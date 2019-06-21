 Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент страны написала в Facebook.
Она подчеркнула, что противостояние в стране выгодно России.
"Произошло очень большое преступление - то, что достоинство страны было нарушено. Однако это не оправдывает искусственную волну антигосударственных действий, направленных на вторжение в парламент и свержение правительства. Россия является нашим врагом и оккупантом. Ее пятая колонна может быть опаснее открытой агрессии. Распад страны и общества, внутреннее противостояние не помогают никому, сегодня это самое известное оружие России", - подчеркнула президент.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.
На что она намекает?
раисяне сами приехали в Джорджию...сами залезли в парламент...сели на место спикера...хамили и обкладывали всех х..ми...сами себя избили и организовали протест!))))
Мля кто то в эту х.. верит?)))
Это последняя стадия маразма у нынешних пропутинских властей Грузии.
Потому лишнехромосомные объединились с зерадой против Томоса из-за того, что закрыт путь кремлёвскому православию в Украину...
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
Она с головой точно дружит ?! Достоинство людей в стране выросло в глазах общественности в разы.....
Но порохоботы рады...наконец-та у них появились лишнехромосомные братья и сёстры в грузии!
Через 1-2 года украинцы будут точно также разгонять зе-парламент