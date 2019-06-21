 Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

Такое мнение в интервью "Громадському" выразил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.



"Смена власти ничего не принесет. Россия будет настаивать на том, чтобы мы капитулировали перед ней. Но вот эти все действия мирового сообщества и международных организаций, санкции и так далее – я уверен, что они дойдут до логического завершения и результат будет плачевный для этого государственного устройства РФ", – сказал он.



Воронченко подчеркнул, что решение международного трибунала, согласно которому Россия должна отпустить украинских моряков, должно быть приведено в действие до 25 июня.

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"К сожалению, я получил печальное известие из посольства Украины в Российской Федерации: следователи пока не передали дело адвокатам для ознакомления. Это свидетельствует о том, что они не успевают ознакомиться с ним, следственные действия продолжаются, и срок пребывания моряков под стражей истекает 21 июля", – добавил он.

"Я знаю командира похода. Это сын моего товарища еще по службе в армейском корпусе. Я лично знаю командиров катеров — Романа Мокряка и Богдана Небылицу. Вы видели, как они умело маневрировали при проходе. В радиоперехвате это было четко подтверждено: "Мы ничего не можем сделать. Они такие маневренные, что мы ничего не сделаем". И я понимаю их, как никто. Потому что я пробыл хоть и не полгода, а четверо суток, но в таком же плену, только в Севастополе. Это именно метод России — вызвали на переговоры во время блокирования моего управления, а вместо русского генерала приехал спецназ ФСБ. Я надеюсь, что они как можно быстрее вернутся домой", - отметил Воронченко.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.