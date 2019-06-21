EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  1145  49
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (425) сотрудничество (658) Купер (3)

 В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп

В Правительстве и в Конгрессе США существует здоровая заинтересованность в развитии отношений с Украиной, и не только в политическом измерении, но и с точки зрения партнерства в таких областях как безопасность и оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг во время телефонного интервью, организованного Медиа-хабом при Посольстве США в Брюсселе заявил Помощник Секретаря Кларк Купер (Cooper Clarke), который представляет Бюро по политико-военных делам Государственного Департамента США.

Именно так он ответил на вопрос относительно судьбы законопроекта 3047, который был представлен в Конгрессе США в мае 2019 года с предложением предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО до того момента, когда в будущем Украина станет членом Альянса.

"Думаю, ваша аудитория не будет удивлена тем обстоятельством, что взаимоотношения между Украиной и Соединенными Штатами растут. И что в этом смысле лишь становятся глубже и полнее. Я считаю, что такое законодательство, и оно вроде других таких законодательных актов, которые уже были представлены, то в форме резолюции или в настоящем разрешении, является свидетельством того, где именно в Украине есть интересы Америки. Справедливо сказать, что есть растущая двусторонняя или, можно сказать, незаангажированная поддержка наших партнеров в Украине. Мы видим её не только в политическом смысле, но и, как вы заметили, с точки зрения оборонной безопасности", - отметил американский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году

Он отметил, что существует много направлений, где Украина и США могли бы углубить партнерство, которое существует уже сейчас.

"Мы могли бы лучше воплощать партнерство, и не только в части оборудования. Как я отмечал ранее, одно из направлений моих обязанностей – тренировки, а также организация совместных учений. Справедливо сказать, что есть здоровый аппетит в Правительстве Соединенных Штатов, и особенно в нашем Конгрессе, чтобы стоять поближе с нашим партнером, с Украиной. Я действительно вижу, что эти отношения растут. Этот законопроект является лишь одним примером того, как именно мы хотели бы быть ближе к Украине", - отметил Купер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133453
 
   
 Топ комментарии
 
Госдеп-- американские бандеровцы В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2700
 показать весь комментарий
 
Не обижай индейца ---он уже на ферме рошен пашет не покладая рук В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7275
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
русня сделала Крым непотопляемым авианосцем - то же можно сделать из Украины - да,не совсем приятно - но и южным корейцам то же - но шо делать
 показать весь комментарий
 
 
Чинганчгук А ты, индеец, кочегаром хочешь быть на этом авианосце?
 показать весь комментарий
 
Не обижай индейца ---он уже на ферме рошен пашет не покладая рук
 показать весь комментарий
 
 
Кочегар - слово из криминального жаргона, обозначающее гомосексуалиста.
Согласно «Словарю синонимов» В. Н.Тришина это слово - синоним слова «гомосексуалист».[1]
По-видимому происходит от соответствующей криминальной татуировки «Кочегар, подбрасывающий уголь на ягодицах», которая обозначает пассивного гомосексуалиста.[2]
Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.
Евгений Дьяконов в книге «Zona.uz» в главе «Петухи» пишет, что татуировка «Кочегар духовки» еще недавно украшала ягодицы осужденных по статье за мужеложство.[3]


 показать весь комментарий
 
Индеецы не пашут, они курят. Что-то.
 показать весь комментарий
 
 
жертва АУЕ - как яйцо вареное - лугандон как он есть))))))
 показать весь комментарий
 
 
Все базы в Крыму уничтожаются за один день при желании, а тем более флот, без Украины это консервная банка, захотели вскрыли, захотели оставили на солнце...
 показать весь комментарий
 
Для начала нужно избаиться от последнего олигарха - Порошенко. По сравненю с крупными каиталистами Коломйским, Ахметовым, Пинчуком и остальными, только у него есть своя политичская партия и только он хочет иметь своих людей в Кабмине.
 показать весь комментарий
 
 
Ты шото перепутал. В Америке под следствием вор Коломойский. 🤔
 показать весь комментарий
 
