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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3544) Еленский (11)

 Нардеп Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить"

Российские депутаты дискредитируют не только Межпарламентской Ассамблее Православия (МАП), но и православие как таковое, - заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Виктор Еленский, покинув МАП, которая в этом году проходила в Грузии.

Председателем Ассамблеи был избран представитель Коммунистической партии Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который принимал участие в российско-грузинской войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.

Это вызвало массовые недовольство среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарность, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

"Уроки, которые вынесли наши страны, говорят нам, что агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить", - отметил депутат "Народного фронта".

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После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ. Украинский парламентарий вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

Между тем эта ситуация вызвала политический кризис в Грузии - оппозиция требует отставки спикера парламента и руководителя Службы безопасности.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Источник: https://censor.net.ua/n3133471
 
   
 Топ комментарии
 
Где русские , там смерть и кровь, ложь и лицемерие
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Такі люди, як цей пан, стараннями Жителів Иорданської ДолинИ, за допомого. телеящика та продажних писак-блоХерів обпльовані, названі "зажравшейся елитай", "карупцианєрамі" і тупий народ вирішив, що потрібні "новиє ліца". І тупому народу пофіг що то за ліца, аби нові!
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
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ще и вменяемый судя по словам
еще и с народного фронту
сюр какой то)
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Такі люди, як цей пан, стараннями Жителів Иорданської ДолинИ, за допомого. телеящика та продажних писак-блоХерів обпльовані, названі "зажравшейся елитай", "карупцианєрамі" і тупий народ вирішив, що потрібні "новиє ліца". І тупому народу пофіг що то за ліца, аби нові!
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
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Порошенка теж оббрехали Жителі Иорданськоі ДолинИ. Ви повірили їм тому, що готові були повірити.
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В методичках х**лоботів "мочить" Порошенка і провокувати соціальні конфлікти в Україні.
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не пойму чем сегодня ********* вiдризняються вiд свiноботiв?)
риторика один в один, мабуть одна людина им методички пишеть
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перепрошую, а можна докладніше - в чому конкретно співпадає риторика?
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я публично писал тут перед выборами
пускай посадит Медведчука и я первый пойду проголосую за Петра Алексеевича
и шо? что мешало?
а теперь что? он вообще всё поскупает в Украине за рашкино бабло?
потвора твiй Петро риговська(
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так а теперь что мешает посадить? или вы подтверждаете мысль, что при Порошенко был по сути последний шанс таких как ведмедчук посадить, а теперь таких шансов и подавно нет, и "он вообще все поскупает в Украине"? Почему это "теперь вообще" происходит после выбора Зеленского? То есть вы признаете, что Зеленский и Слуга народа - пророссийские силы, которые несут реванш?
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я би лайкнув, але антисемітизм не підтримую. ви в цілому праві, але, на мою думку, помиляєтесь в тому, хто є ініціатором і ідеологом цих подій. насправді це справа рук росіян.
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А я не вперше. Давно знаю. Варто цікавитись.
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Прокассапленые иванюшвили гнали Михо ровно,как и гундяевские пеци.Но сколько верёвочке не виться-конец затянется у путана на шее.
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Ахаха. Православные депутаты устроили в Грузии бучу и сбежали.
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Что на этой "ассамблее" делал сам депутат от НФ Еленский?
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Я бы понял его участие в каком-нибудь научном или общественном форуме по вопросам религии, но участвовать в мероприятии вместе с представителями госдуры считаю как минимум непорядочным.
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Это и была ассамблея по вопросам религии. В ООН тоже заседают рашисты, но наши представители не уходят оттуда. Нужно доносить свои мысли представителям других стран.
Еленский покинул заседание после конфликта с россиянами.
Все же написано в статье, читайте.
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Где русские , там смерть и кровь, ложь и лицемерие
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1. Православні комуністи таке можливо лише у ватноголових кацапів.
2. Такі люди, як цей пан, стараннями Жителів Иорданської ДолинИ, за допомого. телеящика та продажних писак-блоХерів обпльовані, названі "зажравшейся елитай", "карупцианєрамі" і тупий народ вирішив, що потрібні "новиє ліца". і тупому народу пофіг що то за ліца, аби нові!
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
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Зеленский, Еленский, Ленский…, а що далі?
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Дали жопо-блок и Малороссия . А что не так , если в стране 73% зебобиков ?
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У нас вже Малоросія, а ще виборів не було. Далі зебобіки будуть перед путіним схиляти голову Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить" - Цензор.НЕТ 3139
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По версии Великого абиссинского поэта, далее - Онегин, страдальческая ария Ленского, стрелой пронзенного, дуэль, выстрел и ленский - капут...
Что за вопросы...к коту ученому не обращайся. Бо там рюзьке дух, там пуком пахнет...
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Тобто його доля передбачена маленьким чорним поетом
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Да, вероятно. У чернявого эфиопа были свои счеты с зеленским племенем:

"...Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей..."
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Нардеп Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить" - Цензор.НЕТ 5665

Итак, материнская линия предков А. С. Пушкина

Прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781), крестный абиссинский еврей, «сошел за арапа» в царственного любителя экзотики Петра I.

