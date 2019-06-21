 Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС

Речь об этом идет в выводах саммита ЕС, которые были одобрены главами государств и правительств стран – членов ЕС в четверг в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Европейский совет вновь обращается с призывом к России безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - заявили лидеры ЕС.
Они также выразили "крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений".
"Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами", - отмечается в выводах.
Кроме того, Европейский совет призвал к "срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами".
Лидеры ЕС также напомнили, что 17 июля исполнится пять лет с момента трагедии рейса MH17, унесшего 298 жизней.
"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в выводах.
В этом контексте лидеры ЕС приветствовали объявление 19 июня Объединенной следственной группы того факта, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам и призвали Россию "в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием". Лидеры ЕС также выразили "полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих судебных процедур".
дайте два!
і один точно))))))))))))))буде!
чи буде ще занепокоєність в n+1 ступені, і, тільки потім це відбудеться?!
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.
Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.
в перво строке, не хватает слова НАСИЛЬСТВЕННУЮ выдачу ...
а без этого, всё остальное до-лампочки
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov
А де- факто полуостров и так под РФ. Отсюда санкции , которьіе Земан отменить не в силах , не его полномочия . А правительство Чехии санкции поддерживает.
Если не знаете, что это, почитайте, тогда помёте при де-юре и про всё остальное