 В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает грузинское издание Fortuna, в больницу с ранением резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия, с проспекта Руставели забрали журналистку.
По предварительным данным, девушка потеряла глаз.
Всего пострадало около 70 человек.
Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки. Раненая девушка - не единственный журналист, пострадавший во время протестов.
Протестующие на проспекте разогнаны по разным частям улицы, остались только небольшие группки.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
А вот Иванишвили "приплыл"... "Хороводы" с "кацапнёй" ему теперь припомнят...
що запрошувати орків до своєї оселі !
Нова революція на старті ?
Насколько я знаю грузин....
Они не могут долго держать градус...
Если за день не решили..., то скорее всего продолжений не будет....
Одужання всім постраждалим !
Спрашивал, нельзя ли ему тоже устроиться в КНУ.
ПроФФесор же!
(С)
@_Fashington
🤔
Байдена и жалкую коммуняку из роисси
есть геополитические интересы
у Украины и США они совпадают
у Украины и России - прямо противоположны
Людям - выздоровления. Очень все печально. Горжусь и люблю.
амеры не альтруисты и не благородные ангелы
Нр чудо ты для начала съезди в Южную Корею- посмотри, как там вся страна и бедный Самсунг загибается, амеры тянут из них все соки последние 50 лет
ПЕС гавкає,а караван Михо іде!
Українці,молдавани,грузини починають прозрівати-бумеранг повертається-превертнів-збоченців Карлсон змете в парашу!
poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
пока патриоты в Украине разбираются кто из них патриотистее- кацапы не спят, а действуют