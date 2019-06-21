EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  414  21
Все про:Госдепартамент США (953) торговля людьми (179)

 Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по пресечению торговли людьми, - Госдеп США

Украинское правительство прилагает значительные усилия для решения проблемы с торговлей людьми, однако еще не достигло минимальных стандартов борьбы с этим негативным явлением, которое имеет мировые масштабы.

Об этом говорится в последнем отчете Государственного департамента США о торговле людьми в мире, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство Украины не полностью достигло минимальных стандартов по пресечению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало в целом растущие усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - отмечается в разделе документа, касающегося Украины.

При этом положительно отмечается внесение изменений в закон Украины о борьбе с торговлей людьми; увеличение средств на реализацию национального плана действий; расследование большего количества случаев принудительного труда; улучшение подготовки должностных лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

В то же время, указывается на необходимость принять необходимые меры в нескольких ключевых сферах. В том числе, речь идет о необходимости соответствующего наказания осужденных торговцев людьми, определении административных цепей ответственности, интенсивного расследования преступлений в этой сфере. Кроме того, существует потребность в повышении уровня подготовки правоохранительных органов, прокуроров и судей, усилении гарантий защиты свидетелей и тому подобное.

Как указывается в отчете, в течение последних пяти лет фиксируются случаи торговли людьми в Украине, а также украинцев за рубежом. "Жертвы среди украинцев подвергаются торговле людьми и принудительному труду в Украине, а также в России, Польше, Молдове и других частях Европы, Казахстане и на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Отдельным категориям при этом называются дети и взрослые, "которые подвергаются принудительному попрошайничеству", а также уязвимые лица из цыганской общины.

Отчет Государственного департамента США о торговле людьми выпускается ежегодно и охватывает ситуацию по всему миру. По последним данным, от этого явления на земле страдают около 24,9 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3133456
 
 
 Топ комментарии
 
Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 19 июн.ЕщеЭто Иван Ордец, Иван родился в Волновахе, которая в 14-м году некоторое время находилась в оккупации. Но в июле 14-го была освобождена. В боях за Волноваху погибло много ребят, чтобы родители Вани не спали по подвалам. А сегодня он перешёл в московское динамо.
Не будь как Ваня.
Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1092
 показать весь комментарий
 
А деякі навіть проводять у країні "потужні реформи" аби ці труси знімати з інших.
 показать весь комментарий
 
Поросенко вывел Украину в лидеры торговли людьми.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Деякі українці самі собою торгують, навіть труси публічно знімають.
 показать весь комментарий
 
 
А деякі навіть проводять у країні "потужні реформи" аби ці труси знімати з інших.
 показать весь комментарий
 
 
вы написали в настоящем, значит зеленка с вас сошла
 показать весь комментарий
 
 
а они уже давно сами начали признаваться что основная цель зели- это просто копипастить пороха
их вечные отсылки "ну и что- порох тоже так делал" (с ) не имеют другого логического объяснения
 показать весь комментарий
 
Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 19 июн.ЕщеЭто Иван Ордец, Иван родился в Волновахе, которая в 14-м году некоторое время находилась в оккупации. Но в июле 14-го была освобождена. В боях за Волноваху погибло много ребят, чтобы родители Вани не спали по подвалам. А сегодня он перешёл в московское динамо.
Не будь как Ваня.
Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1092
 показать весь комментарий
 
 
А ти чого тут плачешь? Піди йому расскажи))
 показать весь комментарий
 
Україна повинна знати своїх запроданців і тих хто їх захищає.
 показать весь комментарий
 
Яка тут Україна? Здесь только бездельники да пенсы сидят))
 показать весь комментарий
 
А ти хто, пенс чи нероба?
І що у тебе з мовою? Перекладач заглюкав?
 показать весь комментарий
 
Я то пенс, а вот ты нахлебник...поэтому не забудь сказать мамке шоб твои вчерашние тарелки из под компа убрала))
 показать весь комментарий
 
Поросенко вывел Украину в лидеры торговли людьми.
 показать весь комментарий
 
 
Пока в стране единственный производящийся "ресурс" - это люди, то рост такой торговли просто неизбежен.
 показать весь комментарий
 
в Украине нет торговли людьми, есть Воля народа, доказано КС.
 показать весь комментарий
 
 
до тех пор, пока у нас будет свино-пропаганда на эти проблемы будет кто-то со стороны пальцем показывать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина не полностью соответствует минимальным стандартам по пресечению торговли людьми, - Госдеп США
 
 
 
 
 
 вверх