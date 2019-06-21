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 Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

20 июня вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- два раза Павлополь - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;
- трижды Водяное - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- окраины Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета;
- населенный пункт Березовое - из стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Чермалык - из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;
- Пищевик - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- населенный пункт Крымское - из стрелкового оружия;
- район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- Травневе - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Майорска - из 82-мм миномета;
- Новолуганское - из миномета калибра 120 мм;
- населенный пункт Новозвановка -  из120-мм миномета и автоматического гранатомета.

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"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 20 июня двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центе ОС.

Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб 01
Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133451
 
 
 Топ комментарии
 
Не можу зрозуміти, як може відповідь бути *адекватною*, якщо русобандити обстріюють наших із забороненого озброєння - 152-,120-, 82-мм, а наші відповідають із дозволеного Мінськими угодами? Як так може бути?
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Тактика не давати спокою ні вдень, ні вночі. Стратегія не допусти вступу в НАТУ та ЄС.
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Совет форумчанПравила форума
 
швидкого одужання пораненим українським бійцям!
як офіцер запасу, не можу зрозуміти, як можна дати відповідь на обстріл з 120 мм міномету...
і взагалі не розумію тактики і стратегії цієї війни!
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Тактика не давати спокою ні вдень, ні вночі. Стратегія не допусти вступу в НАТУ та ЄС.
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Не можу зрозуміти, як може відповідь бути *адекватною*, якщо русобандити обстріюють наших із забороненого озброєння - 152-,120-, 82-мм, а наші відповідають із дозволеного Мінськими угодами? Як так може бути?
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1й АНТИреспубликанский
@1antirepublic

За две недели в районе ПГТ #Гольмовский в результате боевых действий погибло 6 опЛоЧленцев и 18 получили ранение разной степени тяжести. Как боевые травмы оформлено только 4 орка, а остальные как бытовые травмы.
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За четырёх раненых должны быть уничтожены 24 орка сепара и их семьи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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