 Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по пресечению торговли людьми, - Госдеп США

Об этом говорится в последнем отчете Государственного департамента США о торговле людьми в мире, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Правительство Украины не полностью достигло минимальных стандартов по пресечению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало в целом растущие усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом", - отмечается в разделе документа, касающегося Украины.

При этом положительно отмечается внесение изменений в закон Украины о борьбе с торговлей людьми; увеличение средств на реализацию национального плана действий; расследование большего количества случаев принудительного труда; улучшение подготовки должностных лиц.

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В то же время, указывается на необходимость принять необходимые меры в нескольких ключевых сферах. В том числе, речь идет о необходимости соответствующего наказания осужденных торговцев людьми, определении административных цепей ответственности, интенсивного расследования преступлений в этой сфере. Кроме того, существует потребность в повышении уровня подготовки правоохранительных органов, прокуроров и судей, усилении гарантий защиты свидетелей и тому подобное.

Как указывается в отчете, в течение последних пяти лет фиксируются случаи торговли людьми в Украине, а также украинцев за рубежом. "Жертвы среди украинцев подвергаются торговле людьми и принудительному труду в Украине, а также в России, Польше, Молдове и других частях Европы, Казахстане и на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Отдельным категориям при этом называются дети и взрослые, "которые подвергаются принудительному попрошайничеству", а также уязвимые лица из цыганской общины.

Отчет Государственного департамента США о торговле людьми выпускается ежегодно и охватывает ситуацию по всему миру. По последним данным, от этого явления на земле страдают около 24,9 млн человек.