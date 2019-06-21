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 Политика Украины, За рубежом
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 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году: Палата представителей Конгресса США поддержала необходимые законопроекты

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие почти 700 млн долларов для поддержки Украины в бюджете 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долл. для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Так, в проекте закона о "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального вооружения оборонного характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом 445,7 млн долл. Указанная сумма включает ассигнования для предоставления нашему государству помощи по программе "Международное военное финансирование".

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись Президенту США.

Также читайте: Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

Источник: https://censor.net.ua/n3133450
 
   
 Топ комментарии
 
>какие это вещи Петя делал хорошо


1) Восстановил с полного нуля и вооружил армию.
2) Восстановил госбезопасность.
3) Подписал ассоциацию с ЕС.
4) Организовал создание поместной церкви.
5) Начал массированный ремонт инфраструктуры.
6) Идёт медицинская реформа по европейской модели.
7) Создал мощную международную коалицию в поддержку Украины.
8) Стабилизировал гривну.


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Якщо в Україні посилиться проросійський реванш, то цю допомогу можуть скасувати😏
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Вчера Труханов и судейская банда уничтожили самый боеготовый аэродром юга Украины. Прошли сутки. Где реакция Президента @ZelenskyyUa, СБУ, ГПУ, ДБР? Даже на допрос никто не вызван. Хотя уже должны были быть крупные аресты. Что за хрень происходит?? В стране вообще есть власть??
(С)
@UsPavlo
☹️
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Якщо в Україні посилиться проросійський реванш, то цю допомогу можуть скасувати😏
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Нам потрібні не дострокові вибори Верховоної Ради - а дострокові вибори ПРЕЗИДЕНТА.
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Народ переконається у суті зеленої влади, а потім будуть дострокові вибори.
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Я не избиратель Зеленского, так что вопрос не ко мне, но отношение своё я могу высказать : Зеленский уселся не в свои сани и к должности президента он, безусловно, пока не готов. Как скоро и насколько он пообтесается в этой роли, покажет время. Хотелось бы задать встречный вопрос : какие это вещи Петя делал хорошо ? Языком чесал, лицом всевозможные ужимки делал, странно и не к месту жестикулировал ? Может хорошо разворовывал бюджет, наживался на военных заказах, выстраивал схемы, типа Роттердам+, выводил деньги в оффшоры ? Возможно хорошо обдирал народ тарифами и ценами ? Что он сделал реально важного и необходимого : войну закончил, виновных в гибели Небесной сотни наказал, коррупционеров посадил ??? Этот ряд вопросов можно продолжать долго.... Единственное за что его можно похвалить, так это за безвиз и за неплохое знание английского языка. Не маловато ли достижений, чтобы тосковать за ним ?
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>какие это вещи Петя делал хорошо


1) Восстановил с полного нуля и вооружил армию.
2) Восстановил госбезопасность.
3) Подписал ассоциацию с ЕС.
4) Организовал создание поместной церкви.
5) Начал массированный ремонт инфраструктуры.
6) Идёт медицинская реформа по европейской модели.
7) Создал мощную международную коалицию в поддержку Украины.
8) Стабилизировал гривну.


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Не, тосковать вы будете о стабильной гривне, денег то ЕС кловану не дал.
Наверное, таки надо было креативно сыграть на рояле и в Париже, и в Берлине, впрочем , даже это не помогло бы.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Пинчуку, Ахметову и Бене?
Нет, не дадут.
И них "инвестиционный центр" в Депре есть, им незачем давать.
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дайте допомогу, конаємо, дайте пару баксів. без допомоги згинемо, зупинять свою діяльність всі демократичні інститути. Це горе. Де Омерикаааа(?
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Где эти деньги?
Кто их пилит?
Ну, реально - это ж огромные деньги, способные развить и армию, и экономику...
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Деньги будут давать только конкретным людям под конкретные проекты, с жёстким контролем расходования средств.
"Правительство" коЗеманды ничего не получит.
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Экономику ЗЕбилы будут развивать своими усилиями.
Если не хватает средств, всгда можно устроить крауд-фандинг, как в фильме про Голобородьку.

