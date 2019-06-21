EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  2310  30
Все про:Грузия (3544) протест (4436) Бокерия (1)

 Сегодня вечером под парламентом Грузии состоится новая акция протеста. Оппозиция выдвинула властям три требования

Лидеры грузинской оппозиции заявили о планах провести новую акцию у здания парламента в пятницу вечером.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает "Первый канал Грузии".

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" и бывший секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия заявил об "исключительно мирной" акции, запланированной на вечер 21 июня.

"После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс", - подчеркнул он.

Кроме того, грузинские оппозиционные силы после разгона акции 20 июня сформулировали три требования к правящей партии "Грузинская мечта", их также озвучил Бокерия: они требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике

Бокерия от лица оппозиции призвал власти согласиться на условия до 19:00 21 июня по местному времени (18:00 по Москве), когда в Тбилиси запланирован новый митинг.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3133476
 
 
 Топ комментарии
 
Молодцы грузины,Браво а у нас пэтя хуйлу руки жал и ничего,проконало ..
 показать весь комментарий
 
У Украины нет 10 тысяч единиц ЯО. Потому приходилось вести переговоры.
Но, коЗемандовцы переговоров вести не будут. Просто подпишут безоговорочную капитуляцию.
 показать весь комментарий
 
Влажные мечты порохобота не уместны.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодцы грузины,Браво а у нас пэтя ***** руки жал и ничего,проконало ..
 показать весь комментарий
 
 
У Украины нет 10 тысяч единиц ЯО. Потому приходилось вести переговоры.
Но, ************ переговоров вести не будут. Просто подпишут безоговорочную капитуляцию.
 показать весь комментарий
 
 
Влажные мечты порохобота не уместны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы запасают оружие, боеприпасы, продовольствие, лекарства.
Чтобы встретить "киевскую народную республику" огнём на поражение.
 показать весь комментарий
 
 
А что вы хотите от кацапа под австралийским флажком, только кацапам сейчас майдан и снится с оружием в руках.
 показать весь комментарий
 
 
Забейте, у порохососов уже крыша поехала
 показать весь комментарий
 
Ага, выгляни в окно ,глянь, то не они там подписывают ...
 показать весь комментарий
 
 
Нет, не там. Тебе сообщат когда подпишут. Пока только готовят.
 показать весь комментарий
 
 
Да,сейчас мальца дораспнут,снегиря доедят, старушку с эпилепсией донасилуют и сразу подпишут .. Сьогодні ввечері під парламентом Грузії відбудеться нова акція протесту. Опозиція висунула владі три вимоги - Цензор.НЕТ 5799
 показать весь комментарий
 
 
А они уже пробовали: бросили пробный камушек про "референдум о мире".
Все ходы записаны, сынок. Счёт растёт.
 показать весь комментарий
 
Дурачок ты однако ,такие референдумы нужны,как воздух ,на них никогда не будет большинства которое проголосует за капитуляцию и это развяжет Зеленскому руки и укрепит международные позиции Украины ,но чтобы это понимать надо уметь думать а не только переписывать бред из методичек проворовавшихся барыг !
 показать весь комментарий
 
Все відддали, все просрали, як помпенсацію призначили ворюгу Рижого Лиса у Мінську головним.
 показать весь комментарий
 
Тогда выхода другого не было - у страны не было армии.
 показать весь комментарий
 
 
після того як свиння парашенко разом із ху..ом - її знищили у котлах
 показать весь комментарий
 
дурне неповноцінне .. важає себе вибраним (бо там його створив якиїсь єговчик)... пробує критикувати всенародно вибраного президента України (за якого проголосувало 73% активного населення святої землі УкраЇни) ... купи собі рошенок і соси їх
 показать весь комментарий
 
а узели вообще референдум хотели провести и запретить стрелять в ответ- а те кто были против этого под АП, ты таких называл "продажными парахаботами"

так что очень сильно толсто ты троллишь- явно неправдоподобно
 показать весь комментарий
 
 
Грузины проиграли свою войну в чистую, бежав перед лицом орков. Флот потоплен спецурой свинособак не сделав ни единого выстрела, авиация даже не поднималась, танки кидали и драпали. Единственное достижение, это работа ПВО которую поставила Украина, и как поговаривают свинособаки и расчеты были из украинцев. В результате 25% територии окупировано, и даже сейчас окупанты могут захватывать новые селения в Грузии. Саак жуя галстук подписывает мир который проталкивет корумпированый дружок карлика - Саркази. Ни санкций, ни мирового осуждения... А Вы дальше рассказывайте про грузин, не замечая, что Украина утилизирует орков уж пятый год, и Засраха не может нас поломать, как грузин.
 показать весь комментарий
 
 
Гнать рашистов - это верно. И не слушайте эту власть, которая кричит "Агенты кремля" мы тоже это проходили, а агентов во власти оказалось практически все.
 показать весь комментарий
 
 
Грузііни темпераметніші за нас. Невже у Грузії розпочинається нова революція ?З богом хлопці. !!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури Источник: https://censor.net.ua/n3133476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так і треба зробити, якщо дозволили ворогам в'їхати у Грузію.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз ВАТА уміВне стару методичку про піндосів і про фінансування страйку. Шкода, що не Обама при владі.
 показать весь комментарий
 
окерия от лица оппозиции призвал власти согласиться на условия до 19:00 21 июня по местному времени (18:00 по Москве)

Цензор - ты в своем уме?
 показать весь комментарий
 
 
К чести сказать, у грузин нет таких откровенных мертведчуков, мураевых, ************-рабиновичей (до чего ж паскудная липкая, скользкая, жидкая мразь), нет у них мишаниЙобкина, святашей, фуфричей, новинских, бойкулов, вилкулов и даже головоногой натахи королевской...ааа, и нельуи штепы тоже нет с остальными розенбладями...
 показать весь комментарий
 
американцы перестали кидать подачки в грузию, как поняли, что конфликт утих! и снова начали бунты нищих!...... ваш свинарник не должен прекращать гражданскую войну )))))
 показать весь комментарий
 
почему в европе такие идиотские системы выбора? мажоритарно пропорционально сине справа и чуть чуть. вы вообще понимаете как это работает? в США я в своем городе выбираю Васю или Петю. Вася может быть за желтых, Петя за синих. Это имеет значение, но все же Васю или Петю и я на 100% знаю что этот чувак делает потом, за что голосует и в чем участвует. Как вы за этим следите и какой шанс того, что Вася обделавшись и обокравшись сверху вниз все равно будет сидеть в парламенте?
 показать весь комментарий
 
Места по мажоритарке - просто продаются, за бабки. Дикое общество.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня вечером под парламентом Грузии состоится новая акция протеста. Оппозиция выдвинула властям три требования
 
 
 
 
 
 вверх