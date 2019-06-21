 Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус

Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Полтора месяца назад я высказался за то, чтобы перенести введение нового рынка э / э. На меня полетели все шишки, я против реформ, за олигарха и вообще. За последние три недели за перенос рынка уже высказались Всемирный банк, ЕБРР, ЕК, USAID, СУП и многие другие. Друзья, кто еще не успел, можете теперь высказываться за перенос нового рынка, это можно делать безопасно и даже трендово. Но уже и поздно, и безрезультатно. С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии. Думаю, не все понимают результаты эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей / расчетов за э / э) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах. Эти изменения приняты Законом, а имплементация происходила правительством. Ни Президент, ни СНБО не могут изменить Закон", - заявил Герус.
Или герус беспокоится за рост тарифов у Бени на ферросплавах...
Что сделает с плесенью папик, если они не оправдают возложенное на них высокое доверие?
Знаем, уже не раз пугали)
Об этом сенсационном решении нам , как бе, сообщает Виктория Войцицкая своим постом в Фб.
«По домашнім СЕС та перенесенню ринку електроенергіі на 3 місяці комітет ПЕК проголосував ЗА
Тепер справа за залом, адже ці законопроекти треба включити в порядок денний і проголосувати. Нам потрібно 226 голосів» (с) - говорит нам Виктория.
Смотрите какие настойчивые ребята. Сначала через ВР - никак, потом попытка через СНБО - никак, потом через КМУ - никак, теперь опять через ВР. Но смотрите как красиво.
В законопроекте №10343 и вписаны домашние СЕС и перенос внедрения энергорынка. Прям как в старые добрые времена при совкие, к килограмму гречки, в нагрузку - дустовое мыло.
Ашкенази могли бы придумать гоям какие-то более изощрённые пытки.