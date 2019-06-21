 Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент страны написала в Facebook.

Она подчеркнула, что противостояние в стране выгодно России.

"Произошло очень большое преступление - то, что достоинство страны было нарушено. Однако это не оправдывает искусственную волну антигосударственных действий, направленных на вторжение в парламент и свержение правительства. Россия является нашим врагом и оккупантом. Ее пятая колонна может быть опаснее открытой агрессии. Распад страны и общества, внутреннее противостояние не помогают никому, сегодня это самое известное оружие России", - подчеркнула президент.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.