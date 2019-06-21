 Количество госпитализированных после отдыха на пляже в Рубежном возросло до 38 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.
По-иному, возбудители заболевания в организм попасть не могли... (Разве что, не в воде, дело, а в торговле шаурмой и пирожками, на жаре, без холодильников, с нарушением правил приготовления? "Воду" обвинить, легче лёгкого - он безответна... Её и наказать нельзя - Ксеркс убедился, когда пытался море "высечь", за шторм... А вот "шаурмятников" - можно... Но!... Учитывая ликвидацию санэпидемслужб, и "толщину конвертов", знесённых в кабинеты, скорее всего, будет "виновата вода" в водоёме, власти наложат "запрет на купание" (который соблюдать никто не будет), и всё затихнет... До следующего ЧП...