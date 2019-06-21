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 Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью

Премьеры Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии 20 июня утвердили календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы, а также по синхронизации их систем с системами Западной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Календарь предусматривает полную синхронизацию электросетей максимум до 2025 года.

Еврокомиссия будет участвовать в переговорах с Россией и Беларусью для беспроблемного отключения стран Балтии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Америка сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times

Таким образом Латвия, Литва и Эстония хотят снизить энергозависимость от РФ. Для этого они решили синхронизировать свои системы с Западной Европой через Польшу.

Сейчас страны Балтии действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в ​​Москве и электросетей России.

Источник: https://censor.net.ua/n3133449
 
   
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ну що, русня, можна вже видихати.
Нова реальність.Без законів.Без конституції.Епоха пиз.еця.Томос мінуснуть на раз,декомунізацію на два,мову на три.
Зелена шмаркля постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
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Нічого не нагадує ?
2000 рік. Львівська газета Задового.

Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 1817
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шобло это шайка ублюдка свиновальцмана которая 5 лет русню на крысме электрикой и газом снабжает?
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гы,ничего удивительного!!три постсовковские страны которые в адеквате!!(пока решали кто круче в постсовке)прибалты тихо и незаметно ушли на запад(как в мультике) в ЕС и НАТО!!красавцы!!ничего не скажеш!! Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 7015
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P.S.сорри!! в мультике(если хорошо помню)они уходили на север!!
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Как обстоят дела в Украине вероятно что шобло которое дорвалось до власти все устраивает... Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 1118
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шобло это шайка ублюдка свиновальцмана которая 5 лет русню на крысме электрикой и газом снабжает?
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ну що, русня, можна вже видихати.
Нова реальність.Без законів.Без конституції.Епоха пиз.еця.Томос мінуснуть на раз,декомунізацію на два,мову на три.
Зелена шмаркля постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
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при тому що валадимир ігарьвалерьич узеленского вже зменшував наказом від 31 травня кількість з 70 до 200, аж сльози течуть від такої перемоги, який же мудрий нарід цей - Wevelsburg
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мало мыролюбности и реформизма? мало свиней свиновальцмана? это факт.
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русня, обурює в першу чергу правовий нігілізм ЗЕбіла, топтання по Конституції і законам, кумівство. Робить те ж за що критикував Пороха. Наплювательське ставлення до Армії і держбезпеки, хоч він є Верховним головнокомандувачем

Від цієї партії йдуть ті, хто має суди, і вони хочуть сховатися за мандатами. Приклад: Херсон - йде в депутати Семенчев- захватив разом з Костюмом ( головою обладміністрації часів овоча) узбережжя Дніпра в селищі Антонівна.

Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 8475
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ятак понимаю что ты не хочешь отвечать за сиваш ++ от ублюдочного свиновальцмана.
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Чого тут оцінювати, твій ********** - повний факап!

Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 4726
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Звичайно, що подібна схема постачання електроенергії у країни Балтії несе важелі впливу росії при її можливій агресії у цей регіон.
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Нічого не нагадує ?
2000 рік. Львівська газета Задового.

Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 1817
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью
 
 
 
 
 
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