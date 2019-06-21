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 Количество госпитализированных после отдыха на пляже в Рубежном возросло до 38 человек, - ГСЧС

20 июня до Рубежанского городской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит, дополнительно госпитализированы 11 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 человек, в том числе 22 ребенка, госпитализированы после отдыха на пляже в Рубежном, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3133457
 
 
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Концентрация сральной палочки в озёрах Рубежного многократно превышает допустимую норму.
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Немного довелось поработать с тамошними уроженцами, тот ещё городок, не удивлён.
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Так я не понял - жители Рубежного воду из водоёма пили, что-ли? Или руки после купания, перед едой, не мыли, с мылом? А, может, они в воде, на жаберное дыхание переходили?
По-иному, возбудители заболевания в организм попасть не могли... (Разве что, не в воде, дело, а в торговле шаурмой и пирожками, на жаре, без холодильников, с нарушением правил приготовления? "Воду" обвинить, легче лёгкого - он безответна... Её и наказать нельзя - Ксеркс убедился, когда пытался море "высечь", за шторм... А вот "шаурмятников" - можно... Но!... Учитывая ликвидацию санэпидемслужб, и "толщину конвертов", знесённых в кабинеты, скорее всего, будет "виновата вода" в водоёме, власти наложат "запрет на купание" (который соблюдать никто не будет), и всё затихнет... До следующего ЧП...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество госпитализированных после отдыха на пляже в Рубежном возросло до 38 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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