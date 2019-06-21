 "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" сообщил представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.
Говоря о том, на какое количество мандатов в новом парламенте рассчитавает партия "Слуга народа", представитель Президента сказал, что не менее 226.
"Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами. Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному. Я вообще мечтаю о том, чтобы в Украине произошла партийная структуризация, и чтобы вместо трех сотен (партий) появилось несколько партий, которые бы конкурировали идеологически", - сказал он.
Вместе с тем, Стефанчук подчеркнул, что коалиция имеет две функции: формирование правительства и контроль его деятельности, а все остальное можно решать ситуативным большинством.
"Мы понимаем, что успех будет зависеть в том числе от качеств наших кандидатов на мажоритарных округах. Они тоже будут проходить пост-праймериз, и, возможно, с кого-то придется снять наш флаг", - добавил он.
Теперь мы знаем, что у нас нет конституционного суда и это невнятное, дорогостоящее образование нужно разгонять...
Раз выборы состоятся 21 июля, значит к 1-5 сентября должны быть коаллиция и правительство.. Пусть даже моно, быстрее проявится суть.
2 месяца, чтоб чётко увидеть цели и задачи ЗЕкоманды (хотя и сейчас всё понятно, но лишние доказательства не помешают). А там уже и ноябрь-декабрь, время менять власть или через импичмент (если будет подписан закон о ТСК, в чём лично я сомневаюсь), или через Майдан.
Где там наша частка украинских надр? Ответь на вопросы.Выйди к народу с большой пресконференцией. А то голоса мне,а вам что бог пошлет.Может поторгуемся, что ты слуга умеешь делать для меня чтоб я тебя нанял.