EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  334  12
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3211) Крым (21554) разведка (2122) Скибицкий (114)

 В 2018 году РФ развернула в оккупированном Крыму три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400, - ГУР

Российская Федерация в течение 2018 года в рамках перевооружения на территории оккупированного Крыма развернула три дивизиона, на вооружении которых состоят зенитно-ракетной системы С-400.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе исполняющего обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого по информационному запросу УНИАН.

"В 2018 году в рамках перевооружения 31 дивизии ПВО 4 армии ВГИС и ПВО Южного военного округа Российская Федерация развернула на территории оккупированного Крыма три дивизиона, на вооружении которых состоят зенитно-ракетные системы С-400", - говорится в ответе.

Кроме того, отмечается, что во время военных учений, проводимых на территории оккупированного Крыма, а также в акватории и воздушном пространстве Черного моря, российское командование временно перебрасывает на полуостров самолеты различных типов из аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведывательные органы стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины, - ГУР

"Последним таким мероприятием было проведение в период 24 мая - 8 июня этого года авиационных соревнований "Авиадартс-2019", в которых принимали участие более 50 самолетов различных типов (в том числе до 30 единиц с территории России). После завершения соревнований всё не крымские самолеты вернулись в свои пункты постоянного базирования"- добавили в разведке.

Источник: https://censor.net.ua/n3133481
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А когда приедут за Турчиновым,чтобы выяснить зачем он сдал Крым или за сколько сдал ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у всех патриотов свинарника память аквариумной рыбки? мало котлов на Донбассе было от партизан?
 показать весь комментарий
 
От партизан не было, потому что партизан не было. Были путинско-фашистские оккупанты и прочие подстилки.
 показать весь комментарий
 
А вот это да, именно следствие сдачи без единого выстрела Крыма и стали все котлы и война на которой турчиновы,порошенки,яценюки,парубии и прочий вороватый сброд так некисло погрели руки !
 показать весь комментарий
 
крымчане более мотивированы против быть в составе свинорейха! и так после донбасса десятки тысяч пропавших "безвести" хероев
 показать весь комментарий
 
Ты ватан со стекломоем завязывай ,бо на генетически изуродованный мозг стекломой влияет исключительно отрицательно . У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 4233
 показать весь комментарий
 
пластер шланг в 14 году поступал мыролюбно. По реформистски, и за ним последующие 5 лет так же мыролюбно поступали свиньи.
 показать весь комментарий
 
 
А почему вы не возглавили партизанское движение в Крыму, раз такой "патриот"?
 показать весь комментарий
 
Ну это вопрос дурака ,чтобы возглавить партизанское движение нужны средства ,вооружение ,силовые структуры а это всё имеет государство и те кто им управляет У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 5889такими вопросами ты милок говоришь,что ты идиот железобетонный ,прямо дурак высшей категории.
 показать весь комментарий
 
Они в Сирии С-300 развернули... А евреи как "клали болт" - и на Асада, и на С-300, и на Россию, так и продолжают "класть"... Потому что "рассеяне" только "щёки надувать" умеют, прекрасно понимая, что если "**********" против Израиля, то получат "плюху"... То же самое касается и "развёртывания" С-400, против американских разведчиков - как самолётов, так и "беспилотников"... (Не будут же нас уверять, что С-400 поставлены против украинских Ми-8, Ми-24, и Су-25? Это всё равно, что "стрелять из пушки по воробьям..." А "Нептун" летит так низко, что его С-400, скорее всего, его и не "видит"...).
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2018 году РФ развернула в оккупированном Крыму три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400, - ГУР
 
 
 
 
 
 вверх