 Количество госпитализированных после отдыха на пляже в Рубежном возросло до 38 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, всего остаются госпитализированными 38 человек (из них 31 ребенок), которые в течение 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 человек, в том числе 22 ребенка, госпитализированы после отдыха на пляже в Рубежном, - ГСЧС