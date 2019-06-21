 Нардеп Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить"

Председателем Ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который принимал участие в российско-грузинской войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.

Это вызвало массовые недовольство среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарность, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - отметил депутат "Народного фронта".

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После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.