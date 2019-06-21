 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году: Палата представителей Конгресса США поддержала необходимые законопроекты

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долл. для поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Так, в проекте закона о "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального вооружения оборонного характера.
Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом 445,7 млн долл. Указанная сумма включает ассигнования для предоставления нашему государству помощи по программе "Международное военное финансирование".
Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись Президенту США.
1) Восстановил с полного нуля и вооружил армию.
2) Восстановил госбезопасность.
3) Подписал ассоциацию с ЕС.
4) Организовал создание поместной церкви.
5) Начал массированный ремонт инфраструктуры.
6) Идёт медицинская реформа по европейской модели.
7) Создал мощную международную коалицию в поддержку Украины.
8) Стабилизировал гривну.
Наверное, таки надо было креативно сыграть на рояле и в Париже, и в Берлине, впрочем , даже это не помогло бы.
потому что клоун тормоз реформ.
Нет, не дадут.
И них "инвестиционный центр" в Депре есть, им незачем давать.
Кто их пилит?
Ну, реально - это ж огромные деньги, способные развить и армию, и экономику...
"Правительство" коЗеманды ничего не получит.
Если не хватает средств, всгда можно устроить крауд-фандинг, как в фильме про Голобородьку.
Перечитайте еще раз текст Будапешского Меморандума - там нет ни слова "о развии экономики". На что "подписались" США - на то и будут деньги давать, причем конкретным организациям и под конкретные проекты.
Никому "эти деньги полить" не будет дозволено, за целевыми средствами будет целевой контроль, и контроль суровый.
А "пилить" вы будете золотые зубы Коломойского ("крупицу драгоценного металла" (С)), ничего другого у Бени нет, его активы арестованы Лондоном.
Бо в іншому випадку мали бути відповідні заяви з його боку.
(С)
@UsPavlo
☹️
Дело Тымчука и почему молчат военные Украины
Так, якщо немає Президента, то не може бути і його Адміністрації. Натомість, відтепер в нас є Офіс Головки Держави. Плоті. Крайній плоті Коломойського
Повернеться Президент, повернеться і Адміністрація
Слишком разборчивые, вот что я скажу.
До речі, дуже слушне питання до правоохорнної системи, бо на відміну від попередніх дуже сумнівних випадків, ця людина дійсно займалася викриттям розкраданнь і корупції.
Все поняли, ЗЕбилы?
Деньги теперь пойдут под определенные проекты только.
А проект "повышение жизненного уровня ЗЕбилов" финансируется за счет продажи золотых зубов самих ЗЕбилов.
(C)
@Aydermuzhdabaev
Зеле дали в два раза больше. О чём теперь будешь ржать?