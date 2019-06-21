 Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Календарь предусматривает полную синхронизацию электросетей максимум до 2025 года.

Еврокомиссия будет участвовать в переговорах с Россией и Беларусью для беспроблемного отключения стран Балтии.

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Таким образом Латвия, Литва и Эстония хотят снизить энергозависимость от РФ. Для этого они решили синхронизировать свои системы с Западной Европой через Польшу.

Сейчас страны Балтии действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в ​​Москве и электросетей России.