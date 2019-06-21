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 Политика Украины
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Все про:Герус (29) электроэнергия (269)

 Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус

Введение нового рынка электроэнергии, которое, согласно закону, должно состояться 1 июля 2019 года, может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электро-, водо- и теплоснабжения.

Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Полтора месяца назад я высказался за то, чтобы перенести введение нового рынка э / э. На меня полетели все шишки, я против реформ, за олигарха и вообще. За последние три недели за перенос рынка уже высказались Всемирный банк, ЕБРР, ЕК, USAID, СУП и многие другие. Друзья, кто еще не успел, можете теперь высказываться за перенос нового рынка, это можно делать безопасно и даже трендово. Но уже и поздно, и безрезультатно. С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии. Думаю, не все понимают результаты эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей / расчетов за э / э) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах. Эти изменения приняты Законом, а имплементация происходила правительством. Ни Президент, ни СНБО не могут изменить Закон", - заявил Герус.

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Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133484
 
 
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Так вот оно ЧЁ.....Неужели кинець эпохы бидности
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вот из за таких как он и делаешь выводы - шо зеля и его к - работают исключительно на коломойского
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Чинганчпук целыми днями рубится в танчики , он не переживет таких потерь Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус - Цензор.НЕТ 3329
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Это как?? уже известно что ахметка будет шантажировать требуя повышения тарифа?? Это после того как он встретился с зелей и тот выставил свою доляху малую от всего....
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так Ротердам+ это таки ХОРОШО, а не как БРЕХАЛ вазелин?)
Или герус беспокоится за рост тарифов у Бени на ферросплавах...
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Влада то таке. Прийдеться перекладати свої прорахунки на "паперєдніков" Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус - Цензор.НЕТ 5249
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Первые сказки не проканали. Зубожилых пугают новыми страшилками...
Что сделает с плесенью папик, если они не оправдают возложенное на них высокое доверие? Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус - Цензор.НЕТ 3177
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Ринку Е/Е не було і не буде. Монополія так і залишиться.
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и ещё Путин нападёт)
Знаем, уже не раз пугали)
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Врет **** как дышит.. Фсплавные заводы. Пинчук и Коломойский смог торпедировать свободный энергорынок в Украине С третьей попытки Комитет Верховной Рады по ТЭК за закрытыми дверьми (ни анонса, в аккредитации журналистам отказывали), проголосовал за законопроект о переносе внедрения рынка энергоресурсов на 3 месяца.
Об этом сенсационном решении нам , как бе, сообщает Виктория Войцицкая своим постом в Фб.

«По домашнім СЕС та перенесенню ринку електроенергіі на 3 місяці комітет ПЕК проголосував ЗА
Тепер справа за залом, адже ці законопроекти треба включити в порядок денний і проголосувати. Нам потрібно 226 голосів» (с) - говорит нам Виктория.

Смотрите какие настойчивые ребята. Сначала через ВР - никак, потом попытка через СНБО - никак, потом через КМУ - никак, теперь опять через ВР. Но смотрите как красиво.

В законопроекте №10343 и вписаны домашние СЕС и перенос внедрения энергорынка. Прям как в старые добрые времена при совкие, к килограмму гречки, в нагрузку - дустовое мыло.
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Хватит нафиг этих рынков ,добазарились уже то того, что скоро в Украине людей будет меньше чем в Антарктиде.. Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус - Цензор.НЕТ 2110
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Ну да, пересічні неспроможні, бо зубожилі...))
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Государство производит электроэнергию - государство должно им и торговать. Какой в жопу рынок? Рынок в условиях Украины это паразиты-олигархи на перепродаже втридорого народу народного же достояния. Зачем государству посредник ахметка или посредник фирташ, которые потом выведут деньги из Украина на яхты и маетки на Западе? Государство должно быть монополистом в энергетической сфере и больше никто, при том, что это просто в интересах государственной безопасности. Поэтому рынок электроэнергии в интересах олигархов-паразитов, но не в интересах Украины и её народа. От сюда вопрос - кому пришла служить партия Слуга Народа?
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Мы это уже проходили при народном премьере капительман.
Ашкенази могли бы придумать гоям какие-то более изощрённые пытки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в населенных пунктах, - Герус
 
 
 
 
 
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