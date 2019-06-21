 В Киеве из-за сообщения о "минировании" закрыли 5 станций метро и две пересадки на станции Театральную и Майдан Незалежности (обновлено)

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Станции "Крещатик", "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые Ворота", пересадки на "Театральную" и "Майдан Незалежности" закрыты из-за сообщения о минировании!", - отметили в КГГА.

Как сообщал в Facebook Киевский метрополитен утром 21 июня, "Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.

В пресс-службе коммунального предприятия пообещали опубликовать информацию об открытии станции сразу после завершения проверки.

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