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 За рубежом
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 Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС

Лидеры Европейского Союза призвали Россию безоговорочно освободить украинских моряков и суда, незаконно захваченных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Речь об этом идет в выводах саммита ЕС, которые были одобрены главами государств и правительств стран – членов ЕС в четверг в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский совет вновь обращается с призывом к России безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - заявили лидеры ЕС.

Они также выразили "крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений".

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"Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений, в тесной координации со своими международными партнерами", - отмечается в выводах.

Кроме того, Европейский совет призвал к "срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами".

Лидеры ЕС также напомнили, что 17 июля исполнится пять лет с момента трагедии рейса MH17, унесшего 298 жизней.

"Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в выводах.

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В этом контексте лидеры ЕС приветствовали объявление 19 июня Объединенной следственной группы того факта, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам и призвали Россию "в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием". Лидеры ЕС также выразили "полную уверенность в независимости и профессионализме предстоящих судебных процедур".

Источник: https://censor.net.ua/n3133463
 
   
 Топ комментарии
 
Признать выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
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раздадут в Украине паспорта ЕС?
дайте два!
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"Лидеры ЕС призвали Кремль..." уже даже не смешно Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4678
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раздадут в Украине паспорта ЕС?
дайте два!
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))), а двох паспортів, тобі досить, може зразу 5 (п"ять)) штук запросити)))
і один точно))))))))))))))буде! Лидеры ЕС готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе и призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4697
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от, скажіть, тепер треба вже попкорн купувати? Лидеры ЕС готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе и призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 3230
чи буде ще занепокоєність в n+1 ступені, і, тільки потім це відбудеться?!
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Позвіздять, позвіздять , та й перейдуть до проблєм збільшення товарообігу з Ордою.
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ну, маємо нового прeзидeнта, він точно знає як звільнити моряків.
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"Лидеры ЕС призвали Кремль..." уже даже не смешно Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4678
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Признать выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
Признать выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

в перво строке, не хватает слова НАСИЛЬСТВЕННУЮ выдачу ...
а без этого, всё остальное до-лампочки
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самое опасное - тенденция

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov
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Земан призвал к признанию аннексии Крьіма де- юре ? Нет !
А де- факто полуостров и так под РФ. Отсюда санкции , которьіе Земан отменить не в силах , не его полномочия . А правительство Чехии санкции поддерживает.
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Это называется Окно Овертона
Если не знаете, что это, почитайте, тогда помёте при де-юре и про всё остальное
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а какие ответные меры ? раздать румынские и польские паспорта ?
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24 украинских моряка на 24 паспорта даунбассовцам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС
 
 
 
 
 
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