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Все про:Киев (17618) минирование (797)

 В Киеве из-за сообщения о "минировании" закрыли 5 станций метро и две пересадки на станции Театральную и Майдан Незалежности (обновлено)

Станции Киевского метрополитена "Крещатик", "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые Ворота" закрыты из-за сообщения о "минировании".

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Станции "Крещатик", "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые Ворота", пересадки на "Театральную" и "Майдан Незалежности" закрыты из-за сообщения о минировании!", - отметили в КГГА.

Как сообщал в Facebook Киевский метрополитен утром 21 июня, "Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении.

В пресс-службе коммунального предприятия пообещали опубликовать информацию об открытии станции сразу после завершения проверки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133482
 
 
 Топ комментарии
 
так єтим минерам наши законьі до одного места - звонят из парашки.
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ну пророссийские сильі стремятся к власти по методике путина - напугай, перекрути мозги.
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Господи,когда уже ужесточат наказание минерам и обязательно с возмещением ущерба за простой в работе тех организаций,которые минируют,и работу всех спецов,которых задействуют.Пару-тройку посадить реально,и шуточки закончиться,в основном же находят звонарей.
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так єтим минерам наши законьі до одного места - звонят из парашки.
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Да, к сожалению.
Оттуда же, довольно часто "разводят" на деньги методом обзвона людей с сообщениями о том, что их родственник в милиции после совершенной им аварии, и нужно срочно перевести деньги на карточку для его освобождения.

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Если бы все были похожи на меня, этих уродливых явлений бы не было. У меня всё работает жёстко по белому списку. Понимаю, что гос. учреждения такого себе позволить не могут, но... Ситуация явно нездоровая. Любое чмо имеет возможность... Это неправильно.
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-- на Кресте два выхода... ...рассосётся, как нить...
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Не способна зРада закон о минировании принять..Посадить бы несколько паршивцев, годика на 3 ,было бы весьма показательно.
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Кого посадить - мокшанских рептилоидов??? ну разве шо теоретически)))
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Кремль сьогодні не мінували, часом? Станцію метро "Хрещатик" закрили через "мінування" - Цензор.НЕТ 7219
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Для этого в Украине есть спецслужбы - око за око.
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нужно менять систему реагирования - это уже очевидно....
Иначе это игра на врага...
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Просто не реагировать на такие звонки.
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Тогда однажды взорвётся. А потом ещё, и ещё. Пока Украина не станет "юго-западным федеральным округом РФ".
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Теперь это уже почти каждый день: держат СБУ в постоянном напряжении.

Ну что, прогнали "барыгу" ? Идиоты.
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не удивлюсь если выяснится, что это петины ублюдки этим занимаются!
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с этим нужно что то решать - законодательно установить ВЫБОРОЧНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ на "минирование"!
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Когда в Узбекистане за угон предусмотрели безальтернативное наказание в 15 лет, машин.ы можно стало оставлять на улице с открытыми окнами. Может пора и нам в УК соответствующие изменения внести, хотя бы за лжеминирования?
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может пора начать москву "минировать"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве из-за сообщения о "минировании" закрыли 5 станций метро и две пересадки на станции Театральную и Майдан Незалежности (обновлено)
 
 
 
 
 
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