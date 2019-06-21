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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Грузия (3544) протест (4436)

 В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ. ВИДЕО

После применения полицией в Тбилиси спецсредств для разгона протестующих среди пострадавших оказались не только участники протеста, но и журналисты, которые освещали событие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает грузинское издание Fortuna, в больницу с ранением резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия, с проспекта Руставели забрали журналистку.

По предварительным данным, девушка потеряла глаз.

Всего пострадало около 70 человек.

Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки. Раненая девушка - не единственный журналист, пострадавший во время протестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии

Протестующие на проспекте разогнаны по разным частям улицы, остались только небольшие группки.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Источник: https://censor.net.ua/n3133452
 
 
 Топ комментарии
 
"Михо", ты где???!!! Пора "ливаруцию", в Грузии, дома, возглавлять!!! Там тоже палатки и крыши есть...
А вот Иванишвили "приплыл"... "Хороводы" с "кацапнёй" ему теперь припомнят...
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з кацапами не можна проводити спільні заходи - це все одно,
що запрошувати орків до своєї оселі ! В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 4591
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Висловлюю грузинському народу своє захоплення повагу та підтримку.
Одужання всім постраждалим !
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вони захищають себе і тих, хто їх кормить!
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"Михо", ты где???!!! Пора "ливаруцию", в Грузии, дома, возглавлять!!! Там тоже палатки и крыши есть...
А вот Иванишвили "приплыл"... "Хороводы" с "кацапнёй" ему теперь припомнят...
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з кацапами не можна проводити спільні заходи - це все одно,
що запрошувати орків до своєї оселі ! В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 4591
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Серйозна заворушка там відбулась..
Нова революція на старті ?
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Ksenia VB - нет...

Насколько я знаю грузин....
Они не могут долго держать градус...
Если за день не решили..., то скорее всего продолжений не будет....
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Руцкий мир лишь на мгновение посетил Грузию - и вот результат .
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Висловлюю грузинському народу своє захоплення повагу та підтримку.
Одужання всім постраждалим !
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Видимо это все не конец фильма, а только разогрев.
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Звонил Фёдорович.
Спрашивал, нельзя ли ему тоже устроиться в КНУ.
ПроФФесор же!
(С)
@_Fashington
🤔
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Посмотрели бы грузины, где сидел у нас Байден?! На месте Гройсмана!... Нормальные люди все забыли на другой день! А через три об этом уже никто и не вспоминал, даже то, что он там говорил!
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ну ты сравнил
Байдена и жалкую коммуняку из роисси
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Америка уже братский народ? В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 5965
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Америка наш союзник, а росися враг. Вот так вот кацапчик.
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понятие "братский народ" придумано правящей верхушкой
есть геополитические интересы
у Украины и США они совпадают
у Украины и России - прямо противоположны
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ты, что дебил...? Американцы, что оккупировали 20% Грузии и их бомбили...?
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Напомни, каую из украинских территорий аннексировали США, которые представлял Байден????? Комическая зелень, США, в отличие от козлостана, наши союзники. А представители козлостана - свиньи за столом. Их пусти, они и ноги на стол задерут, скоты винторогие
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кто только не плюнул в рыло шайтанату ... доносились со своим вонючим рЮським миром твари
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Власть - сволочи. Особенно подкацапская.
Людям - выздоровления. Очень все печально. Горжусь и люблю.
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Скоро и у нас рашитские депутаты в Раде выступать будут.
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Ты умница на списки жопа блока и слуги посмотри - там рашисткой твари через одного и это тех кто даже не скрывает это
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степаненко трэба паменей гаукаць на михо.
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пророссийская власть в Грузии, за которую истерично топили песики, пока победила в Грузии, временно
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пророссийская власть в Грузии ? вы в каком мире живете ?выдуманном ?
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на работе оно. ему продумывать реплики - прямой убыток. возможно, оно программа вообще.
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при Саакашвили такого не было и не могла быть, при Саакашвили русня в Грузии была изнасилована, а остатки прятались по темным углам, жалобно скуля: "не бейте меня!"
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при сукишвили были массовые беззакония, включая жестокие разгоны демонстраций
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Я думаю,если будет продолжаться заигрывание с рюцким миром в Украине,то подобная ситуация может повториться и у нас. Зеленскому нужно делать выводы.
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Нельзя пускать лаптей и на пушечный выстрел в любую страну.Там где они появляются начинается розбрат и война.Зе - большая наука!!!.Надо сделать заявление и ткнуть мордой в ихне лайно.Лишнее доказательство дерьма.
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Братский американский нарид выделил Украине 800 млн. долларов на военные нужды в 2020 году, вот кого надо сажать в православные сессии..
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и именно по этому ты решил примерять их флажок?)
амеры не альтруисты и не благородные ангелы
Нр чудо ты для начала съезди в Южную Корею- посмотри, как там вся страна и бедный Самсунг загибается, амеры тянут из них все соки последние 50 лет Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали майже 70 осіб, журналістка втратила око, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 1106
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Nedumal sto Gruziji mozet byt takoje,dumal tam proevropejskaja vlast i s ruskimi nicego obcego.
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Ну теперь ясно порохоботам, кто преследует Саакашвили или ещё не доходит?
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Mne tolko strano kak takaja nicebrodnaja strana kak rosija mozet byt primer kakoj ta strane.Sto eti goladrancy mogut dat Gruziji?
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Дати вони нічого не можуть, а лише зробити і грузинів голодранцями. Це запросто.
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Budet kak Armeniji,ecio svojix bandytov to jest armiju mogut vesti.Eto xotiat gruziny?
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Іванопецідодони-лакеї путана гнали прозахідного Саакашвілі звідусіль!

