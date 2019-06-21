 "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" сообщил представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.

Говоря о том, на какое количество мандатов в новом парламенте рассчитавает партия "Слуга народа", представитель Президента сказал, что не менее 226.

"Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами. Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному. Я вообще мечтаю о том, чтобы в Украине произошла партийная структуризация, и чтобы вместо трех сотен (партий) появилось несколько партий, которые бы конкурировали идеологически", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа"

Вместе с тем, Стефанчук подчеркнул, что коалиция имеет две функции: формирование правительства и контроль его деятельности, а все остальное можно решать ситуативным большинством.

"Мы понимаем, что успех будет зависеть в том числе от качеств наших кандидатов на мажоритарных округах. Они тоже будут проходить пост-праймериз, и, возможно, с кого-то придется снять наш флаг", - добавил он.