 В Киеве из-за сообщения о "минировании" закрыли 5 станций метро и две пересадки на станции Театральную и Майдан Незалежности (обновлено)

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Станции "Крещатик", "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые Ворота", пересадки на "Театральную" и "Майдан Незалежности" закрыты из-за сообщения о минировании!", - отметили в КГГА.
Как сообщал в Facebook Киевский метрополитен утром 21 июня, "Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.
В пресс-службе коммунального предприятия пообещали опубликовать информацию об открытии станции сразу после завершения проверки.
Оттуда же, довольно часто "разводят" на деньги методом обзвона людей с сообщениями о том, что их родственник в милиции после совершенной им аварии, и нужно срочно перевести деньги на карточку для его освобождения.
Иначе это игра на врага...
Ну что, прогнали "барыгу" ? Идиоты.