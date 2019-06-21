 В победе акции против Портнова у Порошенко увидели сигнал, что "реванш пророссийских сил не пройдёт"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"Эта победа является позитивным сигналом того, что реванш пророссийских сил не пройдет. "Европейская Солидарность" готова дать решительный отпор любым попыткам представителей "пятой колонны" Путина-Януковича, которые рассчитывают на реализацию сценариев Кремля в Украине", - говорится в сообщении.

"Мы поддерживаем активную гражданскую позицию студенческой молодежи, которая проявила неравнодушие к политике, призываем все проевропейские силы и ответственных граждан сплотиться вокруг европейского будущего нашего государства и последовательно оказывать сопротивление реванша пророссийских сил", - заявили в партии.

Ранее стало известно о том, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский взял на работу экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Студенты пообещали отреагировать на это.

Вечером 20 июня под стенами центрального корпуса КНУ состоялась акция.

После чего студенты зашли в помещение и остались ждать ректора.