 
А Коломойский уже не олигарх? А, понял, теперь таких называют «успешный бизнесмен». $470 млрд вывез из страны. Пару лет все могли бы жить припеваючи
 показать весь комментарий
 
 
У Коломйского нет своей партии как у Порошенко, его людей нет в Правительстве и в Раде. Он не подходит к этому термину.
 показать весь комментарий
 
 
Зато у него есть целый президент. И в раде скоро будущего шестерки. 🤔
 показать весь комментарий
 
 
Это правда, хоть вам и неприятно это признавать.
Ультиматум от Америки Зеленский уже получил. Если Коломойский останется в Украине и будет и дальше набивать свои карманы, то взаимоотношения сильно охладеют
 показать весь комментарий
 
 
нет никакого ультиматума, это твои фантазии.
 показать весь комментарий
 
А вы посмотрите на вчерашние слушания по Украине в Конгрессе. Очень поучительная речь Волкера🤔
 показать весь комментарий
 
 
нет там ничего подобного, что бы кого то высыалать с Украины
 показать весь комментарий
 
А в Америке никогда не говорят прямо. Дипломатия. Но фамилия Коломойский всплывала и не один раз.
Так что успехов в превращении чёрного в белое, и наоборот. Но боюсь ваши пожелания не будут учтены😄
 показать весь комментарий
 
 
фамилия Коломойский всплыла, что бы он не стал олигархом как Порошенко.
 показать весь комментарий
 
У Америке нет претензий к Порошенко, во-первых.
Коломойский является главным спонсором партии 'Слуга народа', это во-вторых.
Какие ещё домысли или вопросы у вас есть?
 показать весь комментарий
 
в Америке есть притензии к нашим ОЛИГАРХАМ! А он у нас только один - Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Мы пошли по кругу. А я вам говорю что в Украине есть олигарх Коломойский, Ахметов, Пинчук, Медведчук, и ещё Фирташ продолжает цепляться за свои активы. Никого не забыл?
 показать весь комментарий
 
а я говорю, почитайте определение кого называют олиграхами. Это крупный бизнес при влатси. Кроме Порошенко у нас таких нет.
 показать весь комментарий
 
Вот как раз Порошенко и не подходит ни под одно из определений. Он обычный гражданин уже как 2 месяца🤔
 показать весь комментарий
 
Тут є різні лоббі. Українське також досить впливове. Не так як у Канаді, але наші люди є
 показать весь комментарий
 
Усі олігархи мають своїх людей в органах влади.
 показать весь комментарий
 
 
...это исходит из опредения теримна ОЛИГАРХ. Теперь нужно определить таих людей. Кроме Порошено их нет.
 показать весь комментарий
 
шо с тобой эта проклятая работа делает ))))))
 показать весь комментарий
 
Все дуже просто. Великий капітал прийняв новий миро-порядок. Капітал повинен рости не високими темпами, але не піддаватися небезпечним ризикам. Як то війна, тероризм та інші шкідливі речі для суспільства.

Але появилась шпана з пітєрськой падваротні і почала вимагати нахабно свою пайку. Відповідно великий капітал вирішив показати місце тій шпані. Тому і буде відведене певне місце Україні по постановці шпани у відповідне стійло.
 показать весь комментарий
 
Россияне думают, что в России всё изменится к лучшему, когда Путин встретится с Трампом.
Это не так.
В России всё изменится к лучшему, когда Путин встретится с Каддафи.
(C)
@NashaCanada
 показать весь комментарий
 
 
Президент України Володимир Зеленський скасував указ третього президента Віктора Ющенка від 2005 року щодо порядку використання проблискових маячків.

Йду куплю собі маячок і буду його використовувати В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9912
 показать весь комментарий
 
 
Тепер запливати за "буйки" з маячком можуть всі. Маячок в мережі магазинів "все по 2 грн." В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5588
 показать весь комментарий
 
 
Купіть собі краще окуляри,бо без них не бачити дячка мп-херантом України!
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata
 показать весь комментарий
 
ти б поц ще б новини за 1913 рік постив про миколку другого
 показать весь комментарий
 
 
у ахметовых и и...все конфисковать и продать американцам. пусть защищают свои интересы.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп
 
 
 
 
 
 вверх