания поработать ? А - ааааа ? Чеши на свою историческую родину , путриот
а поступок- так себе. просто местов в списке у пеці нет.
Цеж не те ,що з друзякою Сєрєю під час світової фінансової кризи 2008 -2009р за гроші Пінчука,Порошенка,Фірташа,Ахметова і тогож Медведчука обріхувати Ю.Тимошенко на всіх "незалежних "каналах.