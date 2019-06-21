EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  568  5
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5784) НАТО (6391) разведка (2122) Бурба (1)

 Разведывательные органы стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины, - ГУР

Разведывательные структуры стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины. Наращивание взаимодействия принято во время официального визита начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины в страны Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур стран - членов Североатлантического альянса генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР Минобороны Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 25-й ОВДБр провели боевые стрельбы в рамках международных учения Sаber Guardian-2019 в Румынии. ФОТОрепортаж

По результатам встреч генерал-полковника Василия Бурбы с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии налажен обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.

Источник: https://censor.net.ua/n3133461
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нашого головного розвідуна є медаля від ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
В четверг, 20 июня стало известно, что в южной прибрежной провинции Ирана Хормозган Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник-разведчик. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Иран допустил ошибку
В Пентагоне факт уничтожения БПЛА подтвердили
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазведывательные органы стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины, - ГУР
 
 
 
 
 
 вверх