Перечитайте еще раз текст Будапешского Меморандума - там нет ни слова "о развии экономики". На что "подписались" США - на то и будут деньги давать, причем конкретным организациям и под конкретные проекты.
Никому "эти деньги полить" не будет дозволено, за целевыми средствами будет целевой контроль, и контроль суровый.
А "пилить" вы будете золотые зубы Коломойского ("крупицу драгоценного металла" (С)), ничего другого у Бени нет, его активы арестованы Лондоном.
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Тут така штука-харант Зелена Шмаркля переклав відновлення Донбасу на олігархів-фактично об'явив їх допуск до держ.потоків з відновлення,бо інвестувати ні хто не буде.Я так розумію,що ми до рф більше не маємо притензій щодо відшкодувань?
Бо в іншому випадку мали бути відповідні заяви з його боку.
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Вчера Труханов и судейская банда уничтожили самый боеготовый аэродром юга Украины. Прошли сутки. Где реакция Президента @ZelenskyyUa, СБУ, ГПУ, ДБР? Даже на допрос никто не вызван. Хотя уже должны были быть крупные аресты. Что за хрень происходит?? В стране вообще есть власть??
(С)
@UsPavlo
☹️
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Кровавая цепочка тянется за Хомчаком: сотрудник СБУ который выжил после Иловайска и давал показания - выпал с поезда и погиб, летчик Волошин которого вызвал Хомчак для удара по Иловайску и который был сбит - застрелился. Запомните, совпадений не бывает.

Дело Тымчука и почему молчат военные Украины
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В стране состоялся государственный переворот. Иначе бы ни Коломойский, ни Портнов, ни Боголюбов, ни Саакашвили не смогли приехать.
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800млн = 800томагавків. І за пів року ні одного "настамнєт" не залишиться. Але нажаль в Трампа яйця не ті.
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Серьёзная заявка. Вопросов становится больше чем ответов. К чему готовимся?
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а ты еще не понял? защищать Украину от москальной орды!
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"Український дім" дуже комфортна локація. Можна розширити штат "офісу президента" до 650 чоловік.

Так, якщо немає Президента, то не може бути і його Адміністрації. Натомість, відтепер в нас є Офіс Головки Держави. Плоті. Крайній плоті Коломойського
Повернеться Президент, повернеться і Адміністрація

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 7848
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Пример как на лету переобуваются ЗЕбилы Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 5200
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 9569
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Ух ты, смотри-ка Портнов им не нравится?
Слишком разборчивые, вот что я скажу.
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Наша Юлечка @IuliiaMendel просто супергьорл! Таємниці ухвалення рішень в нарадчій кімнаті у Конституційному Суді просто не існує! А шо з цього приводу нам скаже @GP_Ukraine @dbr_gov_ua @ServiceSsu?

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 7544
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?Хто вбив Вадіма Комарова?
До речі, дуже слушне питання до правоохорнної системи, бо на відміну від попередніх дуже сумнівних випадків, ця людина дійсно займалася викриттям розкраданнь і корупції.
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Хороший вопрос, почему не сидят, наверное надо спросить у ген прокурора...
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Ну що, панове військовослужбовці, я вас вітаю! Тепер ваше забезпечення не гарантується державою. Зе відмінив цей Указ

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 4067
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"Так, в проекте закона о "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального вооружения оборонного характера." Источник: https://censor.net.ua/n3133450

Все поняли, ЗЕбилы?
Деньги теперь пойдут под определенные проекты только.

А проект "повышение жизненного уровня ЗЕбилов" финансируется за счет продажи золотых зубов самих ЗЕбилов.
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Ті, хто кажуть: Портнов - грамотний юрист, мають рацію. Так же, як ті, хто кажуть, що Менгеле був грамотний медик. Питання в тому, кому/чому ця грамотність служить. Те, що Портнов буде викладати київським студентам, з побиття яких почався Майдан, - це справжній реванш і зрада.
(C)
@Aydermuzhdabaev
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Не, Беня этот гибрид кацапа с хохлом "имел" в походном режиме. Стиль называется "а ля Ляшко"
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Доброго ранку , Україно без порошенка !
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Тупые демократы . Ну распилит зеленский с беней эти 800 миллионов . Народу ничего не достанется и проросийский курс зеленского не изменится .
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Судячи з прапорця ти маєш *вплив * на конгресменів Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 1023 ..То порадь їм не давати нам грошей Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 3280.
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Кобыла, обрсти внимание: при Мародёре давали $350 млн.
Зеле дали в два раза больше. О чём теперь будешь ржать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году: Палата представителей Конгресса США поддержала необходимые законопроекты
 
 
 
 
 
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