 Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- два раза Павлополь - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;

- трижды Водяное - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- окраины Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета;

- населенный пункт Березовое - из стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Чермалык - из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;

- Пищевик - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- населенный пункт Крымское - из стрелкового оружия;

- район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- Травневе - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окраины Майорска - из 82-мм миномета;

- Новолуганское - из миномета калибра 120 мм;

- населенный пункт Новозвановка - из120-мм миномета и автоматического гранатомета.

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"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 20 июня двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центе ОС.



