 "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

Об этом сообщила партия в Facebook в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы – герои. Следите за новостями", - сообщает партия в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.

Внеочередные выборы в парламент пройдут 21 июля.

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