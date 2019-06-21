 Нардеп Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить"

Председателем Ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который принимал участие в российско-грузинской войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.
Это вызвало массовые недовольство среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарность, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.
"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - отметил депутат "Народного фронта".
После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.
Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
еще и с народного фронту
сюр какой то)
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
риторика один в один, мабуть одна людина им методички пишеть
пускай посадит Медведчука и я первый пойду проголосую за Петра Алексеевича
и шо? что мешало?
а теперь что? он вообще всё поскупает в Украине за рашкино бабло?
потвора твiй Петро риговська(
Віктор Євгенович Єленський - український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук. Народний депутат України VIII-го скликання.
Еленский покинул заседание после конфликта с россиянами.
Все же написано в статье, читайте.
2. Такі люди, як цей пан, стараннями Жителів Иорданської ДолинИ, за допомого. телеящика та продажних писак-блоХерів обпльовані, названі "зажравшейся елитай", "карупцианєрамі" і тупий народ вирішив, що потрібні "новиє ліца". і тупому народу пофіг що то за ліца, аби нові!
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
Что за вопросы...к коту ученому не обращайся. Бо там рюзьке дух, там пуком пахнет...
"...Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей..."
Итак, материнская линия предков А. С. Пушкина
Прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781), крестный абиссинский еврей, «сошел за арапа» в царственного любителя экзотики Петра I.
Давайте подумаем вслух: «Много ли вы знаете, уважаемые читатели, «чистых этнических негров» по имени« Абрам ?
Подумаем так и сойдемся в справедливости утверждения, что Абрам - очень распространенное имя у евреев, в том числе абиссинских евреев, проживающих в Африке.
«Петровичем» он стал «по приколу», вследствие крещения, во время которого его крестным отцом стал Петр I, не признававший ни Христа, ни его церковь.
Петр по матери - Натальи Наришко - был караимом, есть крымским иудеем, которые и по сей день благополучно живут в украинском Крыму.
А с «Ганнибалом» вышло еще круче. Пока был жив Петр First, нашего мудрого абиссинца звали просто и по - русски изысканно: «Абрам Петров», но когда его патрон умер, носить фамилию царя стало небезопасно.
Поэтому «мягкая, трусливая но зажигательная абиссинская натура » Абрама Петрова (см: А. Анненков, «Пушкин в Александровскую эпоху», стр.5 ) поняла, что в целях безопасности ему лучше назваться «Ганнибалом », которым его в шутку величал Петр во время грандиозных оргий в Немецкой (читай немецко-еврейской) слободе.
Прабабушка поэта, Кристина - Регина фон Шеберг (... -170 ?), вторая жена абиссинского еврея Абрама, имела шведско-немецкое происхождение и родила ему пятерых сыновей: Ивана, Петра, Исаака, Иакова и Иосифа. Как видим, все ее сыновья «почему-то» имеют еврейские имена.
гадав - не впізнають
агрессора нужно уничтожать