Давайте подумаем вслух: «Много ли вы знаете, уважаемые читатели, «чистых этнических негров» по имени« Абрам ?
Подумаем так и сойдемся в справедливости утверждения, что Абрам - очень распространенное имя у евреев, в том числе абиссинских евреев, проживающих в Африке.
«Петровичем» он стал «по приколу», вследствие крещения, во время которого его крестным отцом стал Петр I, не признававший ни Христа, ни его церковь.

Петр по матери - Натальи Наришко - был караимом, есть крымским иудеем, которые и по сей день благополучно живут в украинском Крыму.
А с «Ганнибалом» вышло еще круче. Пока был жив Петр First, нашего мудрого абиссинца звали просто и по - русски изысканно: «Абрам Петров», но когда его патрон умер, носить фамилию царя стало небезопасно.
Поэтому «мягкая, трусливая но зажигательная абиссинская натура » Абрама Петрова (см: А. Анненков, «Пушкин в Александровскую эпоху», стр.5 ) поняла, что в целях безопасности ему лучше назваться «Ганнибалом », которым его в шутку величал Петр во время грандиозных оргий в Немецкой (читай немецко-еврейской) слободе.

Прабабушка поэта, Кристина - Регина фон Шеберг (... -170 ?), вторая жена абиссинского еврея Абрама, имела шведско-немецкое происхождение и родила ему пятерых сыновей: Ивана, Петра, Исаака, Иакова и Иосифа. Как видим, все ее сыновья «почему-то» имеют еврейские имена.
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Али, не "перегибай палку"... С каких это пор царями Абиссинии (Эфиопии), которая стала христианской страной раньше Константинополя и Рима, были "иудеи"? А Ганнибал был "аманатом" (заложником), при дворе турецкого султана, когда его выкрали из Стамбула... Практиковали подобное, турки, в отношении правителей покорённых народов, беря сыновей князей и царей, к своему двору... Вспомни судьбу Влада Дракулы, и его брата... А крестили его, в Московии, по другой причине - эфиопы не носили, тогда, крестов, делали "обрезание" (и сейчас делают), не едят свинины, считая её "греховной"... Поэтому попы тупые, московские, сочли его крещение "неправославным"...
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зюзя літеру "З" з прізвища прибрав
гадав - не впізнають
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Как эти православные сектанты уже всех верующих достали .
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Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить"
агрессора нужно уничтожать
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Не, ну это - аксиома. И будь у меня пила, надхнення і час....
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Для вас це новина? Ці комуністи ще у 90-х роках почали говорити, що Ісус був першим комуністом Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить" - Цензор.НЕТ 1022
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)))цікаво ці висловлювання на одній сторінці з поваленням церков зібрати...
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Комуністи говорили одне, робили друге, а думали про це зовсім інше. Тепер таку естафету брехні підхопили зебобіки, які не вбачають поганого у таких своїх діях.
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Для меня- коммунизм и православия- это два противоположных и не совместимых понятия. Те, кто десятилетиями уничтожал все, что касаемо православия , да и вообще религии , как таковой сейчас не только участвуют но и управляют- все это просто не укладывается в голове. Партийный билет в кармане с одной стороны-и церковный канонон с другой.
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А ви вивчіть як РПЦ працювала на спецслужби і потім все буде вкладатися у голові.
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Не розумію взагалі, що українці роблять в цій організації? Що за релігійна асоціація на чолі з атеїстом-комуністом?
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Довольно таки "интересная" организация , создана по инициативе парламента Греции, лидирующая роль принадлежит Греции и россии, принимают участие делегации из 25 стран, а теперь было бы любопытно кто голосовал за избрание коммуняки Председателем.
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Православні атеїсти , це безумовно сила . Бог є, але його немає . І все це в одній голові . Нонсенс ? . Навряд . Тому , пояснення тут лишень одне -Міжпарламентська Асамблея Православ'я , є підрозділом фсб Московії . А отже всі учасники є шпигунами на користь Мордору.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить"
 
 
 
 
 
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