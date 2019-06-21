EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2595  101
Все про:Порошенко (17606) Портнов (394) Университет (141) Европейская Солидарность (22)

 В победе акции против Портнова у Порошенко увидели сигнал, что "реванш пророссийских сил не пройдёт"

Партия "Европейская Солидарность" поздравляет студентов и преподавателей Киевского национального университета имени Т.Шевченко, а также всех неравнодушных граждан, которые присоединились к акции протеста и совместно добились отмены приказа ректора КНУ о назначении соратника Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права юридического факультета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"Эта победа является позитивным сигналом того, что реванш пророссийских сил не пройдет. "Европейская Солидарность" готова дать решительный отпор любым попыткам представителей "пятой колонны" Путина-Януковича, которые рассчитывают на реализацию сценариев Кремля в Украине", - говорится в сообщении.

В победе акции против Портнова у Порошенко увидели сигнал, что реванш пророссийских сил не пройдёт 01

"Мы поддерживаем активную гражданскую позицию студенческой молодежи, которая проявила неравнодушие к политике, призываем все проевропейские силы и ответственных граждан сплотиться вокруг европейского будущего нашего государства и последовательно оказывать сопротивление реванша пророссийских сил", - заявили в партии.

Ранее стало известно о том, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский взял на работу экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Студенты пообещали отреагировать на это.

Вечером 20 июня под стенами центрального корпуса КНУ состоялась акция.

После чего студенты зашли в помещение и остались ждать ректора.

Источник: https://censor.net.ua/n3133469
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Заголовок, полный сарказма. Не пора ли меру знать, ЦЕНЗОР?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ победе акции против Портнова у Порошенко увидели сигнал, что "реванш пророссийских сил не пройдёт"
 
 
 
 
 
 вверх