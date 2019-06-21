 В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг во время телефонного интервью, организованного Медиа-хабом при Посольстве США в Брюсселе заявил Помощник Секретаря Кларк Купер (Cooper Clarke), который представляет Бюро по политико-военных делам Государственного Департамента США.
Именно так он ответил на вопрос относительно судьбы законопроекта 3047, который был представлен в Конгрессе США в мае 2019 года с предложением предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО до того момента, когда в будущем Украина станет членом Альянса.
"Думаю, ваша аудитория не будет удивлена тем обстоятельством, что взаимоотношения между Украиной и Соединенными Штатами растут. И что в этом смысле лишь становятся глубже и полнее. Я считаю, что такое законодательство, и оно вроде других таких законодательных актов, которые уже были представлены, то в форме резолюции или в настоящем разрешении, является свидетельством того, где именно в Украине есть интересы Америки. Справедливо сказать, что есть растущая двусторонняя или, можно сказать, незаангажированная поддержка наших партнеров в Украине. Мы видим её не только в политическом смысле, но и, как вы заметили, с точки зрения оборонной безопасности", - отметил американский чиновник.
Он отметил, что существует много направлений, где Украина и США могли бы углубить партнерство, которое существует уже сейчас.
"Мы могли бы лучше воплощать партнерство, и не только в части оборудования. Как я отмечал ранее, одно из направлений моих обязанностей – тренировки, а также организация совместных учений. Справедливо сказать, что есть здоровый аппетит в Правительстве Соединенных Штатов, и особенно в нашем Конгрессе, чтобы стоять поближе с нашим партнером, с Украиной. Я действительно вижу, что эти отношения растут. Этот законопроект является лишь одним примером того, как именно мы хотели бы быть ближе к Украине", - отметил Купер.
Согласно «Словарю синонимов» В. Н.Тришина это слово - синоним слова «гомосексуалист».[1]
По-видимому происходит от соответствующей криминальной татуировки «Кочегар, подбрасывающий уголь на ягодицах», которая обозначает пассивного гомосексуалиста.[2]
Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.
Евгений Дьяконов в книге «Zona.uz» в главе «Петухи» пишет, что татуировка «Кочегар духовки» еще недавно украшала ягодицы осужденных по статье за мужеложство.[3]
Ультиматум от Америки Зеленский уже получил. Если Коломойский останется в Украине и будет и дальше набивать свои карманы, то взаимоотношения сильно охладеют
Так что успехов в превращении чёрного в белое, и наоборот. Но боюсь ваши пожелания не будут учтены😄
Коломойский является главным спонсором партии 'Слуга народа', это во-вторых.
Какие ещё домысли или вопросы у вас есть?
Але появилась шпана з пітєрськой падваротні і почала вимагати нахабно свою пайку. Відповідно великий капітал вирішив показати місце тій шпані. Тому і буде відведене певне місце Україні по постановці шпани у відповідне стійло.
Это не так.
В России всё изменится к лучшему, когда Путин встретится с Каддафи.
(C)
@NashaCanada
Йду куплю собі маячок і буду його використовувати
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata