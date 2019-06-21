 Политзаключенного Балуха снова перевели в штрафной изолятор, - правозащитник

Об этом в комментарии Крым.Реалии 20 июня сообщил епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, передает Цензор.НЕТ.

О том, что Балух находится в ШИЗО епископ узнал при попытке передачи в колонию посылки украинцу.

"Ему была положена вновь посылка и передача... Пошли сегодня. Сегодня, когда приемщица разбиралась, положено или не положено, пришла информация, что Балух вновь помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему не положена. Такая информация была примерно полчаса назад", – сказал Григорий Михнов-Вайтенко.

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С какого числа находится украинец в штрафном изоляторе ему неизвестно.

Адвокат Балуха Ольга Динзе сказала Крым.Реалии, что ей ничего не известно об этом.Она сообщила, что планирует поездку к подзащитному 21 июня.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.