 "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

Об этом сообщила партия в Facebook в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.
"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы – герои. Следите за новостями", - сообщает партия в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.
Внеочередные выборы в парламент пройдут 21 июля.
https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/2348515805255948
https://censor.net.ua/ua/news/3131386/koryavchenkov_bujanskyyi_dubinskyyi_sluga_narodu_vysune_199_kandydativ_za_majorytarkoyu
Представлена первая сотня партии "Слуга народа".
Богуцкая под номером 100.
https://censor.net.ua/news/3131396/predstavlena_pervaya_sotnya_partii_sluga_naroda
Взять те же 200 скорых Зеленсого. Порохоботы орали, что это же наш кумир их выбивал столько времени, а когда подошло время, то президентом стал Зеленский и он купается в лучах славы Порошенко.
Вчера еще один заявил, что это Зеленскому купил Ахметов для пиара. Еще один "благотворитель" хренов, а Зелень так, рядом стоял.
обязательно проголосую за кандидата от слуги народа по мажоритарке
неглядя
уверен что он будет в разы лучше чем добкин, грановский или еще какой нибудь местный рыг
470 млрд$! Вы хоть представляете эту сумму?! Это все бюджеты Украины за 5 лет! Клоуны!
https://www.bbc.com/russian/features-45257191
Сколько русни они убили на фронте?
Или скрывались от призыва как их предводитель узеленского?
Дебилы и предатели, а не слуги народа, *****!(перефразированная цитата, если что)
А вообще - главное не голосовать за гречку, за проворовавшийся БПП, за рыгов и коллаборационистов