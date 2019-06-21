 Я готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встрече с Зеленским

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права ВСЕХ граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, ИЗ ЧЕГО мне придумали обвинение порошенковские прокуроры. Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Данила Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области. Из последних сил верю, что Виктор Гандзюк не станет защищать перед Вами этого человека, потому что есть основания думать (и это не только мои выводы), что именно Доценко причастен к ВНЕЗАПНОЙ смерти Катерины", - заявил Мангер.

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20 июня Зеленский заявил, что готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Катерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.