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 Политика Украины
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Все про:ВР (23085) Слуга народа (59) Стефанчук Руслан (34)

 "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук

Главный идеолог "Слуги народа" рассказал, что президентская партия рассчитывает на 226 мандатов в Раде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" сообщил представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.

Говоря о том, на какое количество мандатов в новом парламенте рассчитавает партия "Слуга народа", представитель Президента сказал, что не менее 226.

"Наша цель – монокоалиция. Это возможность взять на себя полную ответственность и не прятаться за партнерами. Любая коалиция – это кулуарные договоренности, распределение должностей по квотному принципу, а не профессиональному. Я вообще мечтаю о том, чтобы в Украине произошла партийная структуризация, и чтобы вместо трех сотен (партий) появилось несколько партий, которые бы конкурировали идеологически", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа"

Вместе с тем, Стефанчук подчеркнул, что коалиция имеет две функции: формирование правительства и контроль его деятельности, а все остальное можно решать ситуативным большинством.

"Мы понимаем, что успех будет зависеть в том числе от качеств наших кандидатов на мажоритарных округах. Они тоже будут проходить пост-праймериз, и, возможно, с кого-то придется снять наш флаг", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3133470
 
   
 Топ комментарии
 
Есть подозрение что как минимум один «Слуга Народа» будет расти вширь а не вдоль😄
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Да не мелочись уже...твоя мечта однопартийная система...как в совке...что бы все ходили строем...и дружно орали "славп слуге народа"...
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Давайте слабоумные, создайте марионетке олигарха называющего войну гражданской, все условия и продолжайте наслаждайся божьей росой, в которой вашим детям и внукам потом плавать!
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Іди в дупу зі своєю кацапською пропагандою.
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ну тогда да....тогда уж точно беня развернется во всю ширь...и будет в Украине земля обетованная...правда без украинцев
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ну і капець Україні, чи новий Майдан, вже з більшими жертвами... бо шмаркля зелена вже зараз кладе на всі закони, а буде їх більшисть - почнуть ламати Конституцію під федепалізацію...
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А может, что ни делается - всё к лучшему?
Теперь мы знаем, что у нас нет конституционного суда и это невнятное, дорогостоящее образование нужно разгонять...
Раз выборы состоятся 21 июля, значит к 1-5 сентября должны быть коаллиция и правительство.. Пусть даже моно, быстрее проявится суть.
2 месяца, чтоб чётко увидеть цели и задачи ЗЕкоманды (хотя и сейчас всё понятно, но лишние доказательства не помешают). А там уже и ноябрь-декабрь, время менять власть или через импичмент (если будет подписан закон о ТСК, в чём лично я сомневаюсь), или через Майдан.
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Пусть сами ускоряют процесс. Достаточно им полгода. Если Вовик 1 процарюе год, мы последствия будем выгребать минимум последующие 5 лет
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Это называется узурпация, поэтому я не буду голосовать за СН.
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тотальная, безраздельная власть......это времена славы кпсс наступают что ли?
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Головне, щоб не стався мононуклеоз, років так на 74. Попередніх моно-бальшєвіков довго не могли вивести жодним дихлофосом.
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А потом скажет мы не чего не обещали мы шутили.Ты с начала скажи кто ты шо ты шутник мы это уже оценили.Давай дальше. Что с тарифами,по какой схеме землю продавать задумал
Где там наша частка украинских надр? Ответь на вопросы.Выйди к народу с большой пресконференцией. А то голоса мне,а вам что бог пошлет.Может поторгуемся, что ты слуга умеешь делать для меня чтоб я тебя нанял.
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будет узурпация власти зебобиком если наберут столько голосов, такого нельзя допустить, Украина опять превратиться в правовую помойку...
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Главное,что бы эта монокоалиция не превратилась в москокоалицию.
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Ну нельзя так откровенно динамить бабцю... Она же так старается... "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2868
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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