ПЕС гавкає,а караван Михо іде!
Українці,молдавани,грузини починають прозрівати-бумеранг повертається-превертнів-збоченців Карлсон змете в парашу!
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Если у нас произойдет "провославная сессия", то результат на утро будет другим.Выйдет не простый нарид,а полк Азов с ПС +пару тысяч ветеранов вооруженных и злых.Итог будет исчесляться не потеряными глазами,а оторваными головамии.Надеюсь зе команда понимает на каком они тонком льду?
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Так в нас уже упирі ПР полізли у відкриту і ніхто ні де. Тільки прогнали, вони знову.
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Чомусь лише дяка-парашенка гундяйсього з кадилом війни змели!
poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
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"провославная сессия" у нас уже происходит! но пока не видно Азова с ПС как и других, так что к сожалению вы черезмерно оптимистичны.
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Вы бы лучше объяснили это представителям якобы самого антиросиянского фронта, которые поехали участвовать в этом "православном" шабаше
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в Грузии только свиноруская жопа попробовала осквернить кресло спикера и уже Бунт , а у нас кум путина и его агент мертвечук скупил половину СМИ и обливает грязью украинцев и все жуют сопли.
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щас всем не до этого
пока патриоты в Украине разбираются кто из них патриотистее- кацапы не спят, а действуют
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Скромність порошенка і ящерюка вражає, адже є в них досягнення які не досягали в Украіні ніколи. Єдиним досягненням порошенка, ящерюка іх партій та іх холуів є безпощадне пограбувння Украінців. Після царювання цієі скотини - Украінці найбідніша нація у Європі. Найбідніша!!! Вони заслуговують вищоі міри соцільного примирення - виродки!
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Молодці грузини, а в нашому болоті усіх усе влаштовує: ротердам+ тарифи,медицина геноцид+ ,мусоровське свавілля і тд тп
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знакомый почерк стрелять по глазам.....приехали гости из кацапстана((((
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Скромність порошенка і ящерюка вражає, адже є в них досягнення які не досягали в Украіні ніколи. Єдиним досягненням порошенка, ящерюка іх партій та іх холуів є безпощадне пограбувння Украінців. Після царювання цієі скотини - Украінці найбідніша нація у Європі. Найбідніша!!! Вони заслуговують вищоі міри соцільного примирення - виродки!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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