 Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус

Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Полтора месяца назад я высказался за то, чтобы перенести введение нового рынка э / э. На меня полетели все шишки, я против реформ, за олигарха и вообще. За последние три недели за перенос рынка уже высказались Всемирный банк, ЕБРР, ЕК, USAID, СУП и многие другие. Друзья, кто еще не успел, можете теперь высказываться за перенос нового рынка, это можно делать безопасно и даже трендово. Но уже и поздно, и безрезультатно. С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии. Думаю, не все понимают результаты эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей / расчетов за э / э) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах. Эти изменения приняты Законом, а имплементация происходила правительством. Ни Президент, ни СНБО не могут изменить Закон", - заявил Герус.

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