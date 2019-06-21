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 Политика Украины, За рубежом
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 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие почти 700 млн долларов для поддержки Украины в бюджете 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долл. для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Так, в проекте закона о "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального вооружения оборонного характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом 445,7 млн долл. Указанная сумма включает ассигнования для предоставления нашему государству помощи по программе "Международное военное финансирование".

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись Президенту США.

Также читайте: Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

Источник: https://censor.net.ua/n3133450
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо в Україні посилиться проросійський реванш, то цю допомогу можуть скасувати😏
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Вчера Труханов и судейская банда уничтожили самый боеготовый аэродром юга Украины. Прошли сутки. Где реакция Президента @ZelenskyyUa, СБУ, ГПУ, ДБР? Даже на допрос никто не вызван. Хотя уже должны были быть крупные аресты. Что за хрень происходит?? В стране вообще есть власть??
(С)
@UsPavlo
☹️
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Якщо в Україні посилиться проросійський реванш, то цю допомогу можуть скасувати😏
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Нам потрібні не дострокові вибори Верховоної Ради - а дострокові вибори ПРЕЗИДЕНТА.
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Народ переконається у суті зеленої влади, а потім будуть дострокові вибори.
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Давно хотів запитати виборців Зеленої Шмарклі.
Скажіть, ЗЕбіли, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
Навіщо?
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дайте допомогу, конаємо, дайте пару баксів. без допомоги згинемо, зупинять свою діяльність всі демократичні інститути. Це горе. Де Омерикаааа(?
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Где эти деньги?
Кто их пилит?
Ну, реально - это ж огромные деньги, способные развить и армию, и экономику...
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Вчера Труханов и судейская банда уничтожили самый боеготовый аэродром юга Украины. Прошли сутки. Где реакция Президента @ZelenskyyUa, СБУ, ГПУ, ДБР? Даже на допрос никто не вызван. Хотя уже должны были быть крупные аресты. Что за хрень происходит?? В стране вообще есть власть??
(С)
@UsPavlo
☹️
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Кровавая цепочка тянется за Хомчаком: сотрудник СБУ который выжил после Иловайска и давал показания - выпал с поезда и погиб, летчик Волошин которого вызвал Хомчак для удара по Иловайску и который был сбит - застрелился. Запомните, совпадений не бывает.

Дело Тымчука и почему молчат военные Украины
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800млн = 800томагавків. І за пів року ні одного "настамнєт" не залишиться. Але нажаль в Трампа яйця не ті.
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Серьёзная заявка. Вопросов становится больше чем ответов. К чему готовимся?
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Дубинского сепара из Слуги Урода на округе в Василькове облуживает политтехнолог «Единой России» Палютин.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 1272
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Справедливости ради стоит заметить, что этот технолог обслуживал ***** в 2012 году.

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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 4117
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПалата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году
 
 
 
 
 
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