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Все про:ЦИК (3117) мажоритарный округ (60) Слуга народа (59)

 "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщила партия в Facebook в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы – герои. Следите за новостями", - сообщает партия в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.

Внеочередные выборы в парламент пройдут 21 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133477
 
   
 Топ комментарии
 
Депутаты он "Слуги народа" Дубинский и Лиза Богуцкая осудили студентов КНУ, протестующих против Портнова.

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/2348515805255948
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Консервы всё вскрываются, скоро крышки рвать начнет и это еще выборы даже не закончились, что будет после выборов страшно представить
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Одни стари облыччя)))И баба Машонка канцлер краины!
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Эксклюзивное фото, порохобот читает новости:
"Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков - Цензор.НЕТ 8237
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Не логічно, де Пе-виборці? 54% ідіотів обрали Пе, а потерпали ж усі українці.
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Депутаты он "Слуги народа" Дубинский и Лиза Богуцкая осудили студентов КНУ, протестующих против Портнова.

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/2348515805255948
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Консервы всё вскрываются, скоро крышки рвать начнет и это еще выборы даже не закончились, что будет после выборов страшно представить
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да у нас 73 процента населения то консервы,да порохоботное?
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73%? Сколько из них интересовались списком партии за которую пойдут голосовать? 0,001%? Население безграмотное и ленивое, голосуют за картинку на самом честном Г+Г канале, там промывают мозги покруче чем на русне.
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А с чего Вы решили что они от СН ? "В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.Источник: https://censor.net.ua/n3133477" У вас машина времени в распоряжении?
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Корявченков, Бужанський, Дубінський: "Слуга народу" висуне 199 кандидатів за мажоритаркою.

https://censor.net.ua/ua/news/3131386/koryavchenkov_bujanskyyi_dubinskyyi_sluga_narodu_vysune_199_kandydativ_za_majorytarkoyu

Представлена первая сотня партии "Слуга народа".

Богуцкая под номером 100.
https://censor.net.ua/news/3131396/predstavlena_pervaya_sotnya_partii_sluga_naroda
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По Богуцкой открой список и посмотри номер 100, а бодорадая подстилка никогда и не скрывал этого, от кого он еще может пойти то, учитывая кто хозяин?
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В наш грязный век, нафотошопить всякую гадость и преподнести это как высказывание определенного человека не составит труда. Лучше бы ссылку дал на страницу, где это действительно типа было.
Взять те же 200 скорых Зеленсого. Порохоботы орали, что это же наш кумир их выбивал столько времени, а когда подошло время, то президентом стал Зеленский и он купается в лучах славы Порошенко.
Вчера еще один заявил, что это Зеленскому купил Ахметов для пиара. Еще один "благотворитель" хренов, а Зелень так, рядом стоял.
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хм, и часть голосовавших за пороха тоже вата?
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супер
обязательно проголосую за кандидата от слуги народа по мажоритарке
неглядя "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков - Цензор.НЕТ 333
уверен что он будет в разы лучше чем добкин, грановский или еще какой нибудь местный рыг
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Всем голосовать за Слугу Народа ,хватит таскать на своей шее воров !!! "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков - Цензор.НЕТ 9690
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Порошенко - вор, а Беня - патриот, смотр не перепутай 😂👍

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Ребята печатающие и плюсующие такую "сенсацию", купите мозги, говяжьи, свинные, неважно. Они в любом случае лучше ваших.
470 млрд$! Вы хоть представляете эту сумму?! Это все бюджеты Украины за 5 лет! Клоуны!
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пока мы видим конец петиного режима, ну а на дефолт не надо порохоботам тоже надеяться особо
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Нынешний режим уже прожирает ЗВР, а дальше остаётся либо продавать землю, либо подать заявление на вступление в состав РФ на правах юго-западного федерального округа.
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Твои юристы -герои?
Сколько русни они убили на фронте?
Или скрывались от призыва как их предводитель узеленского?
Дебилы и предатели, а не слуги народа, *****!(перефразированная цитата, если что)
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Вот так то ПОРОХОБОТИКИ, пришел ваш конец. По Рыгайте на последок, легче станет.
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"Слуга народа" це ребрендинг партії регіонів. Не голосуй за регіоналів!
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Поздно, друже. Этих излечит только генерал Пиночетенко.
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Побачимо. Ще є шанс зупинити реванш регіоналів.
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Большинство в парламенте будет способствовать скорейшему внедрению демократических реформ, либерализации законодательства и экономики - тут безусловно поддержать Слугу народа или прозападные партии по предпочтениям
А вообще - главное не голосовать за гречку, за проворовавшийся БПП, за рыгов и коллаборационистов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков
 
 
 
 
 
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