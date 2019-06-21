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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1850) Гандзюк (335) Мангер (102)

 Я готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встрече с Зеленским

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер просит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права ВСЕХ граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, ИЗ ЧЕГО мне придумали обвинение порошенковские прокуроры. Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Данила Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области. Из последних сил верю, что Виктор Гандзюк не станет защищать перед Вами этого человека, потому что есть основания думать (и это не только мои выводы), что именно Доценко причастен к ВНЕЗАПНОЙ смерти Катерины", - заявил Мангер.

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Я готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встрече с Зеленским 01
Я готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встрече с Зеленским 02

20 июня Зеленский заявил, что готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Катерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Также на Цензор.НЕТ: ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3133460
 
 
 Топ комментарии
 
а что Зеленский решает кто прав или кто виноват или сан исповедника получил?
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Херсон при правлении Порошенко стал настоящей воровской клоакой ,где коррумпированные чинуши полностью потеряли берега ,там надо провести очень серьёзное расследование по деятельности местных мафиозных царьков !
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до этого он хотел встретиться с Порошенко
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а что Зеленский решает кто прав или кто виноват или сан исповедника получил?
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Быдло аппелирует к царю
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до этого он хотел встретиться с Порошенко
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при Порошенко он был арестован, хотя меры должен накладывать суд по обвинению.
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а с самим то встретился и выпустить было волей Порошенко?
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у него был админрессурс, он всех под себя подмял. Поэтому у него рйтинг ниже плинтуса, клоуну проиграл в три раза.
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История как роман Агаты Кристи. Там обычно десяток (а то и больше) человек и подозревать можно всех... Я готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 2917
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"Правильный пацан" решил с "правильным пацаном" "добазариться по понятиям"? Так ведь не "порошенковские прокуроры" решения принимать будут, а суды... Или у Мангера и суды "порошенковские"?... Так у "Блазня", по Конституции, нет права влияния на Прокуратуру и суд... Есть лишь "право помилования"... Вот тогда пусть и обращается к Президенту...
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Херсон при правлении Порошенко стал настоящей воровской клоакой ,где коррумпированные чинуши полностью потеряли берега ,там надо провести очень серьёзное расследование по деятельности местных мафиозных царьков !
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Очень впечатляет частое упоминание Бога в обращении к совершенно земного президенту, простому смертному человеку по фамилии Зеленский.
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в русском мире между царём и богом разница не так уже велика...
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Ну если "порошенковские прокуроры"....то зебобик пустит слезу...поймет и простит...и может быть даже в список партии на выборы запишет...
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Зеленский отказался от громкого обещания: налога на выведенный капитал не будет
(С)
@golub

Хоть что-нибудь из озвученного новый Президент выполнит, или нет?
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а он обещал озвучить? Он пообещал поднять рейтинг по ОБЕЩАНИЯМ президента.
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Вот для таких дел в Украине должен быть суд присяжных. Даже если кто-то скажет- что присяжных можно купить , запугать и т.д- но влиять на суд все же будет тяжелее..
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У нас президент уже верховный судья и прокурор Украины? он будет рассматривать дело и выносить приговор?
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А что вас удивояет？ если презЕдент ставит себя выше Конституции...то что мешает ему плевать на другие Законы...и обьявить себя верховным судьей и прокурором？
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Стыдоба какая. За месяц откатились до царского произвола
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Деякі дебіли намагаються надати клоуну статус судьї, прокурора, слідчого і головного равіна. Вже кернес сказав, що президент дав йому право поступати на його розсуд при перейменування проспекта кривавого жукова... Намагання зробити царя і намісника буде коштувати народу України тяжких наслідків--беззаконня, непрофесіоналізм і диктатуру..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встрече с Зеленским
 
 
 
 
 
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